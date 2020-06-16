Суд оставил без изменений меру пресечения председателю Черновицкого облсовета Мунтяну

Высший антикоррупционный суд оставил без изменения меру пресечения председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну. Ранее Мунтяна отстранили от должности в связи с подозрением в получении взятки в размере 180 000 долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в пресс-службе ВАКС.

Отмечается, что следственная судья ВАКС отклонила ходатайство стороны защиты головы Черновицкого обласовета об изменении меры пресечения. Защита просила разрешить Мунтяну общаться со своим первым заместителем по вопросам, которые находятся на рассмотрении облсовета и не связаны с этим уголовным делом.

"Сегодня, 16 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений ходатайство об изменении меры пресечения председателю Черновицкого областного совета. Оно поступило от адвоката, однако, по утверждению прокурора, адвокат подал ходатайство раньше, чем это предусмотрено УПК (30 дней)", - сообщили в суде.

Таким образом, суд оставил без изменений меру пресечения в виде залога, а также запрет на выполнение должностных обязанностей Мунтяном.

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Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса. По версии следствия, он требовал в июле 2019 требовал за это 400 000 долларов. В течение августа-октября 2019 правоохранители задокументировали получение Мунтяном взятки в размере 180 000 долларов.

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