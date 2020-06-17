РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11042 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
895 4
Крым (26001) паспорт (1155) россия (92990) Министерство реинтеграции (278)

РФ продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму, - Минреинтеграции

РФ продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму, - Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют, что россия продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Уже седьмой год, начиная с незаконной оккупации украинского полуострова Крым, после военной агрессии и оккупации украинских территорий в Донецкой и Луганской областях, Россия грубо нарушает все нормы международного права. Подписание президентом РФ Путиным указа о лишении граждан Украины возможности владения землей во временно оккупированном Россией Крыму - очередной шаг к навязыванию российского гражданства и дискриминации наших граждан на территории нашего государства. Пребывание в заложниках дает право на выживание, но то, что делает оккупант лишает наших граждан и этого. Россия, в очередной раз нарушая нормы Женевской и Гаагской конвенций, всячески подавляет граждан Украины, лишая прав на свое имущество", - сказано в сообщении.

Отмечается, что под эгидой Минреинтеграции создается Национальный центр документирования фактов нарушений прав и свобод человека - имущественных, личностных и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принудительная паспортизация в Крыму - это элемент репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, - заявление МИД

"Этот центр станет достоянием для всех, кто в нем будет нуждаться, а собранные факты - основой для защиты своих прав и свобод как в судах Украины, так и в международных судебных инстанциях. Мы сделаем все, чтобы помочь людям привлечь к ответственности преступников, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо. Никакие действия, направленные на присвоение имущества, не должны остаться безнаказанными", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в России сегодня, 17 июня 2020 г., вступил в силу федеральный закон, который упрощает получение гражданства для граждан Украины и Беларуси. В частности, отменяется обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства РФ.

Данный закон президент России Владимир Путин подписал 19 марта, а вступил в силу он спустя 90 дней - в среду, 17 июня.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це ж окупація. Нічого дивного немає.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:28 Ответить
Там понаїхавші.
РФ продолжает политику принудительной паспортизации граждан Украины в Крыму, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 2762
показать весь комментарий
17.06.2020 10:37 Ответить
C 90-х годов в Крыму проводилась выдача российских паспортов. Все это знали, ну кроме СБУ. Они паспорта получили первыми.
показать весь комментарий
17.06.2020 10:54 Ответить
 
 