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Массовая акция оппозиции прошла в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массовая акция оппозиции прошла в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Минска, на проспекте Независимости, в четверг прошел совместный пикет представителей оппозиционной коалиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что на 23:20, когда на проспект прибыли автозаки, люди начали постепенно расходиться.

Целью акции названо стремление выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.

На пикете продолжился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок.

Массовая акция оппозиции прошла в центре Минска 01

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Топ комментарии
+21
Я тут мешкаю,і хочу вам сказати,що останніх кілька місяців діючого ніхто крім як,"3%"і "тараканом" не називає,настільки він остогид людям.Реальна підтримка 3%,всі інші проти.Так що все тільки-но розпочинається.
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19.06.2020 00:35
+18
Бажаємо вам перемоги над вашим тараканом. Та чесних і демократичних виборів Президента вільної та незалежної Білорусі.
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19.06.2020 00:44
+11
Хотя бы Колю Лукашенко не трогали,он же ещё ребёнок. и будущий председатель колхоза "Беларусь"
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19.06.2020 00:17
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Хотя бы Колю Лукашенко не трогали,он же ещё ребёнок. и будущий председатель колхоза "Беларусь"
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19.06.2020 00:17 Ответить
Коленька - это ты?
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19.06.2020 00:19 Ответить
Я звеньевой
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19.06.2020 00:26 Ответить
Ох, Николя, ну ты и килька)))
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19.06.2020 07:03 Ответить
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19.06.2020 01:23 Ответить
Разве что в прямом смысле председатель именно колхоза. И у него и у папы это потолок ума.
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19.06.2020 01:23 Ответить
На этом коне пахать уже можно.
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19.06.2020 12:28 Ответить
он жеребёнок
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19.06.2020 01:28 Ответить
председатель колхоза - это еще ничего, колхозный председатель - то другое
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19.06.2020 01:35 Ответить
А я не уверен, что эта "беларуская оппозиция" не говно-тролли *****, ибо как только Бацька показал ***** дулю с маком так сразу и мобилизовалась "беларусская оппозиция". Как по мне то на лицо обычная провакационная схема ***** которыми он гадит по всему миру.
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19.06.2020 00:23 Ответить
Так и есть. Главный, якобы оппозиционер - некий Бабарико - глава правления банк БелГАЗПРОМбанка. Да-да, именно банка, который на 99% принадлежит Газпрому, и через который происходили все взаиморасчеты. Так вот, Бабарико - больше 20 (двадцати!!!) лет глава правления. Кто-то правда думает, что главой правления, такого банка мог быть назначен не лояльный кремлю человек?
И еще момент. Как только Лукашенко, отказался подписать, так называемые интеграционные карты, по факту поглащения Беларуси - россией, внезапно, появляется Баьарико.
Если белорусы его выберут, могут попрощаться с страной. И он сам, прямо об этом говорит. Беларусь нуждается в вливании 3-5 миллиардов долларов ежегодно. Нужно или СУЩЕСТВЕННО, снижат уровень жизни и затраты, или платить суверенитетом.
Кремль, не смог сломать "батьку" по=этому выставил ему Бабарико И белорусы повелись.

С одной стороны их понять можно. Он занимает пост с 1994 года. У нас еще Кравчук был президентом!!! Представляете как он им надоел? Но с другой стороны, выбрав Бабарико белорусы практически гарантировано потеряют страну на долгие десятилетия. Но они этого не хотят понять
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19.06.2020 00:35 Ответить
С чего Вы взяли, что белорусы на кого-то повелись? Очень многие хотят перемен, но это не значит, что большинство готово менять шило на мыло. Не преувеличивайте картинки стримов (акция, кстити, идет до сих пор, полно молодежи), они, как и госканалы просто делают свое дело.
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19.06.2020 00:52 Ответить
На цензоре очень много всяких тролей и работников ботоферм предназначенных для травли людей , я не в адрес Кравченко, а вообще , поэтому в серьёзно никого не воспринимайте, лучше послушайте продвинутых политологов ,экспертов и блогеров типа Портникова или Арестовича
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19.06.2020 01:04 Ответить
Уже стольких переслушал, что уже начинаешь ловить себя га мыли о по сути потерянном времени, вроде каких-то 18-25 минут у каждого, а пол дня в пустую. некоторых, после сброса по ссылке на скользкое видео, видеть не позволяет что-то гигиеническое . но то такое, личный взгляд, сами понимаете.
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19.06.2020 01:20 Ответить
Портников стопудов работал и работает на кремль - как и гонопольский. Но тупое жлобьё слушает их с открытым ртом.
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19.06.2020 09:53 Ответить
Слава КПСС! Или ты Игорь?
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19.06.2020 10:48 Ответить
По этой логике, избрание Бабарыко должно быть Лукашенко выгодно. Лояльный Кремлю новый президент не будет гнобить его - хозяин не позволит.
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19.06.2020 06:02 Ответить
Мій знайомий завіз на замовлення білорусам більше 50 червоно-чорних і жовто-блакитних прапорів. Напевне таки серйозний шухер намічається в Білорусі.
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19.06.2020 00:24 Ответить
Правокация ***** намечается с подбрасыванием визиток яроша, чтоб попытаться стравить Украину и Беларусь. Твой знайомый не соратник ли фсб-шницы фарион?
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19.06.2020 00:36 Ответить
Голубе, по-перше: для білорусів наші прапори це символ непокори зажерливій владі. По-друге, українцям давно похер, які страшилки придумає собі Московія, навпаки, якщо і будуть там візитки Яроша, то треба, щоб їх було тисячі, може ***** скоріше здохне від переляку.
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19.06.2020 00:47 Ответить
У нас совершенно нормально относятся к вашему флагу, нет тут в массах никаких загонов по поводу символичности, мнения по вашим событиям у всех разные. свои проблемы не знают толком как решать.
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19.06.2020 00:57 Ответить
Я говорил не про украинцев, а про агентов и провокаторов фсб типа фарион, михальчишина, дроздова... Твой знайомый из них?
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19.06.2020 09:56 Ответить
Фарион достойная образованная женщина, ненавидимая рашистами, не гони пургу, а то придется вияснять откуда ти сам тут калякаешь хрень разную..
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19.06.2020 10:30 Ответить
*****https://www.belta.by/president/view/ne-nuzhno-tsepljatsja-k-ljudjam-po-melocham-lukashenko-ob-izmenenii-administrativnogo-zakonodatelstva-395221-2020/
1; 1 000 000 -
Батько Лукашенко будет Президентом -
пожизненно.

18 июня 2020, 12:47"Не нужно цепляться к людям по мелочам" -

Лукашенко об изменении административного законодательства.
Массовая акция оппозиции прошла в центре Минска - Цензор.НЕТ 9288
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19.06.2020 00:24 Ответить
Кому тарган бацька тому пукін братка(((
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19.06.2020 07:18 Ответить
Таракану пора на отдых
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19.06.2020 00:25 Ответить
Я уже предлагал Назарбаеву и Лукашенко поехать до Кравчука отдохнуть ,поиграть в карты в Дурака,попить горилки
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19.06.2020 00:28 Ответить
даа, уж, не скоро мы увидим Лукашенко на тракторе в Украине.
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19.06.2020 00:33 Ответить
Я тут мешкаю,і хочу вам сказати,що останніх кілька місяців діючого ніхто крім як,"3%"і "тараканом" не називає,настільки він остогид людям.Реальна підтримка 3%,всі інші проти.Так що все тільки-но розпочинається.
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19.06.2020 00:35 Ответить
Бажаємо вам перемоги над вашим тараканом. Та чесних і демократичних виборів Президента вільної та незалежної Білорусі.
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19.06.2020 00:44 Ответить
набридла незалежність? Хочете під стельку кремля потрапити по-скоріше?
Ну-ну. Аби потім не пожалкувати
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19.06.2020 07:37 Ответить
" Любая акция протеста на беспредел власти должна заканчиваться как минимум "коктейлем молотова" - иначе это просто выпуск пара и пиар." - Лесник
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19.06.2020 00:39 Ответить
Білоруси ну що вам сказати...., слабенько, дуже слабенько я б сказав, але так краще ніж взагалі ніяк)
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19.06.2020 00:40 Ответить
Так помогите и желательно поддержите и примите участие или вы эксперт аналитик
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19.06.2020 00:53 Ответить
Можна просто більше людей. Я не кажу щоб вони Лукашенка скидали. Бо це не реально. Там рашка втрутиться...
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19.06.2020 01:33 Ответить
Як можам у дыктатуры. Дарэчы, хоць так, а вось украінцы ў Данецку, Луганску і Сімферопале і гэтаму зайздросцяць. Там, пры акупацыі, яшчэ большая дыктатура.
Свабоду і нам і вам.
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19.06.2020 00:54 Ответить
Українці в Донецьку, Луганську і Симферополі під дулом автоматів. Ви невірно прирівняли. До того ж ті хто там ще залишився вірними Україні, але не може звідти виїхати з тих чи інших причин, їх не так багато. Там військова диктатура, за всякі акції проти псевдореспублік їх просто розстріляють. Іти на акції протесту на окупованих територіях проти так званих "ЛДНР" це дорога в один кінець. У вас в Білорусі якщо вас буде багато так щоб тих автозаків не вистачило, організовано масовані з великою кількістю людей...., думаю можливо помогло би. Я розумію що не все так просто. Написати легше. Але все ж таки я не думаю що Лукашенко повний імбіцил виводити армію і стріляти по своєму народу. Але тут ще рашка втрутиться по любому, тож ситуація дуже ускладниться. Я мав на увазі про велику кількість людей, щоб вийшли на вулиці, але маємо як це видно дуже мало. Я розумію що люди бояться, тому насправді все дуже складно мабуть. У вас при владі там дибіл. Може хтось зі мною не погодиться але я вважаю Лукашенка дибілом. Йому ближче рашка ніж власний народ. Українці вільні, просто тут свої гопники з ОПЗЖопи все мусолять. Але у них вже підримка населення не висока. Вони в дупі і це знають тому останнім часом себе нахабно ведуть. Ну таке. А от вам білорусам Свободи!. І рано чи пізно ви її отримаєте. Я в цьому не сумніваюсь.
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19.06.2020 01:31 Ответить
Ёсць сведчанні, что ў яго з маладосці псіхічная хвароба. Таму ён вельмі небяспечны. Можа і пачаць страляць.
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19.06.2020 01:43 Ответить
Та я і не сумніваюсь що він психічно неврівноважена людина. А тут ще бабло рашка дає. Він уже старий і хоче нормально пожити. Та і рашка так просто не відпусте..... Тому треба росію розвалити і тоді всі проблеми вирішаться) Імперії на кінець свого існування завжди трохи розширялися, а потім розвалювалися в агонії.
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19.06.2020 01:54 Ответить
Чем им Лукашенко не подходит, хороший президент.

Ну придет другой, начнет внедрять евроценности, а это бесконечные повышения тарифов и цен, вот тогда вспомнят "плохого" Лукашенка, но будет уже поздно.
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19.06.2020 00:55 Ответить
Люди просто хотят перемен. это не значит, что они кинутся на новые сказки.
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19.06.2020 01:00 Ответить
Это понятно! Понятно также то, что диктатора давно нужно отстранять от власти. Минимум с 2010 года. Мы говорим лишь о том, чтобы вы не допустили ошибки, и не выбрали путинскую марионетку. Но решать, конечно вам. В любом случае удачи в борьбе с диктатором.
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19.06.2020 01:09 Ответить
проста "пєрємєн"?
Хочете власного клоуна у керма?
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19.06.2020 07:39 Ответить
Только ольгиновский тролль может упоминать "евроценности" в негативном ключе. Тебе, рабу,не понять.
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19.06.2020 01:02 Ответить
Какой ты наивный...
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19.06.2020 01:08 Ответить
Ну вот крымнаш взяли и что лучше стало под игом *****.
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19.06.2020 08:19 Ответить
Дебил ольгинский, сравни свою вонючую паРашу, хотя би с Польшей!
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19.06.2020 10:38 Ответить
Этот war3 - крысчанин, только не знаю - живёт он там или выехал...
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19.06.2020 01:26 Ответить
Я уже начинаю путаться в разных сортах пропагандистского дерьма. Тут и ольгиновские и лукашенковские.
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19.06.2020 01:28 Ответить
Для распознавания...

"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)

И не все, кто против Зе, - 25(8)%. И 73% он не дал через пять минут "чарки и шкварки", но они опять в поисках - "лишь бы не Порошенко"...
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19.06.2020 01:54 Ответить
Сам то за кого голосовать собираешься,м?
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19.06.2020 07:06 Ответить
Так тебе и ***** подходит, тоже не внедряет евроценности .Ответь недоумок будь ласка.
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19.06.2020 01:03 Ответить
Не подходит, у россии свои ценности, отличные от украинских.
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19.06.2020 01:10 Ответить
Ну да, воровство, раболепие и бояра с ягелем
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19.06.2020 10:40 Ответить
Поц, откажись от интернета - это тоже европейская ценность. И то, что тебе позволяют на Цензоре пургу нести - это тоже европейская ценность
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19.06.2020 01:05 Ответить
Рассмешил. Уже и интернет оказался европейской ценностью. Так им в россии пользуются.
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19.06.2020 01:11 Ответить
Лукашенко хоть и хитрый, но хитрость он свою направил на диктатуру и узурпацию власти. Смотрел ролик на ютубе и про очереди за оппозицию, и про собирание подписей в пользу Лукашенко скрытой камерой, без остановки съёмки- результат меньше 5% за батьку. А это приговор его режиму. Если он сфальсифицирует результаты выборов, там будет революция, где его вынесут.
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19.06.2020 01:04 Ответить
А букварь тебе не процитировать? Все и так знают. Кроме троллей и дураков.
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19.06.2020 01:31 Ответить
В статье всё написано.
Целью акции названо стремление выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе Сергей Тихановський, Павел Северинец, Николай Статкевич.

На пикете продолжился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок.

И от себя добавлю, оппозиция хочет свободных выборов, устранения диктатора Лукашенко, европейского вектора развития, белорусизации вместо русифкации.
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19.06.2020 02:46 Ответить
По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем - Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% на 4-м месте. На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента РБ, передает Euronews. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.
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19.06.2020 03:36 Ответить
Не думаю що важливо. Все одно після будь-яких виборів "бацька" залізе на табуретку і урочисто повідомить : "Ура я пабедил ! 85% за меня проголосовали !".
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19.06.2020 08:21 Ответить
Живе Біларусь!
Героям Слава!
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19.06.2020 04:28 Ответить
Госдеп заплатил 5 миллиардов,печеньки и Тушонка Рузвельта с Ножками Буша...скоро прибудут... Кажись так выли Кремлевские Хмыри про Майданы в Украине Сикелев Шалавьев ********* и прочие пропагандоны...
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19.06.2020 06:18 Ответить
Слышал, что русские сейчас там что-то вроде псевдо-оранжевой революции хотят провернуть, типа как в Армении недавно, и посадить своего "народного" ставленика. Учитывая, что настоящая оппозиция в тюрьмах сидит, думаю, что такой сценарий очень реален
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19.06.2020 09:01 Ответить
Вот эти несколько человек под стенкой и есть массовая акция? Хотя наверное для Белоруси это таки очень массовая акция. Кстати, белорусам следует задуматься, так ведь выходит при сегодняшнем раскладе что как раз Лукашенко есть гарантом белорусской независимости. Я уверен, случись так что Лукашенко проиграет, первое что сделает новый лидер это побежит к путину.
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19.06.2020 09:42 Ответить
Люди выстроились в "цепь солидарности" с арестованными на несколько километров - что бы обезопасить себя от арестов и неправомерных приговоров -"на запрещенных массовых мероприятиях мешали проходу других граждан". Вы судите по нескольким активистам, попавших в кадр.
Вторая часть вашего коммента - полное непонимание или заблуждение беларуских реалий. Лукашенко власть на выборах не отдаст, а в случае революции - первый к путену и обратится! Его сегодняшняя антироссийская риторика - разыгрывание карты "гаранта суверенитета" лишь свидетельствует о неприятии беларусами различных союзов с путинской РФ, неприятие цивилизационного выбора в пользу таежных союзов. Диктатура Лукашенко в Беларуси - вот единственный выбор путена. Отсутствие демократических выборов, прав и свобод, зрелого гражданского общества - вот выбор путена.
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19.06.2020 10:19 Ответить
наивные людишки мечтают помешать победе лукашенка на выборах лукашенко, стоя под стеночкой и уткнувшись носом в смартфон.
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19.06.2020 10:27 Ответить
Как то так!
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19.06.2020 10:50 Ответить
 
 