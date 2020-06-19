Массовая акция оппозиции прошла в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Минска, на проспекте Независимости, в четверг прошел совместный пикет представителей оппозиционной коалиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что на 23:20, когда на проспект прибыли автозаки, люди начали постепенно расходиться.

Целью акции названо стремление выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.

На пикете продолжился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок.





