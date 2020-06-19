Массовая акция оппозиции прошла в центре Минска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре Минска, на проспекте Независимости, в четверг прошел совместный пикет представителей оппозиционной коалиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Отмечается, что на 23:20, когда на проспект прибыли автозаки, люди начали постепенно расходиться.
Целью акции названо стремление выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем.
На пикете продолжился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок.
Топ комментарии
+21 Василь Войцеховський e4e91c04
показать весь комментарий19.06.2020 00:35
+18 Alexander Kravchenko
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+11 Nickol Nickols
показать весь комментарий19.06.2020 00:17
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И еще момент. Как только Лукашенко, отказался подписать, так называемые интеграционные карты, по факту поглащения Беларуси - россией, внезапно, появляется Баьарико.
Если белорусы его выберут, могут попрощаться с страной. И он сам, прямо об этом говорит. Беларусь нуждается в вливании 3-5 миллиардов долларов ежегодно. Нужно или СУЩЕСТВЕННО, снижат уровень жизни и затраты, или платить суверенитетом.
Кремль, не смог сломать "батьку" по=этому выставил ему Бабарико И белорусы повелись.
С одной стороны их понять можно. Он занимает пост с 1994 года. У нас еще Кравчук был президентом!!! Представляете как он им надоел? Но с другой стороны, выбрав Бабарико белорусы практически гарантировано потеряют страну на долгие десятилетия. Но они этого не хотят понять
1; 1 000 000 -
Батько Лукашенко будет Президентом -
пожизненно.
18 июня 2020, 12:47"Не нужно цепляться к людям по мелочам" -
Лукашенко об изменении административного законодательства.
Ну-ну. Аби потім не пожалкувати
Свабоду і нам і вам.
Ну придет другой, начнет внедрять евроценности, а это бесконечные повышения тарифов и цен, вот тогда вспомнят "плохого" Лукашенка, но будет уже поздно.
Хочете власного клоуна у керма?
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
И не все, кто против Зе, - 25(8)%. И 73% он не дал через пять минут "чарки и шкварки", но они опять в поисках - "лишь бы не Порошенко"...
Целью акции названо стремление выразить солидарность с активистами, арестованными во время президентской избирательной кампании, в том числе Сергей Тихановський, Павел Северинец, Николай Статкевич.
На пикете продолжился сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, которой с 1994 года бессменно руководит Александр Лукашенко. Сейчас он баллотируется на шестой срок.
И от себя добавлю, оппозиция хочет свободных выборов, устранения диктатора Лукашенко, европейского вектора развития, белорусизации вместо русифкации.
Героям Слава!
Вторая часть вашего коммента - полное непонимание или заблуждение беларуских реалий. Лукашенко власть на выборах не отдаст, а в случае революции - первый к путену и обратится! Его сегодняшняя антироссийская риторика - разыгрывание карты "гаранта суверенитета" лишь свидетельствует о неприятии беларусами различных союзов с путинской РФ, неприятие цивилизационного выбора в пользу таежных союзов. Диктатура Лукашенко в Беларуси - вот единственный выбор путена. Отсутствие демократических выборов, прав и свобод, зрелого гражданского общества - вот выбор путена.