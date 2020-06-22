В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 54 человека, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 15.06 по 21.06) во время пожаров погибли 7 человек, на водных объектах - 54.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 536 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 62 человека.

Ликвидировано 909 пожаров, спасены на пожарах 19 человек и не допущено уничтожение огнем 355 зданий и 42 ед. техники. Во время пожаров погибли 7 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 4 млн. 215 тыс. грн.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 365 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 272 ​​взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 54 человека.