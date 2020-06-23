В Нидерландах началось восьмое судебное заседание по делу МН17
В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось восьмое судебное заседание по делу о крушении в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Отмечается, что в зале присутствуют судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и журналисты. Из-за коронавируса все придерживаются обязательной дистанции 1,5 метра.
Сегодня продолжают выступать адвокаты одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к судебному процессу. Его интересы представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.
Первой на трибуну вышла тен Дуссхате.
В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она происходит на двух языках: на нидерландском и английском.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.
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Оно хоть пару слов сказало по поводу суда?
Могло ли быть такое при прежней власти?
но Божий суд неотвратим