РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12532 посетителя онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
1 472 7

В Нидерландах началось восьмое судебное заседание по делу МН17

В Нидерландах началось восьмое судебное заседание по делу МН17

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось восьмое судебное заседание по делу о крушении в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что в зале присутствуют судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и журналисты. Из-за коронавируса все придерживаются обязательной дистанции 1,5 метра.

Сегодня продолжают выступать адвокаты одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к судебному процессу. Его интересы представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Первой на трибуну вышла тен Дуссхате.

В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она происходит на двух языках: на нидерландском и английском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело МН17: адвокаты подозреваемого хотят заслушать свидетелей с альтернативными версиями крушения, в частности пропагандистов Russia Today

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

Автор: 

Нидерланды (1583) суд (25097) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Нидерландах началось восьмое судебное заседание по делу МН17 - Цензор.НЕТ 2697
показать весь комментарий
23.06.2020 12:19 Ответить
Количество прокацапленной сволочи на цензоре, легко определяется по мизерному посещению этой темы...
показать весь комментарий
23.06.2020 12:20 Ответить
А что по этому поводу думает наш "величайший лидер современности"?
Оно хоть пару слов сказало по поводу суда?
Могло ли быть такое при прежней власти?
показать весь комментарий
23.06.2020 12:21 Ответить
Адвокатьі только и ждут любого вьісказьівания по судебному процессу, чтобьі обвинить Украину в попьітке давления на суд. Не нужно играть в поддавки с РФ-ией!
показать весь комментарий
23.06.2020 12:25 Ответить
Адвокатьі пьітаются максимально затянуть время , для чего предложили снова рассмотреть "альтернативную" версию с украинским штурмовиком и заслушать "очевидцев" уничтожения Боинга военньім самолетом. Суду стоило бьі поставить условие обязательного заслушивания в качестве свидетеля официального представителя ГШ ВС РФ генерала Конашенкова , которьій в 2014г утверждал , что по данньім российских радаров , рядом с Боингом находился украинский Су-25. Будет удобньій повод перевести генерала из свидетелей в обвиняемьіе , как пособника преступления. Аналогично четьірем "джентльменам удачи" , обвиняемьім по делу.
показать весь комментарий
23.06.2020 12:22 Ответить
Голландские эксперты просмотрели миллионы раз всю поднаготную рюсскава сраного мирка вонючего....крысы кремля не отвертятся....
показать весь комментарий
23.06.2020 12:30 Ответить
к чему эти заседания? пока вынесут вердикт, новые проблемы затмят, забудется все...
но Божий суд неотвратим
показать весь комментарий
25.06.2020 01:10 Ответить
 
 