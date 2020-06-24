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Кабмин может отложить на месяц запуск рынка газа для населения

Кабмин может отложить на месяц запуск рынка газа для населения

Кабмин может на один месяц продлить спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО) - в таком случае один из пунктов меморандума с МВФ не будет выполнен в срок.

Об этом во время онлайн встречи Energy club заявил глава Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, сообщает Экономическая правда.

По его словам, де-юре, к отмене ПСО остается всего неделя, но сегодня "единственное, что сделано - это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения".

"Сейчас говорится, что ПСО будет продлен на месяц и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы (с переходом на газовый рынок) хотя бы частично.

Главная из них - определение Поставщика газа последней надежды. Ранее еще была речь о гарантированных поставщиков, но сейчас уже об этом никто не говорит", - пояснил Тарасюк.

Он подчеркнул, что отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долларов.

"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки", - добавил глава НКРЭКУ.

Напомним:

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Автор: 

Газ (10226) Кабмин (14027)


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Топ комментарии
+3
А рынок то где? Или пройдись по рынку, найди дешевле?
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24.06.2020 18:15
+3
Зара Бєня відкриє вєнтіль прямих поставок з московії - ось і дешева альтернатива. А на місяць відкладають тому, що Бєня (хоча може і Гудок) ще не готовий...
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24.06.2020 18:52
+2
То есть сейчас цена газа это льготный тариф?
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24.06.2020 18:53
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Правила форума Совет форумчан
А рынок то где? Или пройдись по рынку, найди дешевле?
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24.06.2020 18:15 Ответить
Зара Бєня відкриє вєнтіль прямих поставок з московії - ось і дешева альтернатива. А на місяць відкладають тому, що Бєня (хоча може і Гудок) ще не готовий...
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24.06.2020 18:52 Ответить
Етот слішком мудрий нарід должен бить сдєлан. Раз і навсєгда!
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24.06.2020 18:16 Ответить
Почему Карл?
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24.06.2020 18:35 Ответить
То есть сейчас цена газа это льготный тариф?
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24.06.2020 18:53 Ответить
"Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее никто не опускает руки", - добавил глава НКРЭКУ.********* никогда не краснеет .
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24.06.2020 18:55 Ответить
https://pershij.com.ua/na-zakarpatti-tsina-za-transportuvannia-hazu-zbilshytsia/

Транспортування піднімають... + газ = те, що і планували мабуть 11-12 грн куб
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24.06.2020 19:11 Ответить
Така ціна буде в опалювальний сезон. А зараз зелюки пограються в слуг наріду.
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25.06.2020 07:29 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__xts__%5B0%5D=68.ARBTG-JuRYt-Y1Ghw9OLTvmnkiltUp1MJmGM5Y_wySyikBdZQ0bGmOFLs7cyI-59V3ZIV1hEm0QD0IrfbU8PDBzaXymvq9P8VGTq6twH4PLMZBKy5v50VlB93Mkd2VHFeLR63p1_jz57eAt62pPmiZLok2-cNMUDH-mL69yGjBBodpx8Jm-*********************************************************************************************************-*************************************************************&__xts__%5B1%5D=68.ARAy0QbxUgxxkmmdaa6M2wUKTNaHVSE7Qof72wJrNu-hVzC0pK4vze_0bXgePfgOYS7OvZa08QB6d29AIrjCLkDmYoZNVSL_ix_pBD2LoWI3iBasz3C-**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&hc_ref=ARQAw9B_DAI5P8LKkJPSLCOKoJdjNE3LC3Bs0Lds-56Vup_BBHVXJSDNwPciTA2UTic&fref=nf&__tn__=kC-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.255695991539326/1041947959580788/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAy0QbxUgxxkmmdaa6M2wUKTNaHVSE7Qof72wJrNu-hVzC0pK4vze_0bXgePfgOYS7OvZa08QB6d29AIrjCLkDmYoZNVSL_ix_pBD2LoWI3iBasz3C-**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-R 7 ч. ·

Саакашвілі став порохоботом? У інтерв'ю Міхо розповів, що на українців чекає повноцінний голод, країна на межі економічної катастрофи, грошей в людей нема, роботи не буде і що сподівання заробити на Заході марні - робочі місця українцям там надаватимуть в останню чергу. Я перепрошую, але за президента Порошенка після гарячої фази війни 14-15 рр. я голоду в Україні щось не пригадую. І про економічну катастрофу та голод весною 19-го не йшлося як таке. І все це - всього лише за рік після повалення Порошенка. Часом не цього добивався Міхо?
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24.06.2020 19:25 Ответить
хочуть кинути МВФ але як МВФ кине мало не покажеться
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24.06.2020 20:43 Ответить
Пора бы уже отложить хотя бы на год запуск денег для КАБМИНА от населения. Пусть сосут. ...
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24.06.2020 22:22 Ответить
 
 