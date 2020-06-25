Канадские военные инструкторы начали двухнедельный карантин перед командировкой в ​​Украину

Канадские военнослужащие, которые вскоре приедут в Украину для участия в тренировочной миссии UNIFIER, начали обязательный двухнедельный карантин.

Об этом заявили в министерстве обороны Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Личный состав 4-й канадской дивизии отбыл с военной базы в Петававе в Кингстон, где начнет 14-дневный период изоляции. Изоляция военных перед заграничной командировкой будет гарантировать, что они здоровы, когда они присоединятся к операции REASSURANCE в Центральной и Восточной Европе, операции IMPACT на Ближнем Востоке и операции UNIFIER в Украине", - говорится в распространенном заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада на всех масштабных геополитических площадках поддерживает Украину, а мы всегда будем поддерживать ее, - Зеленский

Отмечается, что во время пандемии COVID-19 "канадские войска придерживаются ... изоляции до и после командировки с целью предупреждения распространения вируса и одновременного поддержания операционной эффективности и способности проводить важные операции".

Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За это время через канадское обучение прошли более 17 тыс. украинских воинов. В марте на фоне глобальной пандемии COVID-19 количество канадских военных в Украине существенно уменьшили, однако в этом месяце минобороны Канады объявило о намерении постепенно вернуться к полноценному формату миссии.