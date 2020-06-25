Пандемия COVID-19 ухудшила гуманитарную ситуацию на Донбассе, - Красный Крест
Пандемия COVID-19 вызвала обострение критического положения гражданского населения, проживающего в зоне конфликта на Донбассе.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Международным комитетом Красного Креста с 12 мая по 3 июня на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Только 12% опрошенных членов домохозяйств ответили, что их сбережений хватит дольше, чем на месяц, что является признаком нестабильного финансового положения большинства населения. Но тревожным является то, что 43% домохозяйств заявили, что без посторонней помощи их ресурсов хватит максимум на одну неделю", - говорится в сообщении.
75% респондентов сказали, что из-за COVID-19 выросли цены на продукты питания; 47% заявили о росте цен на непродовольственные товары; 35% респондентов сказали, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на доходах их домохозяйств.
Также 47% опрошенных домохозяйств заявили, что о трудностях с доступом к магазинам и рынкам из-за карантинных мероприятий.
"Результаты проведенного опроса показывают, что многие семьи сталкиваются с финансовыми трудностями и одновременно имеют проблемы с доступом к продовольственным рынкам из-за COVID-19 и конфликта в целом. Это означает, что программы МККК по предоставлению средств семьям недостаточно эффективны. Нам нужно снова увеличить объемы раздачи продуктовых и гигиенических наборов", - сказала глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт.
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знищений середній та малий бізнес, 300 мільйонів безробітніх, 30 мільйонів перенесених на невідомий строк планових операцій, самовбивства, мор в будинках для людей похилого віку, неможливість отримання елементарної амбулаторної допомоги, гемодіалізу, хіміотерапії...
щоправда олігархи тільки нарощують свої капітали
цікаво, скільки потрібно місяців, щоб серед слугів народу усі стали мільйонерами?
В зоне конфликта нет украинского гражданского населения и это нужно было давно уже всем понять!
Там есть стадо дебилов и сепаратистов,кормить которых,украинское общество не имеет морального права,поскольку, миллионы украинцев,вынужденных покинуть свой дом, именно из-за эти уродов,находятся в нищенском положении.