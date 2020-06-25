Пандемия COVID-19 ухудшила гуманитарную ситуацию на Донбассе, - Красный Крест

Пандемия COVID-19 вызвала обострение критического положения гражданского населения, проживающего в зоне конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Международным комитетом Красного Креста с 12 мая по 3 июня на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Только 12% опрошенных членов домохозяйств ответили, что их сбережений хватит дольше, чем на месяц, что является признаком нестабильного финансового положения большинства населения. Но тревожным является то, что 43% домохозяйств заявили, что без посторонней помощи их ресурсов хватит максимум на одну неделю", - говорится в сообщении.

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75% респондентов сказали, что из-за COVID-19 выросли цены на продукты питания; 47% заявили о росте цен на непродовольственные товары; 35% респондентов сказали, что пандемия COVID-19 негативно сказалась на доходах их домохозяйств.

Также 47% опрошенных домохозяйств заявили, что о трудностях с доступом к магазинам и рынкам из-за карантинных мероприятий.

"Результаты проведенного опроса показывают, что многие семьи сталкиваются с финансовыми трудностями и одновременно имеют проблемы с доступом к продовольственным рынкам из-за COVID-19 и конфликта в целом. Это означает, что программы МККК по предоставлению средств семьям недостаточно эффективны. Нам нужно снова увеличить объемы раздачи продуктовых и гигиенических наборов", - сказала глава делегации МККК в Украине Флоранс Жиллетт.