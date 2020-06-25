Компания Yakaboo передала украинским военным 400 книг

25 июня в Мариуполе команда магазине Yakaboo встретилась с военнослужащими в рамках социального проекту "Библиотека для героев".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте компании.

Проект предусматривает создание в воинских частях мини-библиотек и начался с обращения к Yakaboo бойцов ООС, которые рассказали о нехватке качественной литературы для саморазвития и самообразования.

"Мы поддерживаем желание военных, ведь качественная литература поможет им вооружиться знаниями, необходимыми во время службы и самореализации в мирной жизни. Поэтому сегодня к бойцам четырех военных подразделений приехали 400 книг. Мы как крупнейшая онлайн-магазин тщательно подошли к выбору литературы, учли пожелания военнослужащих и решили помочь в создании в частях мини-библиотек, где каждый защитник найдет себе литературу по душе ", - отметил генеральный директор компании Yakaboo Иван Богдан.

Капитан 56-й отдельной мотопехотной мариупольской бригады Эраст Кравченко рассказал, что военное напряжение время от времени требует разгрузки. Он считает, что книга лучший способ сделать это еще и с пользой для себя.

"Я часто пользуюсь услугами библиотеки и скажу откровенно, что такую ​​точную и разнообразную подборку книг найдешь далеко не в каждой. Наиболее актуальна для нас пока современная военная и историческая литература ", - отметил воин Вооруженных сил Украины.

Бойцы собственноручно составили перечень желаемых книг. Среди книг, которые получили военные:

историческая литература (от древних времен до сегодняшнего дня);

современные исследования, связанные с гибридными угрозами, проблематикой потребления информации (П. Померанцев "Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью", Оксана Мороз "Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев")

книги для саморазвития (по лидерству, эффективной коммуникации, собственному бизнесу)

современная художественная литература (Сергей Жадан, София Андрухович, Василий Шкляр, обладательница

Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич)

ачественная литература для отдыха (детективы, триллеры, научная фантастика).

"Благодарны Yakaboo за то, что уделили внимание украинским военным, в частности, полка" Азов ". Мы уважаем то, что вы популяризирует украинские книги ", - отметил заместитель командира полка Святослав Паламар. Он подчеркнул, что компания сделала важный вклад в развитие украинских военных и вручил команде Yakaboo благодарности.

Справка

Yakaboo - украинская компания, лидер онлайн-продаж на книжном рынке.

Компания сотрудничает с более 540 украинскими издательствами, с 550 - британскими и почти с 3 тысячами других. Yakaboo имеет более 2,5 млн. постоянных читателей и собственное издательство Yakaboo Publishing. В конце 2019 Yakaboo открыла первый офлайн-книжный магазин бестселлеров yakaboo.ua







