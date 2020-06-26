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"Укрзализныця" давит на грузоотправителей и срывает контракты экспортеров, - "Укрметаллургпром"

"Укрзализныця" давит на грузоотправителей, заставляя их согласиться на заключение с 1 июля нового дискриминационного договора с УЗ об организации грузоперевозок.

Об этом говорится в сообщении компании "Укрметаллургпром" на ее официальном сайте.

"Менеджмент" Укрзализныци "решил воспользоваться ее монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок и просто административно ограничить возможность заявки планов на следующий месяц. Это уже поставило под угрозу выполнение целого ряда экспортных контрактов. Дискриминационная и деструктивная позиция "Укрзализныци" по искусственному ограничению украинского экспорта, где доля ГМК и продукции аграриев составляет более 50%, может привести к рецессии и остановке целых секторов экономики в результате потери конкурентоспособности на внешних рынках и к уменьшению валютных поступлений в страну", - отмечается в заявлении.

В "Укрметаллургпроме" отметили, что такие действия УЗ могут также привести к тому, что заказчики будут вынуждены либо сокращать производство, либо переориентироваться на другие виды транспорта, что, в конце концов, нанесет удар по самой "Укрзализныце".

В компании напомнили, что в "Укрзализныце" формально отнеслись к рекомендациям Антимонопольного комитета по доработке новой редакции договора с учетом замечаний участников рынка, и большинство спорных вопросов, на которые указывали перевозчики, остались без изменений. И призвали запретить введение в действие нового договора с 1 июля и продлить срок действия действующего до завершения доработки новой редакции.

Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь, президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко, высказалась за введение моратория на изменение цен на услуги "Укрзализныци" на период кризиса, что позволит грузоотправителям с меньшими потерями пройти кризис.
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Коли вже в "Укрзалізниці" з горла полізе? Задушать вантажні перевезення. І будуть фури надалі робити ріллю на асфальті.
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26.06.2020 13:00 Ответить
Не переживайте так сильно. Новые управители и фуры задавят лицензиями всякими на перевозку и прочими ограничениями, лишь-бы побольше бабла содрать. Экономику они скурили в универах, а на аншлаги великие мастера.)))
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26.06.2020 20:18 Ответить
шоб поменялся подход, вот что нужно
а для этого надо устранить УЗ как одну компанию
разделить на отдельных операторов и ввести равные условия для них и частников, а пути передать на баланс госоператора без привязки к другим частям УЗ
а пока все это один монстр - ничего не изменится
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26.06.2020 22:53 Ответить
Сашку Януковичу никто не жаловался, раньше
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26.06.2020 15:28 Ответить
Ну на то монополизм и существует, чтоб было чем и на кого давить, а тем более государственная монополия в стране невиданного обдиралова. Вот так государство и стимулирует рост цен и инфляции в стране, а потом удивляется что нет бабла в казне. то что воруют - это одна сторона медали, а то что сами снижают оборот и прибыль - этого они понимать не желают.)))
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26.06.2020 20:20 Ответить
 
 