НАБУ по решению суда открыло дело против гендиректора "Укрпочты" Смелянского

Национальное антикоррупционное бюро по решению Высшего антикоррупционного суда начало расследовать возможные злоупотребления и получение неправомерной выгоды генеральным директором акционерного общества "Укрпочта" Игорем Смелянским.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дело обязал открыть Высший антикоррупционный суд.

"НАБУ выполнило решение суда, соответствующие данные внесены в ЕРДР", - говорится в ответе.

Отмечается, что в мае в НАБУ обратился заявитель и просил начать расследование в отношении должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) и руководства АО "Укрпочта" по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

В заявлении были изложены обстоятельства о безосновательном повышении тарифов на международные почтовые отправления, которое осуществлено НКРСИ по обращению АО "Укрпочта", обосновывая это повышением себестоимости указанных услуг.

Заявитель отмечает, что выгодоприобретателем возможного незаконного получения АО "Укрпочта" денежных средств за счет повышения почтовых тарифов является руководство АО "Укрпочта" в лице генерального директора и заместителей генерального директора.

НАБУ отказалось открыть дело, но суд обязал бюро начать расследование.

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