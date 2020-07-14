Квоты на серную кислоту привели к монополизации рынка, - Ляпина

Введение квот на серную кислоту привело к монополизации рынка, их надо отменить.

Об этом заявила экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.



"Надо отказываться от этого квотного принципа, потому что именно здесь защита национального производителя идет национальному производителю не в пользу. И другому, не серной кислоты, а всего прочего, в частности металлургам, в частности другим отраслям. Поэтому от этого квотирования, которое было введено, надо отказываться или его существенно менять ", - сказала Ляпина.



Она также отметила, что введение квот привело к монополизации рынка, а цена на ресурс существенно возросла, в результате чего потребители, в частности, металлургические предприятия, вынуждены платить значительно больше.



"Гораздо больше, абсолютно. Мы так и прогнозировали, что так оно произойдет. Произошла монополизация", - подытожила Ляпина.



Напомним, с 1 сентября 2018 Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет - купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.



Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создании условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий -производителей серной кислоты.