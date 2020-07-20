Защита Дугарь обратилась к генпрокурору с просьбой закрыть производство
Сегодня, 20 июля, адвокат военного медика Яны Дугарь Виталий Коломиец подал в Офис генпрокурора ходатайство о закрытии уголовного производства относительно своей подзащитной.
Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ "Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".
В документе перечисляется семь оснований для принятия такого решения.
В частности, речь идет о том, что в момент события преступления Яна была на службе в сотне километров от Киева, что подтверджается показаниями свидетелей - как раненых бойцов, проходивших лечение в 66 мобильном госпитале, так и коллег Яны.
Единственное доказательство следствия - "комплексная экспертиза" - является недопустимым. Методика, по которой она проводилась, отсутствует в государственном реестре. А независимые эксперты ранее озвучивали мнение, что обнародованное видео с "разведчицей" вообще "непригодно для идентификации личности по элементам внешности".
Также адвокат Яны Дугарь напоминает о внешних отличиях между "разведчицей" и своей подзащитной. Так, рост "разведчицы", согласно экспертизам следствия, - 166-171 см (без обуви и с учетом погрешности), согласно анализу защиты - 165 см. Рост Яны Дугарь - 175 см. У нее, в отличие от девушки на видео, есть татуировки.
Нет доказательств принадлежности Яны Дугарь к "организованной группе", никаких подтверджений ее связи с "неустановленными организаторами" и даже с другими подозреваемыми. В частности, как доказательство знакомства с Юлией Кузьменко следствие приводит фотографию, сделанную в коридоре Печерского суда в 2019 году.
По мнению защиты, не ясен и мотив преступления (резонансное убийство Шеремета, по мнению стороны обвинения, должно было "спровоцировать многочисленные акции протеста").
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Зря что ли Сопля на брифинге пиарился..?
теперь или Сопле нах или Авакяну - на энто они пойти не могут...
Такой многообещающей фразой https://www.facebook.com/mpodolyak2 начал свой сегодняшний пост в Фейсбуке советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Все-таки привыкайте называть вещи/события своими имена. Не напяливая на них привычные для нас мифы…
Гибель Шеремета - это, прежде всего, темнейшее пятно на корпоративной биографии «команды Порошенко». Безо всяких. Убойный крест на их попытке построить здесь «государство беспредельщиков», ценой жизни слишком честных и свободных людей…
Я понимаю, что мы любим быстро все забывать (буквально через день зло уже начинаем считать не совсем злом) и что у общества всегда куриная память. «Не такие уж и темные были вчерашние пять лет…»
И тем не менее, именно эта гибель и есть потрясающе емкая характеристика вчерашнего смутного времени, когда государства практически не было. Но была вакханалия воров и гопников, отлично понимавших, что такое агрессивная внутренняя пропаганда и почему нужно бить оппонентов. Бить до их исчезновения.
И все. Достаточно. Не надо больше никаких слов о свинарчукизме, психиатрическом эксперименте под названием «поро/ботье, гениальных «реформаторах» Новаке (экс-Укравтодор) и Омеляне (экс-министр, облачившийся тогда в Тузика и рвавший все грелки, доказательно считавшие Новака гнильем) .
Никаких вариантов у вчерашней команды не было. Ну кроме как унижать, убивать и разрушать.
И сегодняшнее их назойливое морализаторство из той же оперы. Трехгрошовой оперы проходимцев с мандатами)…
Более того, циничный подрыв машины Шеремета однозначно «убил» любые шансы группы Петра Алексеевича продолжить свои политические карьеры когда-либо…
Не менее жестко и честно надо говорить о том, что сегодняшнее состояние расследования этой трагедии - абсолютно провальный тест для силовиков. Безнадежно провальный.
Они ведь так и не смогли убедить издерганное общество в том, что их версия убийства состоятельна. Не смогли убедить нас в том, что наверняка знают главное - кто и как совершил подрыв. Доказательно, железобетонно, без нытья.
Не получается у них. Никак. Много традиционных пафосных слов и почти всегда… итоговая пустота. Почему? Вы прекрасно знаете ответы. Потому что никто не считает нужным быть честным и профессиональным.
Пропетляем? Ага. Потому что силовики - это тоже до сих пор кланы, которые играют в странные игры и которые не понимают главного. Если государство умеет быстро и жестко наказывать беспредельщиков и убийц, оно очень быстро делает тех же силовиков героями общества.
А так… Посмотрите на улицу и послушайте ее крики. В них есть все нынешнее презрительное отношение к… силовикам…
И да, это совсем не история президента Зеленского, который неоднократно давал однозначные политические оценки трагедии и открыл для расследователей любые двери. «Идите, найдите и докажите. И не нойте о невозможности сделать это!»..
Но знаете, в чем у нас всегда проблема? В том, что все со всеми переплетены в немыслимые союзы, сговоры, договоренности. Что/то ему удаётся уже разорвать. Что/то пока все ещё держится. Но это временно…
***
Как видим, Подоляк намекает на ответственность силовиков. В первую очередь, имеются в виду МВД (под несменяемым руководством Авакова) и СБУ.
Да, такие версии существуют:
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колят нам второй укол.
Уважаемый редактор! Может лучше про реактор,
Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то руины говорят.(с)