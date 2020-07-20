Защита Дугарь обратилась к генпрокурору с просьбой закрыть производство

Сегодня, 20 июля, адвокат военного медика Яны Дугарь Виталий Коломиец подал в Офис генпрокурора ходатайство о закрытии уголовного производства относительно своей подзащитной.

Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ "Справа Шеремета: стенограми прослушки та підстави для закриття провадження стосовно Яни Дугарь".

В документе перечисляется семь оснований для принятия такого решения.

В частности, речь идет о том, что в момент события преступления Яна была на службе в сотне километров от Киева, что подтверджается показаниями свидетелей - как раненых бойцов, проходивших лечение в 66 мобильном госпитале, так и коллег Яны.

Единственное доказательство следствия - "комплексная экспертиза" - является недопустимым. Методика, по которой она проводилась, отсутствует в государственном реестре. А независимые эксперты ранее озвучивали мнение, что обнародованное видео с "разведчицей" вообще "непригодно для идентификации личности по элементам внешности".

Также адвокат Яны Дугарь напоминает о внешних отличиях между "разведчицей" и своей подзащитной. Так, рост "разведчицы", согласно экспертизам следствия, - 166-171 см (без обуви и с учетом погрешности), согласно анализу защиты - 165 см. Рост Яны Дугарь - 175 см. У нее, в отличие от девушки на видео, есть татуировки.

Нет доказательств принадлежности Яны Дугарь к "организованной группе", никаких подтверджений ее связи с "неустановленными организаторами" и даже с другими подозреваемыми. В частности, как доказательство знакомства с Юлией Кузьменко следствие приводит фотографию, сделанную в коридоре Печерского суда в 2019 году.

По мнению защиты, не ясен и мотив преступления (резонансное убийство Шеремета, по мнению стороны обвинения, должно было "спровоцировать многочисленные акции протеста").

Полностью статью читайте здесь.