Кабмин поддержал создание трех новых заповедников

Кабинет министров Украины поддержал проект указа Президента Украины "О территории и объекты природно-заповедного фонда общегосударственного значения".

Соответствующее решение принято на заседании 29 июля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что, согласно указу, ландшафтный заказник "Кручи" площадью 172,24 га в Никольском районе Донецкой области, ботанический заказник "Долина ирисов" площадью 19,9952 га в Мыколаевском районе Львовской области и парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" площадью 54,46 га в городе Трускавец Львовской области станут объектами природно-заповедного фонда общегосударственного значения.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подчеркнул, что Украина отстает в развитии системы территорий и объектов природно-заповедного фонда сравнению со странами Европы, "и этим решением мы делаем шаг к расширению сети природно-заповедных территорий Украины и сохранения живописных и уникальных уголков страны".

"Создание новых территорий природно-заповедного фонда возможно только при условии тесного сотрудничества государственных и местных органов власти, общества и ученых. И особенно приятно, что нам удалось сделать это сотрудничество результативной ", - отметил Абрамовский.

Министр отметил, что эти территории являются ценными природными участками, на которых обнаружены виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Включение в природно-заповедного фонда позволит сохранить их природные, историко-культурные, эстетические, воспитательные, научные и оздоровительные ценности и расширит национальную экологическую сеть Украины.

В соответствии с указом президента будет введен режим охраны и сохранения созданных объектов и должны быть разработаны проекты землеустройства по организации и установлению границ охраняемых участков.

Создание объектов ПЗФ является совместным решением местных властей, ученых и Минокружающей среды.

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