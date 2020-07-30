Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила своим советником (на общественных началах) бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Юрий Луценко.
Он отметил: "В бой идут только ... молодые лица".
Также Луценко опубликовал приказ о назначении Пискуна.
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Киднеппера ищут и найти не могут, что логично.
Тот же результат ожидает и Венедиктову.
- Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных.
- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги.(с)
Конституционную реформу Украина будет согласовывать с ОРДЛО - Ермак
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, рассказал о своем участии в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта, где было подписано соглашение о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия вместо страны-агрессора становиться гарантом-наблюдателем.
- Я на уровне советника ездил в Минск посмотреть, как идет процесс, переговоры… Это действительно масштабный проект. Это единственная платформа… Какие решения были приняты на этой встрече: главное, я считаю, что в течение ближайших месяцев мы вернем всех граждан, содержащихся в ОРДЛО, - отметил Ермак.
Кроме этого, по его словам, сейчас ведутся консультации с целью определения новых трех пунктов для разведения сил и средств, как и было оговорено в решении саммита в 2019 году в Париже. Также Ермак прокомментировал скандальные договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.
-Стороны ТГК в Минске зафиксировали необходимость и важность принятия решения, но оно еще не принято… На протяжении последних лет, когда идет работа ТКГ, согласно пакету минских договоренностей, мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, но прежде всего, Конституционную реформу в части децентрализации и местных выборов с представителями ОРДЛО. Существует необходимость согласования этих вопросов, - заявил Ермак.
Рік тому зе-бобіки дупу рвали на салюти, а зараз їм пердячя рве тільки при одній згадці про "новьіе лица". Вітаю вас довбо@оби, з "праздничком".
С.Піскун після своєї відставки.
Молодык - всего в седьмой десяток вступил
Пеці капець...
Глянула венедиктова какой хороший спец и подумала, - а не взять ли его замом
В апреле 2004 года народный депутат Григорий Омельченко обратился к Генпрокурору и секретарю СНБОУ с просьбой установить факт перечисления на валютный счет одного из банков $ 100 тыс., которые были использованы в собственных целях бывшим Генеральным прокурором Святославом Пискуном и его супругой
.
В конце марта 2013 года стало известно, что бывший генеральный прокурорhttp://lb.ua/news/2013/03/22/193757_eksgenprokuror_piskun_emigriroval.html Святослав Пискун покинул Украину вместе с семьей и через своих представителей распродает имущество.
Среди его хороших знакомых называют зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука (который сыграл особую роль в восстановлении Пискуна в должности генпрокурора в 2004 году) и Николая Азарова.
Это вам не как либо что-с!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB Тарас Чорновил объяснял это тем, что Партия регионов предоставила Пискуну политическое убежище. С марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2006 2006 года - депутат Верховной Рады, член фракции Партии Регионов.
С марта 2007 года был депутатом Верховной Рады Украины, избранным по списку Партии регионов.
Как отмечают, сам Пискун юридически не связан с каким-либо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 бизнесом . Чаще всего среди зарегистрированных лиц компаний фигурируют его жена Светлана, дочь Татьяна, а также родственники по линии супруги и зятя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-13 [13] .
Бизнес родственников:
Супруга: Светлана Севастьяновна - ООО «Киев-инком», ООО «Диктатор», ООО «Корса», ООО «Примула», ОО «ТД Хмельницкая кондитерская фабрика», ООО «Дон Бриони».
социально близкие
Мож и мне пойти заяву написать..а?? Жаль далеко живу....а по электронке можно заяву написать??
Всем благодарить Пороха
Это оно это привело в политику
За руку.