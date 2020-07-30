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Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила своим советником (на общественных началах) бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Юрий Луценко.

Он отметил: "В бой идут только ... молодые лица".

Также Луценко опубликовал приказ о назначении Пискуна. 

Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна 01

Автор: 

Пискун Святослав (256) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+42
Нова молода команда, ....!!!!! ?
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30.07.2020 18:58 Ответить
+39
Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна - Цензор.НЕТ 5909
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30.07.2020 18:59 Ответить
+38
Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна - Цензор.НЕТ 354
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30.07.2020 19:07 Ответить
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Нова молода команда, ....!!!!! ?
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30.07.2020 18:58 Ответить
Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна - Цензор.НЕТ 354
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30.07.2020 19:07 Ответить
Венедиктовой взять в советники Пискуна - это то же самое, что киднепперу из Полтавы взять в "заложники" пассажиром полковника полиции, умеющего убивать.

Киднеппера ищут и найти не могут, что логично.

Тот же результат ожидает и Венедиктову.
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30.07.2020 19:09 Ответить
не лише її.
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30.07.2020 19:09 Ответить
На счёт полковника мысль интересная. В багажнике смотрели?
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30.07.2020 19:38 Ответить
Самое молодое лицо - Кравчук - 86 лет....
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30.07.2020 20:13 Ответить
Угу.А в помощники ему пусть возьмут молодого перспективного паренька Ефимку Звягильского.
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31.07.2020 10:26 Ответить
Этот еще юнец.Всего то 87.
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31.07.2020 10:28 Ответить
на очереди чивокуня, ленкаБАНДАренка, лукаш и мурчащий кузьмин.
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31.07.2020 08:21 Ответить
- Отдайте мне мои деньги, -- шепелявил он, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных.

- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги.(с)
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31.07.2020 10:38 Ответить
Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна - Цензор.НЕТ 5909
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30.07.2020 18:59 Ответить
Це так і є. Всі, хто голосував за Зе мають легку, або середню ступіть розумової відсталості. З цими людьми важко розмовляти, вони не спроможні аналізувати події, їхній мозок дуже повільно працює. Як правило у них ще відсутнє почуття гумору. Вони на нього майже не реагують, як аутисти не розуміють та не відрізняють де треба сміятися, а де ні.
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30.07.2020 23:21 Ответить
... ну и дура!
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30.07.2020 19:00 Ответить
А как назвать тех, кто привел к власти весь это долбанный цирк зеленых ничтожеств?
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30.07.2020 19:09 Ответить
Порошенко, я думаю......
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30.07.2020 22:40 Ответить
Ты не думаешь, у тебя горячка))
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31.07.2020 00:15 Ответить
Чому саме гарячка ? Просто так і було.
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31.07.2020 01:00 Ответить
Венедіктова призначила своїм радником ексгенпрокурора Піскуна - Цензор.НЕТ 7601
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31.07.2020 12:39 Ответить
Если без матюков и разных унижающих эпитетов-то их можно назвать просто: "мечтатели и фантазёры"..."любители манны небесной".."завистники и любители заглянуть в чужой карман" и тд.!!!
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31.07.2020 12:23 Ответить
А що конкретно потужні і рішучі реформатори як то Юра Луценко можуть сказати проти Піскуна?/ Отчёт Луценко немецкому мигранту должен быть в письменном виде, в трёх экземплярах, с печатью.Круглой. И начинаться так: Херр такой то. Херр по немецки господин.
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30.07.2020 19:23 Ответить
ну *** пи..ц!
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30.07.2020 19:02 Ответить
еще хотите трэша? их есть у меня

Конституционную реформу Украина будет согласовывать с ОРДЛО - Ермак

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, рассказал о своем участии в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта, где было подписано соглашение о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия вместо страны-агрессора становиться гарантом-наблюдателем.
- Я на уровне советника ездил в Минск посмотреть, как идет процесс, переговоры… Это действительно масштабный проект. Это единственная платформа… Какие решения были приняты на этой встрече: главное, я считаю, что в течение ближайших месяцев мы вернем всех граждан, содержащихся в ОРДЛО, - отметил Ермак.

Кроме этого, по его словам, сейчас ведутся консультации с целью определения новых трех пунктов для разведения сил и средств, как и было оговорено в решении саммита в 2019 году в Париже. Также Ермак прокомментировал скандальные договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

-Стороны ТГК в Минске зафиксировали необходимость и важность принятия решения, но оно еще не принято… На протяжении последних лет, когда идет работа ТКГ, согласно пакету минских договоренностей, мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, но прежде всего, Конституционную реформу в части децентрализации и местных выборов с представителями ОРДЛО. Существует необходимость согласования этих вопросов, - заявил Ермак.
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30.07.2020 19:03 Ответить
Теперь понятно, почему они с законом про референдумы так торопятся, эти большевики?
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30.07.2020 19:07 Ответить
Зелені це недозрілі червоні.
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30.07.2020 19:30 Ответить
Ото мразота кацапська.
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30.07.2020 19:13 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна"



Рік тому зе-бобіки дупу рвали на салюти, а зараз їм пердячя рве тільки при одній згадці про "новьіе лица". Вітаю вас довбо@оби, з "праздничком".
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30.07.2020 19:04 Ответить
Интересно, что именно он может или должен ей на общественных началах насоветовать?
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30.07.2020 19:05 Ответить
как с коррупцийой боротся. Очевидно же.
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30.07.2020 19:10 Ответить
«Дорвались хрюкала до корита, за вуха не відтягнеш»
С.Піскун після своєї відставки.
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30.07.2020 19:05 Ответить
Как там у "классиков" украинской политики ......Стране нужен Литвин
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30.07.2020 19:06 Ответить
Это тоже маладое одаренное литсо?
Молодык - всего в седьмой десяток вступил
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30.07.2020 19:07 Ответить
Нююю, виторгував якусь індульгенцію...
Пеці капець...
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30.07.2020 19:07 Ответить
Не боится, что легким движением бедра Пискун выпхнет ее из прокурорского кресла? Или в суд на нее подаст?
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30.07.2020 19:14 Ответить
писькун + бенедиктовна в сумме дадут как минимум пшонку.
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30.07.2020 19:15 Ответить
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30.07.2020 19:15 Ответить
Какое скрепное назначение....
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30.07.2020 19:17 Ответить
http://www.bagnet.org/news/accidents/1287736/sluga-naroda-igor-vasilkovskiy-byl-zaderzhan-s-narkotikami-v-mashine "СЛУГА НАРОДА" ИГОРЬ ВАСИЛЬКОВСКИЙ БЫЛ ЗАДЕРЖАН С НАРКОТИКАМИ В МАШИНЕ


Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна - Цензор.НЕТ 161
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30.07.2020 19:20 Ответить
Уже не впечатляет... миша, всё фуйня... давай про бомбардировщики...
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30.07.2020 19:26 Ответить
Приходит, значит, новое лицо Пискун к Венедиктовой и говорит: хочу быть твоим советником. Ира прикинула хер к носу и сразу же назначила его внештатным советником на общественных началах с зарплатой как у своего штатного зама. Слава богу, что новые лица у слуг народа еще не закончились!
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30.07.2020 19:24 Ответить
на Фейсбуке видать познакомились.
Глянула венедиктова какой хороший спец и подумала, - а не взять ли его замом
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30.07.2020 19:27 Ответить
В октябре 2003 года глава Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ольга Колинько обвинила Святослава Пискуна в: злоупотреблении служебным положением; невыполнении указов президента; занятии коммерческой деятельностью; незаконном отдыхе в Крыму, Эмиратах и Альпах.


В апреле 2004 года народный депутат Григорий Омельченко обратился к Генпрокурору и секретарю СНБОУ с просьбой установить факт перечисления на валютный счет одного из банков $ 100 тыс., которые были использованы в собственных целях бывшим Генеральным прокурором Святославом Пискуном и его супругой
.
В конце марта 2013 года стало известно, что бывший генеральный прокурорhttp://lb.ua/news/2013/03/22/193757_eksgenprokuror_piskun_emigriroval.html Святослав Пискун покинул Украину вместе с семьей и через своих представителей распродает имущество.

Среди его хороших знакомых называют зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука (который сыграл особую роль в восстановлении Пискуна в должности генпрокурора в 2004 году) и Николая Азарова.
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30.07.2020 19:29 Ответить
Кавалер ордена Святого Станислава. Шевалье!
Это вам не как либо что-с!
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30.07.2020 19:34 Ответить
Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна - Цензор.НЕТ 8744
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30.07.2020 19:32 Ответить
Опять "новые лица", да сколько можно???
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30.07.2020 19:35 Ответить
Получилась огромная куча дерьма.
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30.07.2020 19:36 Ответить
В 2012 Пискун голосував за скандальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB Закон України «Про засади державної мовної політики» - неофіційно відомий як «Закон Ківалова-Колесніченка»
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30.07.2020 19:37 Ответить
А почему роспись на документе делает не она, а курица лапой???
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30.07.2020 19:39 Ответить
Так почему лиса алиска экзамены не может сдать - она не только писать не умеет, но угадав все буквы не может прочитать слово.
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30.07.2020 19:54 Ответить
На выборах в Верховную Раду Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/2006 2006 году был зарегистрирован по списку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии Регионов под №96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB Тарас Чорновил объяснял это тем, что Партия регионов предоставила Пискуну политическое убежище. С марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2006 2006 года - депутат Верховной Рады, член фракции Партии Регионов.
С марта 2007 года был депутатом Верховной Рады Украины, избранным по списку Партии регионов.
Как отмечают, сам Пискун юридически не связан с каким-либо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 бизнесом . Чаще всего среди зарегистрированных лиц компаний фигурируют его жена Светлана, дочь Татьяна, а также родственники по линии супруги и зятя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated2-13 [13] .
Бизнес родственников:
Супруга: Светлана Севастьяновна - ООО «Киев-инком», ООО «Диктатор», ООО «Корса», ООО «Примула», ОО «ТД Хмельницкая кондитерская фабрика», ООО «Дон Бриони».
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30.07.2020 19:43 Ответить
супруга, б..дь, как Незабвенная Катерина Матвевна: одна любит, одна детей воспитывает, одна готовит, одна брионит, и всё одна? Тяжело!.
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31.07.2020 08:35 Ответить
Шановні, не забувайте, на вашу думку каравану насрати!
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30.07.2020 19:48 Ответить
У "я не лох" з Новими облічіями повний аут.
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30.07.2020 19:55 Ответить
ну теплее...
социально близкие
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30.07.2020 20:04 Ответить
А шо, из зелохов и зебилов некого назначить?
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30.07.2020 20:05 Ответить
Ну это один из "бессмертных" при любой власти , точь в точь как Леонид Макарович ( глава украинской делегации в Минске на "общественных началах") И засмеялся бы.. да грустно...
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30.07.2020 20:06 Ответить
Года за три они сделают ссср,пока мудрий народ молчит глядя на это всё
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30.07.2020 20:11 Ответить
Уже б назначили Пискуна генпрокурором, а то хотят на чужом х** в рай въехать Он хоть и хитрец, но дело своё туго знает. Говорит у меня ничего нету, всё Шо есть в Лондоне это жены и детей, а он живет у них
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30.07.2020 20:17 Ответить
отето бімба!!! вони намагаються відкотитися у часі... хоча б у своїх примарних видіннях
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30.07.2020 20:29 Ответить
Будет учить эту идиотку,как восстанавливаться на работе через суд,когда получит пинка под зад. Ни на что больше этот "советник" не способен.
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30.07.2020 20:30 Ответить
підняли все поховане та закопане лайно. Але виходить воно лише чекало на своє повернення...
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30.07.2020 20:36 Ответить
Основание..."заява пискуна"....
Мож и мне пойти заяву написать..а?? Жаль далеко живу....а по электронке можно заяву написать??
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30.07.2020 20:43 Ответить
Все думали, что это дно....
Всем благодарить Пороха
Это оно это привело в политику
За руку.
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30.07.2020 20:45 Ответить
Только этого барыги и не хватало.
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30.07.2020 21:19 Ответить
"Вперед идут еврейские полки" - http://www.ukrcenter.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/31051/%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD-%D0%B6%D0%B8%D0%B4
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30.07.2020 21:43 Ответить
10 лет запросто этот старый усса-тый полосатый кот учёный по тв каналам плёл муру как надо, дважды два=четыре, и как оно два раза на посту берёг закон и надзор страны. И хлопали смелому. Ну вот таки вымудрил ставочку не минималку. Взяли деда как Остап Бендер взял Фукса---для подачки следующим ниспровергателям.
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30.07.2020 22:26 Ответить
Я ф шокє по пояс!
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30.07.2020 23:07 Ответить
О, пані-з-лисячим-писком врешті спромоглася визнати свою профнепридатність?
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30.07.2020 23:41 Ответить
Где-то уже засуетились Пшонка и Кузьмин...
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30.07.2020 23:59 Ответить
Лица все новее и новее.
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31.07.2020 00:35 Ответить
А юрю жаба давит, привык что ним везде жопу вытирают и снова хочет в кресло, корчить дурака. А тут такой облом. А Мадам правильно оценила обстановку и выбрала танк.
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31.07.2020 06:26 Ответить
Сформированные касты УРОДОВ. Все замазанные договорняками,сформировавшие систему вымогательства и прокурорского беспредела,всплывают как говно. Не оздоровите систему-сгниете.
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31.07.2020 08:30 Ответить
Ждем, когда долбодятел возьмет себе в помощники Прохфессора-Яныка
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31.07.2020 08:33 Ответить
А-ха-ха!! Зетипиллы именно за это и голосовали, за Осла из 95 квартала.
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31.07.2020 08:44 Ответить
Коли вже микіла янович - у прем'єри???
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31.07.2020 08:58 Ответить
Отлично. Я реально рад. Порция солярки на горящие пердаки зебилов.
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31.07.2020 09:24 Ответить
А що Луцика жаба давить?
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31.07.2020 09:29 Ответить
Этот Пискун - тёртый калач.....
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31.07.2020 09:59 Ответить
Ну может этот посоветует ей не быть дурой
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31.07.2020 10:12 Ответить
Зовсім з глузду з"їхала дурепа...
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31.07.2020 10:40 Ответить
Маски скинуто, регіонали знову при владі.
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31.07.2020 11:28 Ответить
Если сама нихрена не соображает, то это правильно, Пискун убережет её от ЕСПЧ, и может даже при Яценюке её не посадят
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01.08.2020 03:57 Ответить
 
 