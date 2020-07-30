Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила своим советником (на общественных началах) бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Юрий Луценко.

Он отметил: "В бой идут только ... молодые лица".

Также Луценко опубликовал приказ о назначении Пискуна.