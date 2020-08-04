Карантинные войны. Как президент и Ко воюют с Западной Украиной. ВИДЕО
Карантинные войны Зеленского с регионами и бунт местных властей - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Как вы помните, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Теперь страна будет поделена на "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни опасности по распространению COVID-19. Так, в "красной" зоне запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.
Однако, ввести усиленный карантин на практике оказалось не так-то просто. Сегодня власть Львова решила не закрывать большинство учреждений в связи с отнесением города к оранжевой карантинной зоне. Ранее усиливать карантин отказались Тернополь и Луцк.
Почему Владимир Зеленский решил устроить карантинные войны с местной властью?
Зачем Зе-команда вместе с правительством бессмысленными решениями копают себе электоральную яму перед местными выборами? И кому больше угрожает необъявленная карантинная война?
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Але щиро бажаю Одесі,щоб я помилився.
Ни дня, ни часу ни минуты без ЗРАДЫ!
Они почему-то решили что это поможет им Петю вернуть к кормушке, идиоты...
С 12% термоядерного эЛОХтората Петя может только бегать со своей массовкой и глотки драть, НО ему УЖЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ.
И да, 12% в 2020 году это не 54% в 2014, так что можете дальше с ума сходить, а ваш Петя по жизни УЖЕ опущен и никуда не вернется.
Але без масок!
Зрештою, не такий той зекарантин вже й страшний, бо не дуже-то й обов'язковий.
От в Австралії войни - то інша справа. Там уряд і Ко воюють з усією Віргінією, а в Мельбурні так і взагалі комендантську годину запровадили. З восьмої ло п'ятої. А з п'ятої до восьмої можна виходити тільки по-одному та й то не більш, як на годину і не далі 5 км від дому...
Ото дикуни!
Вже не кажу про в'єтнамців. Ті сцикуни справжньої епідемії ще толком і не бачили, а через якихось нещасних кількадесять нових випадків з курортного району вже 80 000 бєзвінно атдихающіх евакуювали - тепер не встиггають тестувати.
Найобізнаніші з наших короноборців ставлять у приклад самоорганізованих білорусів та витривалих шведів: Якби українці вчинили , як ті останні, то 350 тисяч їх досі б вже мали ту епідемію позаду, з чого більше 20 000 - навіки.
всё верно власти делают.
Як же нам, українцям, "пощастило"!
З іконок якщо взяти "мазок", то там такий "букет" шо аж смішно з лизунів іконок. "поможе" їм Хоспоть(заразитись та заразити родичів)
бо на лідерство в політиці він не тягне, якась залякана моська.
73% населения???!!! Как же у вас всё запущено!
В чём проявляется совковость тех, кто голосовал за Зе? Сдаётся мне, что вы даже не знаете значения этого слова.