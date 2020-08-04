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Карантинные войны. Как президент и Ко воюют с Западной Украиной. ВИДЕО

Карантинные войны Зеленского с регионами и бунт местных властей - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Как вы помните, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Теперь страна будет поделена на "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни опасности по распространению COVID-19. Так, в "красной" зоне запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Однако, ввести усиленный карантин на практике оказалось не так-то просто. Сегодня власть Львова решила не закрывать большинство учреждений в связи с отнесением города к оранжевой карантинной зоне. Ранее усиливать карантин отказались Тернополь и Луцк.

Почему Владимир Зеленский решил устроить карантинные войны с местной властью?

Зачем Зе-команда вместе с правительством бессмысленными решениями копают себе электоральную яму перед местными выборами? И кому больше угрожает необъявленная карантинная война?

Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на обновления! Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Отвоюем украинский Youtube вместе!

Автор: 

карантин (16729) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+34
На заході країни це все самі хотіли.Було думати.за кого голосували в 2019 році.Навіть в селі де народився Степан Бандера проголосували за це все.Це був вирок українцям і ганьба.
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04.08.2020 20:02 Ответить
+21
Не для того старперы кравчук с фокиным будут сливать Украину чтобы со Львова,Луцка или Тернополя ехали поездами в Киев майданить по этому поводу.
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04.08.2020 20:11 Ответить
+16
Дійсно, зебобіки, не на жарт пресуют "западенцев" !!!))
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04.08.2020 20:06 Ответить
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В Кирилловке без масок ходят в магазины, рестораны, лунапарк (который вообще без фискалки работает) и все пучком.
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04.08.2020 20:44 Ответить
поки що..

Але щиро бажаю Одесі,щоб я помилився.
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04.08.2020 20:47 Ответить
Иуда уже не знает, как угодить Ф уй лу - предатель и подонок!!!
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04.08.2020 20:58 Ответить
Іуді похрін...
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04.08.2020 21:08 Ответить
Дограються Зю!-дурники...
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04.08.2020 21:04 Ответить
Почему Владимир Зеленский решил устроить карантинные войны с местной властью?вы серьезно спрашиваете почему ОНО взяло и решило? "Решило" меняем на "согласилось" , ПРочитав очередной сценарий СВОЇХ ДІЙ ТА РІШЕНЬ
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04.08.2020 21:06 Ответить
Якщо Східна і Центральна Україна серить сказати вголос "Зєлю геть. Дострокові", то може хочаб Західна на це наважиться?
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04.08.2020 21:10 Ответить
вони кричать - ,вже немає місць для лікування інфікованих", а самікинули гроші для боротьби з бідою на піарбудівництва доріг ... Твраюки зелені
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04.08.2020 21:23 Ответить
Вот интересно, за что банит админ? Кроют и Зе, и Пе, и Ху и ничего! Хоть бы сообщал админ запретные темы или хвамилии....
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04.08.2020 21:13 Ответить
Про кроют и Пе, это серьёзно?
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04.08.2020 21:28 Ответить
На Западной Украине и покруче вояки спотыкались.
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04.08.2020 21:14 Ответить
Карантинні війни. Як президент і Ко воюють із Західною Україною - Цензор.НЕТ 2586
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04.08.2020 21:33 Ответить
Кравчук советский приспособленец, Зеленский такой же, к сожалению, опять пришло их время, но, к счастью, уже не надолго.
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04.08.2020 23:30 Ответить
ога, и потому она была десятки раз под ляхами и прочими австрияками, не говоря об рашкенской недоымперии
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05.08.2020 10:00 Ответить
Какие войны, придурки - где больше заболевших там и больше ограничения...... вы ребята совсем ипанулись
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04.08.2020 21:15 Ответить
Работа у них такая зраду разгонять.
Ни дня, ни часу ни минуты без ЗРАДЫ!

Они почему-то решили что это поможет им Петю вернуть к кормушке, идиоты...
С 12% термоядерного эЛОХтората Петя может только бегать со своей массовкой и глотки драть, НО ему УЖЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ.
И да, 12% в 2020 году это не 54% в 2014, так что можете дальше с ума сходить, а ваш Петя по жизни УЖЕ опущен и никуда не вернется.
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04.08.2020 22:48 Ответить
Що,Західну Україну -Малу Русь- тільки захищають?А Велика Русь Київська хоче короновіРусу?
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04.08.2020 21:30 Ответить
порохоботы возбудились ))видно соевый пастор сыпанул адептам деньжат)))за пороха не голосовали потому что он вор!!а вор должен сидеть!!в Западной Украине нужно чтобы все слегли-а потом "ми ж не знали"!!адепты секты порохоботов жду ответов!!напрягайте извилины!!
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04.08.2020 21:43 Ответить
слушай свинособака, твои всхрюки риговские про петю вора от педа#раста портнова уже скрипят как твои зубьі ночью с твоим глистявьім кишечником, прими глистогонное, свинособака
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05.08.2020 01:17 Ответить
Карантинні війни. Як президент і Ко воюють із Західною Україною - Цензор.НЕТ 7502
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05.08.2020 08:27 Ответить
На Західну Україну підступно та біспрідупріждєнія напала Наша Епідемія, яка хоче задушити прикарпатський П'ємонт та буковинську Ломбардію злочинним карантином. Та не на тих напали - до всього помаранчевого тут звикли ще з 2004-го, а як треба буде то й з балконів співатимуть...
Але без масок!

Зрештою, не такий той зекарантин вже й страшний, бо не дуже-то й обов'язковий.

От в Австралії войни - то інша справа. Там уряд і Ко воюють з усією Віргінією, а в Мельбурні так і взагалі комендантську годину запровадили. З восьмої ло п'ятої. А з п'ятої до восьмої можна виходити тільки по-одному та й то не більш, як на годину і не далі 5 км від дому...
Ото дикуни!
Вже не кажу про в'єтнамців. Ті сцикуни справжньої епідемії ще толком і не бачили, а через якихось нещасних кількадесять нових випадків з курортного району вже 80 000 бєзвінно атдихающіх евакуювали - тепер не встиггають тестувати.

Найобізнаніші з наших короноборців ставлять у приклад самоорганізованих білорусів та витривалих шведів: Якби українці вчинили , як ті останні, то 350 тисяч їх досі б вже мали ту епідемію позаду, з чого більше 20 000 - навіки.
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04.08.2020 21:57 Ответить
на западной самый высокий % ковидовцев.
всё верно власти делают.
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04.08.2020 22:33 Ответить
З такими спеціалістами з МОЗ не дивно, що вигадана ними не фахова методика поділу на зони, де результати можуть принципово змінюватися в залежності від рівня тестування і зелені зони перестануть тестуватися зайвий раз, щоб не втратити зелений рівень, це політичне шахрайство продажних зрадників-маріонеток, що керуються українськими олігархами та кремлівською терористичною державою-агресором.
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04.08.2020 23:20 Ответить
Хаха, львовом овощь подавился, а зе его с кровью выхаркает, думает сможет город истощить своими тупыми выдумками. После таких вы*бонов, вся эта контора кончик как янык.
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05.08.2020 00:50 Ответить
В Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Нідерландах, Японії, Новій Зеландії немає обов'язкового маскового режиму. Мабуть, влада там зовсім не піклується про своїх людей
Як же нам, українцям, "пощастило"!
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05.08.2020 01:31 Ответить
На Заході люди до попів, пам'ятаєте, як бігали. З одної ложички сьорбали винце. От тепер очевидні наслідки.
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05.08.2020 01:37 Ответить
Ти уточнюй, хто бігав і до кого бігав! "Сьорбати винце" запрошували і, навіть вимагали, московські попи. А причини наслідків були закладені були закладені минулого року.
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05.08.2020 06:10 Ответить
Не винце але "кров Коспода з його "плоттю"
З іконок якщо взяти "мазок", то там такий "букет" шо аж смішно з лизунів іконок. "поможе" їм Хоспоть(заразитись та заразити родичів)
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05.08.2020 08:51 Ответить
всі Зелю штурхають....коломойський, авакін, мендель, богдан, а тепер і єрмак...ще і Лєнка десь покинула
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05.08.2020 06:46 Ответить
сидів би собі в квартал шоу в статусі альфа самця всіх кловунів.
бо на лідерство в політиці він не тягне, якась залякана моська.
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05.08.2020 06:48 Ответить
Порядка 30% так не считали перед первым туром выборов и не считают сейчас. У кого ещё есть 30% поддержки?
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05.08.2020 08:30 Ответить
Теперь львовяне не поедут в Киев воевать за зетипиллов. Они поняли шо собой представляет 73% населения. Тупорылые совковые долбодятлы. Им все равно, как говорил Осел. Абы в лоханье было шо жевать. И Кловун по телику для них играл пуем на раяли.
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05.08.2020 07:45 Ответить
Погодь, если местные власти не послушаются, да и появится резкое увеличение смертности, вот тогда и посмотрим за кого на местных выборах будут голосовать львовяне.

73% населения???!!! Как же у вас всё запущено!

В чём проявляется совковость тех, кто голосовал за Зе? Сдаётся мне, что вы даже не знаете значения этого слова.
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05.08.2020 08:36 Ответить
Совковость? Старперды в моей деревне проголосовали 86% как один за Осла. Ждут манны небесной. От Осла, как оно им и наобещало. Хто им шо принесет. Сами делать нихера не хотят.
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05.08.2020 09:07 Ответить
Так вы сначала посмотрите статистику по возрастам. За Зе проголосовало огромное количество молодёжи, не говоря уже о до 40.
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05.08.2020 13:18 Ответить
этот зеленый клоун доиграется, что волнения типа Хабаровска, ему водевилем покажутся....
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05.08.2020 07:48 Ответить
единственное что стабильно, на высоком уровне делает малоПИД,,,роский нарко. Дегенерат ваЗЕлин, это показывает своему электорату какие они Дауны!!!!
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05.08.2020 08:20 Ответить
Или вы, зетипиллы. думаете шо вирус боится Кловуна? И хто не поддерживает Осла на посту президента - все об этом горько пожалеют?
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05.08.2020 09:10 Ответить
Ростов ждет Клоунов!
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05.08.2020 09:52 Ответить
Я теж думаю, що це особиста помста цього нікчемного кловуна.
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05.08.2020 10:46 Ответить
Конечно всем понятно что зелёная власть придумала очень хитрое оружие, с целью массового политического поражения своих оппонентов,типа: "Бесконечное продления карантина,с выдуманными зонами блокады бизнеса"!!! Но лично мне не ясно-ЗАЧЕМ она его вообще применила на западной Украине?!Ведь те же бабушки и рыги(перекрасившиеся) в зелёный цвет) вместе с мерами садовыми-СНОВА и ВСЕ проголосуют на местных выборах за "СН" и Зе!!!
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05.08.2020 10:59 Ответить
Ой, да Зеле карантин до дупы, у него Венедиктова застряла на 32-ом деле на Порошенко!
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05.08.2020 14:03 Ответить
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