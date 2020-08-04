Карантинные войны. Как президент и Ко воюют с Западной Украиной. ВИДЕО

Карантинные войны Зеленского с регионами и бунт местных властей - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Как вы помните, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Теперь страна будет поделена на "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни опасности по распространению COVID-19. Так, в "красной" зоне запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Однако, ввести усиленный карантин на практике оказалось не так-то просто. Сегодня власть Львова решила не закрывать большинство учреждений в связи с отнесением города к оранжевой карантинной зоне. Ранее усиливать карантин отказались Тернополь и Луцк.

Почему Владимир Зеленский решил устроить карантинные войны с местной властью?

Зачем Зе-команда вместе с правительством бессмысленными решениями копают себе электоральную яму перед местными выборами? И кому больше угрожает необъявленная карантинная война?

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