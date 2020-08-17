БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире: Беларусь пылает, "Схемы" горят. ВИДЕО
Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о резонансных событиях последних дней.
Больше недели десятки тысяч белорусов, недовольных фальсификациями на выборах президента и жестоким обращением сотрудников ОМОНа, протестуют против режима Александра Лукашенко.
В Украине же происходят не менее горячие - в прямом смысле этого слова - события. Ночью 17 августа авто программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
Поэтому обсудим следующее:
- что там в Беларуси и решится ли Путин помочь Лукашенко "зелеными человечками"?
- кому не нравится то, что показывают "Схемы" и как далеко готовы зайти эти люди
- что хотели услышать в квартире Михаила Ткача
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Моє відношення до білоруських протестів визначається відповіддю білорусів на запитання "Чий Крим ?"
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Просто нагадаю, що Білорусь в ООН голосувала ПРОТИ резолюції Генеральної Ассамблеї про територіальну цілісність України........
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ВЫ ПОДПИСАНЫ і місцями цікаво ...
сьогдні якийсь випуск бредятіни
всього згадувати не буду - досить- про спецоперацію України по Вагнеровцям 33 шт. у Білорусії
накінець... по Кузьмі Скрябіну - так , є у нього є речі/позиції суперечливі ... але чи один з перших волонтерів не може отримати Героя України ?
Якщо я колись буду членом Комісії по наведенню порядку з Героями України (а така колись таки буде!) - то Кузьмі - залишу Героя України !
Там є у кого залізно треба забирати .