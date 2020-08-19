Президенты стран "Вышеградской четверки" призвали Лукашенко провести новые выборы
Президенты Польши, Словакии, Чехии и Венгрии - Анжей Дуда, Зузана Чапутова, Милош Земан и Янош Адер выступили с совместным заявлением, в котором "выразили глубокое беспокойство относительно президентских выборов в Беларуси, результаты которых не были приняты белорусским обществом".
Как передает Цензор.НЕТ, о б этом сообщает Радио Свобода.
Лидеры стран V4 призвали "органы Белорусской республики открыть путь к политическому решению, соблюдать главные права и свободы человека, отойти от использования насилия в отношении мирных демонстрантов и одновременно организовать новые, международно легитимные и признаваемое выборы".
Президенты стран Вышеградской "четверки" поддержали "право белорусского народа на свободные, честные и демократические президентские выборы". Лидеры стран V4, говорится далее в заявлении, приветствуют проведение экстренной встречи лидеров ЕС с целью "начать диалог между представителями белорусских органов и обществом".
Президенты Польши, Чехии, Словакии и Венгрии призвали также "иностранных деятелей воздержаться от действий, которые подрывали независимость и суверенитет Блоруси".
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Колхозник позвонил пут-ину:
Л: Ладимир Ладимирыч, я уж не знаю что и делать, протестуют мои, бастуют!
П: А ты их .издил?
Л: Так нещадным боем .издили, калечили, некоторых насмерть забили.
П: И?
Л: Продолжают протестовать.
П: Гранаты, газ пускали?
Л: Гранаты, газ, пули из резины, всё одно бастует народец.
П: Водомёты подключай.
Л: Пробовали, не помогает.
П: Что тебе ещё посоветовать? Тогда танками дави.
Л: Не смогу танками, не пойдёт армия народ давить.
П: Ну что там у тебя есть, тракторами их раскатай!!!!
Л: Нееее, боюсь, пожгут трактора, а потом меня, как Чау-Чау в Румынии, на дереве повесят.
П: Не Чау-Чау, а Чаушеску, и не повесят а расстреляют.
Л: КОГО РАССТРЕЛЯЮТ? ХДЕ???
П: Тебя, Саша, тебя расстреляют. У стенки )))
Л: Та типун вам на язык, Владимир Владимирович!!!