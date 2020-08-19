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Скончался президент Академии наук Борис Патон

Скончался президент Академии наук Борис Патон

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УП сообщили в аппарате СНБО.

Изданиюсообщили, что формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у ученого фактически нет родственников.

Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере написал: "Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако, нет слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!"

Автор: 

Патон (27) смерть (9261)


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