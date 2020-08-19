Помер президент Академії наук Борис Патон

На 102 році життя помер видатний український вчений Борис Патон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УП повідомили в апараті РНБО.

Виданню повідомили, що формується державна комісія з похорону, яка вирішуватиме основні питання, оскільки у вченого фактично немає родичів.

Президент України Володимир Зеленський у твіттері написав: "Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак, немає слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його особистості. Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича. Вічна пам'ять!"

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