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Кабмин на следующей неделе планирует назначить нового главу "Укрзализныци", - Шмыгаль

Кабмин на следующей неделе планирует назначить нового главу

Кабинет Министров на следующей неделе планирует назначить нового руководителя "Укрзализныци".

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Вообще реформа корпоратизации государственных предприятий, которая происходит в Украине, призвана защитить эти предприятия от любого политического влияния, чтобы исключить политическую коррупцию на них. Чтобы управлять как бизнесом. В "Укрзализныци" такие органы управления созданы, вскоре там появится новый руководитель, который выиграл серьезный кадровый конкурс. Человек сейчас проходит спецпроверку и, думаю, уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, перед руководителем "Укрзализныци" будет стоять задача внутреннего реформирования, потому что кризис, связанный с коронавирусом, больно ударил по предприятию. Практически остановлены пассажирские перевозки. При их убыточности, они покрывали большую часть постоянных затрат предприятия. Но дальше существовать в такой запутанной бизнес-модели с пассажирскими и грузовыми перевозками, как сейчас, "Укрзализныця" не может. "Нужно выделять направления и наводить там порядок, привлекая инвесторов и иностранный опыт", - добавил премьер.

Он отметил, что если коммерческое предприятие, которое попало в турбулентность, безразлично, монополист или нет, должно решать свои проблемы самостоятельно. "Укрзализныця" не исключение. Внутренние реформы она должна проводить как обычный бизнес.

Автор: 

Кабмин (14023) назначение (2165) Укрзализныця (2741) Шмыгаль Денис (2666)


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Новак?
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21.08.2020 11:16 Ответить
Нет. Кто там при Кпавчуке железкой руководил! Будет новым лицом! Ну или Юзика пристроит а то пацан вобще с хлеба на квас перебивается. Незачто даже в Велюр сходить!
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21.08.2020 11:24 Ответить
Верните польского рокера!
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21.08.2020 11:49 Ответить
Ні, скоріше всього буде Симоненко, чи Вітренчиха.
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21.08.2020 12:33 Ответить
Вєрка Сердючка ще не пристроєна, тим більш якраз по профілю
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21.08.2020 12:38 Ответить
 
 