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Новости День Независимости
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В центре Киева прошли торжества по случаю Дня Независимости. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский вместе с женой 24 августа приняли участие в торжественных мероприятиях на Михайловской и Софийской площадях столицы по случаю Дня Независимости.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию мероприятий.

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20210) Киев (25472) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+52
В центре Киева проходят торжества по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 9761
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24.08.2020 09:11
+29
У центрі Києва відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7109
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24.08.2020 09:14
+28
У центрі Києва відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7709
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24.08.2020 09:38
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Ех тля! Увімкнув ящик, побачив кривляння Потапа ... і вимкнув. Що святкуємо, що балаган влаштував чотири рази ухилянець?
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24.08.2020 10:35 Ответить
https://youtu.be/TzDgqMQK11o

https://youtu.be/TzDgqMQK11o У центрі Києва відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8848
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24.08.2020 10:50 Ответить
скоро зеленый оманский осел будет сам себя поздравлять
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24.08.2020 14:04 Ответить
В бронежилет и с автоматом ....
Для него сойдет и игрушечный
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24.08.2020 15:23 Ответить
Україна сама, без армії, без державних символів, з клованом на чолі...

якийсь жах...
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24.08.2020 10:50 Ответить
Придурок, абсолютно кончений
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24.08.2020 14:04 Ответить
Мой муж вчера уехал в Киев. Пойдет в колонне ветеранов, либо с парамедиками "Ангелов" (они его вытащили).
Слава Україні. Героям - бійцям. Мене колоте від цього шмарклявого говнокомандувача ( два в квадраті уклоніста).
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24.08.2020 10:51 Ответить
У центрі Києва відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4091
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24.08.2020 10:59 Ответить
Бл..во !
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24.08.2020 15:20 Ответить
..Здоровья и сил ВОИНУ!!! Мы ещё подымем за упокой зелёной падали и прочей кацапсинской мразоты!!! Сегодня все УВИДЕЛИ и ПОЧУВСТВОВАЛИ силу настоящих украинцев!!! Зелёной мрази надеяться не на что!! Слава Украине!!!
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24.08.2020 16:46 Ответить
Вiтаю шановних спiввiтчизникiв. Слава Україні!

А ворогам - три днi срачки та смерть вiд зневоднення!
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24.08.2020 11:18 Ответить
У центрі Києва відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 3522

...
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24.08.2020 11:26 Ответить
Дякую, але тільки не в цьому повідомленні

Від побаченого бридко
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24.08.2020 15:21 Ответить
так це навмисно! щоби перебить негатив... і не блєвануть!
а так - чудова кртинка... надихає ... нагадує по красу рідного краю..
(я вибачаюсь, Ви щось іншого чекали від... від...від шоумена і ....і додайте самі кого)
а Незалежність - як було Свято наше, так ним і зостанеться (і пофіг на офіціоз)
зі Святом Вас, шановний !!!!
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24.08.2020 15:32 Ответить
ОЧЕНЬ понравилось, креативно - необычно!!!
До слез)))
Спасибо
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24.08.2020 11:30 Ответить
Необычно? Это что опять гимн Украины в стиле хип-хап?
А дура с тарелкой на голове была?
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24.08.2020 14:01 Ответить
Придурок! Люцифер-порохобот, як же вас багато скрізь, дістали
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24.08.2020 14:07 Ответить
Порохоботы - они такие, они повсюду....
А кто это такие, кстати, можете дать определение? Еще никто не смог, кого бы я ни спрашивал, может, Вы?
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24.08.2020 15:06 Ответить
..уже сцышься... ?? А это только начало!!! Скоро и под себя гадить будешь....тупорылое!!))))
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24.08.2020 16:48 Ответить
Абсолютно безхребетна промова ЗЕ, ні про що
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24.08.2020 11:53 Ответить
Ще один порохобот, have you, dummy, dude, dim-witted, jerk, ass, blockhead, dolt, donkey, dope, dunce, twit, idiot, blowhole, jachass, buffoon, goof, sucker, pinhead, muttonhead, bozo, redneck, windbag, bum, prick, coot, creep, gouge, sneak, gawk, prig, wimp, goon, buster ... heard anything before?
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24.08.2020 14:15 Ответить
Я ще можу продовжити називати все порохоботівське тільки англійської, вона ця спільнота просто дістала, і вона має своє фінансування
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24.08.2020 14:21 Ответить
А кто финансирует?
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24.08.2020 15:07 Ответить
просто улыбнуться..............
Главный долбо.б года :
а) повар из Уханя.
б) полицейский из Миннеаполиса.
в) сварщик из Бейрута.
г) президент из Минска.
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24.08.2020 11:59 Ответить
Враження, за святкові заходи, від Зє блазня...

У центрі Києва відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5885
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24.08.2020 12:04 Ответить
Згоден, гей парад, а не свято, бо свято від "святого", а не від ...едиків
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24.08.2020 15:17 Ответить
мене не дивує більш ніж непомітна участь в святкуванні зєлі та і юлі теж. а де во свобода?
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24.08.2020 12:39 Ответить
очі розплющіть всі йшли під державною символікою
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24.08.2020 17:00 Ответить
Гидко дивитись.
Прайд хождєнія вже начебто відбулись.
Утім сього року вони були віртуальні, тож наздоганяють реалом на День Незалежності

Таке враження, що наш нешоновний презик був зачатий в попу - так його тягне до всякого гів..а
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24.08.2020 15:15 Ответить
хорошая речь, вдохновляет, правильно подобранные слова для эмоционального электората.
только одно настораживает, эсли это все еще президент для 73% украинцев, то зачем огораживать площадь? неужели теперь это праздник для приблеженных, на который надо покупать "билеты" своей лояльностью...
и не надо сваливать падающий рейтинг на вирус, из них половина сидит там без масок и по лицам видно что им не стыдно...
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24.08.2020 15:16 Ответить
Соціальна дистанція є? Тоді навіщо маска?
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25.08.2020 11:02 Ответить
Наш День Незалежності всього за один рік перетворився із дня гордості за нашу державність,нашу армію, нашу самоідентифікацію на просто розважальне міроприємство!
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24.08.2020 15:21 Ответить
И на концерте русские челюсти в микрофон поют....... малороссийское говнецо...
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24.08.2020 15:21 Ответить
Зеля, шо за бл*дский цирк с Потапом и Сердючкой ты устроил на День Независимости
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24.08.2020 16:22 Ответить
Помолись....попусте
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24.08.2020 16:57 Ответить
Шут намагається перетворити всю Україну в сцену 95 кварталу. Лохам і зебілам це подобається. На Крещатику було в десять раз більше людей--Людей які вболівають за свою країну і БУДУТЬ ЇЇ ЗАХИЩАТИ від різного роду гнид і ворогів.
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24.08.2020 17:53 Ответить
о Боже, что это за цирк был ???
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24.08.2020 18:48 Ответить
Грьобане малороське шапіто. У мене все...
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24.08.2020 18:48 Ответить
Шмулі зробили для себе св"ято.....
Хто при владі той і замовляє музику!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2020 23:10 Ответить
Шмулі зробили для себе св"ято.....
Хто при владі той і замовляє музику!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2020 23:16 Ответить
В тебе шестихвилинна амнезія?
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25.08.2020 11:04 Ответить
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