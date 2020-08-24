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В центре Киева прошли торжества по случаю Дня Независимости. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский вместе с женой 24 августа приняли участие в торжественных мероприятиях на Михайловской и Софийской площадях столицы по случаю Дня Независимости.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию мероприятий.
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https://youtu.be/TzDgqMQK11o
Для него сойдет и игрушечный
якийсь жах...
Слава Україні. Героям - бійцям. Мене колоте від цього шмарклявого говнокомандувача ( два в квадраті уклоніста).
А ворогам - три днi срачки та смерть вiд зневоднення!
...
Від побаченого бридко
а так - чудова кртинка... надихає ... нагадує по красу рідного краю..
(я вибачаюсь, Ви щось іншого чекали від... від...від шоумена і ....і додайте самі кого)
а Незалежність - як було Свято наше, так ним і зостанеться (і пофіг на офіціоз)
зі Святом Вас, шановний !!!!
До слез)))
Спасибо
А дура с тарелкой на голове была?
А кто это такие, кстати, можете дать определение? Еще никто не смог, кого бы я ни спрашивал, может, Вы?
Главный долбо.б года :
а) повар из Уханя.
б) полицейский из Миннеаполиса.
в) сварщик из Бейрута.
г) президент из Минска.
Прайд хождєнія вже начебто відбулись.
Утім сього року вони були віртуальні, тож наздоганяють реалом на День Незалежності
Таке враження, що наш нешоновний презик був зачатий в попу - так його тягне до всякого гів..а
только одно настораживает, эсли это все еще президент для 73% украинцев, то зачем огораживать площадь? неужели теперь это праздник для приблеженных, на который надо покупать "билеты" своей лояльностью...
и не надо сваливать падающий рейтинг на вирус, из них половина сидит там без масок и по лицам видно что им не стыдно...
Хто при владі той і замовляє музику!!!!!!!!!!!!!!
Хто при владі той і замовляє музику!!!!!!!!!!!!!!