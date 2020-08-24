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Новости День Независимости
1 774 87

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция

Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тыс. граждан. Правоохранители обеспечили безопасность участников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается, на обеспечение правопорядка всего было привлечено 5,8 тысячи полицейских и 1,6 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности в столице, где произошли наиболее массовые мероприятия, правопорядок обеспечивали 4,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Нарушений правопорядка допущено не было.

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция 01
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция 02

Автор: 

День Независимости (1196) Нацполиция (16427)


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Топ комментарии
+16
ДВІ країни :
Марш захисників вітчизни
І
Голі сраки на софіївській.
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24.08.2020 21:34
+14
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3634
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24.08.2020 21:28
+14
Ну,если не учитывать этот сумасшедший шабаш на Софийской-то да
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24.08.2020 21:30
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День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3634
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24.08.2020 21:28 Ответить
Цю шмару сцикло ще забув запросити.

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9747
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24.08.2020 21:38 Ответить


Міністр культури. Пам'ятаємо, пам'ятаємо.
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24.08.2020 23:44 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4307
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24.08.2020 21:28 Ответить
Украли пару песен и всё ...
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24.08.2020 21:30 Ответить
Ну,если не учитывать этот сумасшедший шабаш на Софийской-то да
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24.08.2020 21:30 Ответить
ДВІ країни :
Марш захисників вітчизни
І
Голі сраки на софіївській.
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24.08.2020 21:34 Ответить
Це де нащадок Моісея потоптався ногами по прапору України?
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24.08.2020 21:43 Ответить
Оно такой же еврей, как и украинец. ЗЕ - хохол-полужид. Сраная совковая полукровка без корней, гордости, чести и совести.
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24.08.2020 22:04 Ответить
ето нє шабаш, а спєцопєрация вліянія
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24.08.2020 21:53 Ответить
Ще раз "дякую" ресурсу, який називає себе українським та патріотичним, за смачний плювок в обличчя мільйонам українців, які не живуть в Україні, не є громадянами України, бо вже народжені за її межами або у змішаних шлюбах, що не заважає їм бути українцями, ходити в суботню українську школу і належати до української громади.
Як святкуватимуть День Незалежності українці Канади

https://svitua.org/2020/08/17/yak-svyatkuvatymut-den-nezalezhnosti-**********-kanady/

Це - один маленький лінк.
Ми останні роки проводили Ходу на День Незалежності центром міста. Був пікнік, банкет від КУК, інші заходи. Потім Фестиваль на початку вересня.

На все свій час.
Без поваги.
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24.08.2020 21:33 Ответить
А можна детальніше?
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24.08.2020 21:45 Ответить
СОВЕТ ФОРУМЧАН. ВОПРОСЫ, ПОЖЕЛАНИЯ, ПРЕТЕНЗИИ МОДЕРАТОРУ

https://censor.net/forum/2008573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/asc/page/1035#comment_74489016

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 103
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24.08.2020 23:53 Ответить
Мені дуже гірко, Алі, за всіх українців, які за кордоном.
Гортаю фб, пані-виховниця СУМу (Спілки Української Молоді) запостила фото з дітками p таким текстом:
Гартуйсь,
Вітаємо тебе Україно з Уродинами, ми все будемо робити щоб прославляти Твоє ім'я.
Спілка Української Молоді в Монтреалі

Всі наші сьогодні вітають один одного зі святом, щойно зі знайомою говорила.

Чому написано лише про громадян України ?
За кордоном проживає від 20 до 25 мільйонів українців.
І дня них це - теж свято. Так не можна розз*єднувати.
Я про це пам*ятатиму і більше тут ніколи не напишу про наші заходи.
І всю іншу діаспору закликаю до цього.
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25.08.2020 00:07 Ответить
Вы и я для Украины? - придатели... - змириться и приймайте...
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25.08.2020 00:17 Ответить
Я нікого не зраджувала.
І не зрікалася ні свого походження, ні своєї мови.
Хай в Україні зрадників шукають.
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25.08.2020 00:27 Ответить
то Ви так думаете - украинци ни...
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25.08.2020 00:33 Ответить
Вчора Ванкувер капітально продув ...
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25.08.2020 03:00 Ответить
нам ще Айлендес перeступити, а потим ще Тампу - без крови и болю не буде.
навить не говорить счет - все записано и жде....
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25.08.2020 03:20 Ответить
та и ми не видстали - теж зи звоном...!
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25.08.2020 05:03 Ответить
То вам за Монреаль.
Шоб жиЗь медом не була ...
Продули ?
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25.08.2020 05:10 Ответить
ну Вы, шановна, и мстительна, практично як я....
казав же - без крови и болю не буде!
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25.08.2020 05:18 Ответить
Здрастє.
Я - лиха українська українська жінка.
Ви ж розумієте, що це означає.
Всі закони відміняються.
Ладно. Сьогодні нічого не слухаю з NHL.

Хай собі Ванкувер і ваша Філадельфія ідуть помаленьку.
Завтра подивлюся. І подумаю та вирішу.
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25.08.2020 05:28 Ответить
за жиночу грацию украиньських жинок?
ми це все знаемо и цинуемо.....
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25.08.2020 05:34 Ответить
Спробувалиб Ви / ви не цінувати ...
Висмикані по одній волосині патли ...
Мереживо на фейсі ...
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25.08.2020 05:45 Ответить
от чому я з 35 - не бородатий...)))
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25.08.2020 05:51 Ответить
Бороду поголити.
Тоді подивлюся.
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25.08.2020 05:53 Ответить
нема вже бороди - як сивити почала и як в моеи риднули проснулося бажання в неи вчепитися? - вже нема....
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25.08.2020 06:01 Ответить
От. Бачте.
Ми можемо видерти геть усе (нашими тендітними пальчиками): і бороду, і щетину, і патли ... все шо лишилося ...
Тому бережіть хоч очі.
Сидіть тихо.
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25.08.2020 06:11 Ответить
вуха треба? в мене ще 2 на видкусити
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25.08.2020 06:14 Ответить


Бережіть губи для палких поцілунків Вашої коханої !
Обіцяйте ! Бо не знаю, що Вам зроблю !!!
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25.08.2020 06:19 Ответить
так и не зрозумив - вуха ще мои, а губы вже не?
не поймешь вас - то вам борода не до вдоподоби, то губы - а то отак задаром повидираете все....
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25.08.2020 06:26 Ответить
Мусите узгодити з Вашою дружиною.
Як вона вирішить - так і буде.
Отаке воно - подружнє життя.
"Шаг влєво - шаг вправо ... " - і всьо - кАнЄц. І капець.
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25.08.2020 06:37 Ответить
мона я промовчу?
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25.08.2020 06:39 Ответить
Нуно ...
Ідіть приголубте.
Хокей ніде не дінеться. А вона Вас все життя терпить.
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25.08.2020 06:44 Ответить
"А вона Вас все життя терпить" ....
деж вы наши тендитни, ласкави красавули в кого мы влюбляемося, диваетеся писля загсу?
я спати - робити мени ще взавтра....
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25.08.2020 06:56 Ответить
Так отож.
Have a good night.
Ми такі киці і лишаємося.
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25.08.2020 07:03 Ответить
нияких обицянок - наобицявся вже.....
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25.08.2020 06:37 Ответить
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25.08.2020 05:23 Ответить
я ким вже не був для них - и ковбасником и жидом и кацапом ...
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25.08.2020 00:36 Ответить
От чого не було, того не було: ще ніхто ніколи в житті не наважився назвати мене жидівкою (я - чиста слов*янка ) з моєю дуже білою шкірою, світлим волоссям і синіми очима.
А москалькою - Боже збав.
Нє, тут намагалися араби (казали мені: з вашою грацією ... - ужас)
Хай вчать, що українки теж мають грацію
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25.08.2020 05:14 Ответить
хочете Ванкувер и Фраерс у финали? - болийте за обох...
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25.08.2020 01:05 Ответить
Vedana! Якби ви сьогодні були в Україні, то вам було б ще важче. Сьогодні День Незалежності був самий не святковий за всю історію нашої незалежності. Люди майже не вітали одне одного зі святом, ніхто з тих кого сьогодні зустріла не був святково вдягнений у вишиванку. Складається враження, що ми втрачаємо не тільки головне наше свято, але й саму Неньку. Охлосу вона непотрібна.
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25.08.2020 01:24 Ответить
Мила Пані Іренка,
З квітня працюю з дому. А так приходила на роботу у вишиванці. Колеги були в захопленні від такої краси, питали, чи можна хоч помацати тканину. (Останні дві - наш житомирський льон і чудова вишивка).

Я склала свої вітання і побажання Україні. Щойно написала на фб. Те, що у мене на душі.
Плакала.
Підняла келих просекко, щоб вони збулися. Свято ж все-таки ! Крізь сльози.

Зараз почитаю новини. Подивлюся на наших Захисників.
Це - особливий день для кожного Українця.
Я фактично всі роки дивилася наживо Парад (у 2014 донька на ранок ображено казала: мам, чого ти мене не розбудила, я теж хотіла дивитися live - а ми тоді якраз робили Ходу на День Незалежності, на яку, зокрема, приїздив Пристайко з родиною) і, поспавши три години, вставала і їхала на роботу, коли будній день. І минулого року сиділа до ранку. То було неймовірно.
Цього, на жаль, не вийшло, трохи пізно мені. Але я все подивлюся.

Я тримаюся з останніх сил, дивлячись на те, що відбувається, зціпивши зуби і стискаючи кулаки. Таке у мене було влітку 2014.
Ми вистояли.
Сподіваюся, вистоїмо і зараз.
Хай живе Україна.
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25.08.2020 02:54 Ответить
Не хочу вас ще більше лякати, але у нас все гірше ніж здається. Я сьогодні декілька разів зловила на собі здивовані погляди від моєї шикарної вишиванки. Ще два роки тому люди майже масово на свято Незалежності вдягали вишиванки, зараз такого немає. Це саме значуще свято за всю історію України втрачає сенс для пересічного українця. Це реально жахливо. Українці за кордоном більше цінують та поважають нашу свободу від кацапів, ніж ті, хто тут живе.
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25.08.2020 03:22 Ответить
Не засмучуйтесь так. Повірте, не все так погано, як вам здається . У нас дуже багато людей, які ******* Україну і шанують її. Подивіться, скільки небайдужих людей сьогодні, вийшли підтримати незалежність України . І це не тільки Київ. А щодо діаспор, так у мене сестра з сім'єю живе в Австралії. Вони теж дуже турбуються за Україну. ЇЇ чоловік капітан на австралійському кораблі. От яке фото він виклав в фейсбуці
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3120
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25.08.2020 05:36 Ответить
Дякую, пані Ольго.
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25.08.2020 05:46 Ответить
Тримайтеся. Все буде Україна!
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25.08.2020 05:51 Ответить
а вот єслі би ви в Італіі нє разговаривалі с сепарскими землякамі,

а говорили з українцями, то думка була б протележна.

Ви там з зємлякамі Русвесну считаєтє настоящім укрАїнским сайтом ?
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24.08.2020 21:59 Ответить
Переселенці з Донбасу Італії не ******* ;порохоботських; ресурсів?
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24.08.2020 22:40 Ответить
Алёна вы опять, так сказать, в OffLine. Дело совсем в другом...... Это касается всех Украинцев, ещё раз повторюсь - всех, по всему миру, а не только в Украине.
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24.08.2020 23:59 Ответить
Дякую, Друже.
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25.08.2020 02:57 Ответить
Ведано, плюють 73/43%-тні. Ресурс... так - де в чому повторює, чи відображає ті відсотки.
Приклад: https://censor.net/user/60935 в https://censor.net/comments/locate/2008573/01921222-2ec7-7180-ab13-8e05b8641065
Як з ними, колаборантами, бути? А вони і голосують; і, що найприкріше - галасують... На цьому ресурсі - ще так-сяк... А на інших - жуть...
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24.08.2020 22:03 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6675
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24.08.2020 21:36 Ответить
Почему без происшествий?
Мне кажется, происшествие вместе с супругой было на Софиевской площади и даже речь толкнуло!
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24.08.2020 21:38 Ответить
Аваков не успел придумать сценарий
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24.08.2020 21:43 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7827
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24.08.2020 22:05 Ответить
Это не проишествие а недаразумение. Или ты о том что куда бы оно не поехало там какая то херня случается?
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24.08.2020 21:44 Ответить
еще и бородатых толстых мущинок в платьях притащили, хотя от них толку никогда не было, один вред. какая прорва бабла пошла на притоны..... да за эти бабки мона было нанять хоть всю французскую и германскую армию с бриташками на их посудинах и пинками гнать московитов за Урал. не вместо этого же лючше блеять: гоооспати, спооосииии(поедая своих детей). Жестко? Но ведь правда же!!!
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24.08.2020 21:43 Ответить
брешуть, сволочні сабаківці! Насправді:

https://www.dsnews.ua/politics/itogi-prazdnika-kogo-zelenskiy-naznachil-sebe-glavnym-sopernikom-na-vyborah-24082020-396575 "По завершенні Маршу захисників України кілька сотень його учасників зібралися заночувати біля Офісу генпрокурора, вимагаючи звільнення Андрія Антоненко, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких прокуратура називає підозрюваними у вбивстві журналіста Павла Шеремета; а РОК вважає політв'язнями. Коли учасники акції стали встановлювати намети під ОГП, поліцейські, як повідомив РОК, атакували мітингувальників, застосувавши силу. Учасники акції тут же поширили в соцмережах заклики до киян прийти на допомогу. І сьогоднішні події гарантовано отримають продовження завтра - під ОГП, під Офісом президента і під Верховною Радою".
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24.08.2020 21:44 Ответить
Все б нічого, тільки якийсь шкет криворізький спаскудив українцям свято.
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24.08.2020 21:45 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8120
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24.08.2020 22:01 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2971
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24.08.2020 21:47 Ответить
Так вот кто , оказывается, Делфи утопил специально! Вот же ж Зеленский! Везде успевает! И праздник -' не то'. И Крым с Донбассом сдал и коронавирус изобрёл
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25.08.2020 07:15 Ответить
Сегодня праздник показал, большинство людей устало, праздник
состоялся только для 15%- 20% населенияпечально смотреть, как прутся сами от себя уже в 2020 году и
при 5-м президенте а как же остальные? мы не полицейские, не прокуроры и не
судьи мы не работаем в снбо и парламенте, мы не депутаты и не
работаем в налоговой, земельном департаменте, сбу, дбр и прочих около
финансовых структур, у нас нет и мы не хотим доступа к этому несчастному
бюджету, который рвут на части по карманаммы не журналисты, которые пишут за мзду и в угоду
содержателю. мы не журналисты, которые вместо объединения народа,
формирования нации, пишут в угоду содержателю.мы работаем на себя, на производстве и сфере обслуживания,
на земле и на ферме, сеем и убираем, учим детей, лечим граждан, убираем улицы,
ездим на заработки в другие страны, водим метро и автобусы, трамваи и троллейбусы,
варим сталь, кормим людейстарикам приходится ходить на проплаченные митинги, за деньгами,
которое им не заплатили по справедливости и которые приходится добывать даже
таки столько лет ничего не меняется...только теряем свои позиции, - суверенитет, территории,
военных на фронте, лучшие умыпросто теряем людей, - нет медицины, куда-то делась, от
несвоевременной и квалифицированной помощи люди просто умирают, это наши
бабушки и дедушки, отцы и матеря, не получив помощимы тоже все любим Украину, желаем ей добра и процветания,
независимости во всем, скорейшей победы на всех фронтах, возврата захваченных
территорий, избавления от позора нации, - воров, казнокрадов, олигархов с
затуманенным мозгом, теневых решал, всех не чистых на руку и не верующих в
справедливостьза Украину, ее народ Украины, за нацию и ее достойных,
адекватных лидеров!

С праздником тебя, Украина, очень жду твоей справедливой независимости!
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24.08.2020 21:52 Ответить
Згідно Закону про Державний Прапор України, «Забороняється використовувати Державний Прапор України не за призначенням або у спосіб, що виражає зневажливе ставлення до нього, розміщувати на ньому будь-які предмети, написи чи зображення, якщо при цьому виявляється неповага до державного символу». Прапор не повинен торкатися землі, води, дерев, та мусить освітлюватися в темну пору доби, якщо встановлений на будівлях. Не допускається використання зображення Державного Прапора України або його імітація у рекламі. Порушення правил використання прапора передбачає накладення адміністративного штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян[22].

Умисне спалення, ламання, розмальовування, нанесення на прапор образливих написів у публічних місцях карається за Статтею 338 Кримінального кодексу. Публічна наруга над Державним Прапором України чи іншої держави карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців[23].

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9592
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24.08.2020 22:04 Ответить
клоунам, паяцам Закон не писаний. Вони взагалі не розуміють, що таке Закон. Така їх природа.
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24.08.2020 22:35 Ответить
https://twitter.com/poroshenko
https://twitter.com/poroshenko

Петро Порошенко

@poroshenko

·https://twitter.com/poroshenko/status/1297854978330177537 7 ч

Може ж папуга навчитися говорити, а ведмідь - їздити на мотоциклі? На жаль, влада нічому не навчилася. Експеримент з новими обличчями - провалився.
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24.08.2020 22:08 Ответить
Люди отметили свой праздник, клоуны свой, все хорошо....
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24.08.2020 22:17 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 880
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24.08.2020 22:57 Ответить
по 1+1 показали только клоун-шоу и ни слова о Другом шествии.
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24.08.2020 23:02 Ответить
ще один касапський фейк. Тупіший тупішого, і це ще не межа.
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24.08.2020 22:38 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2172
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24.08.2020 22:27 Ответить
Неужели кому то еще не понятно, что страна захвачена путинской ордой в результате блестящей наступательной гибридной операции под смех и игру .... на рояле...

ЗЕшпана выполняет дьявольский план орды по уничтожению Украины как государства и превращения нас, украинцев, в "адиннарод"..(с)
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24.08.2020 22:48 Ответить
Покоління Зеленського - це останній гнилий врожай. Всі мої однокласники, одногрупники, друзі однолітки - всі безкомпромісно проукраїнські. Ми, 20-30річні - перше покоління за багато століть, яке народилось без ланцюгів російської імперії. На нас ламається малоросійський хребет.(с)
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24.08.2020 23:12 Ответить
Какая чушь несусветная. Просто тошнит от вас , ботов паганых. Нагоняете здесь зраду и волны. Ты уже сам не заметил , как реально стал 'одиннарот' с соловьиным помётом и со сливным бачком. Вы просто в унисон с ними прочите всякие беды Украине.
День независимости - это праздник, который и нужно праздновать, а не вечно унылые страдания и всегда депрессия, всегда 'свечка горит' , всегда слезы и надрывные призывы. Вся молодежь уже бежит из страны вечного плача и стенаний. Наоборот, Украина жива , украинцы самые умная и красивая нация, все у нас обязательно получится. Никто не прогибается ни под какого путена. Хватит уже врать и причитать. Ну просто задолбали уже
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25.08.2020 07:23 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9983
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24.08.2020 22:54 Ответить
Без єдиного державного символу

День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7344
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25.08.2020 00:36 Ответить
День Независимости по стране прошел без инцидентов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4366
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25.08.2020 00:37 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran https://twitter.com/sergiy_taran/status/1297975348257329153 2 ч

2.000 зібраних Зеленським на офіційні «пєсні і пляскі» і 100.000 тих, хто прийшов вшанувати ветеранів і незалежність.
У Києві зустрілися два світи: малоросійський водевіль та лицарська Україна.
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25.08.2020 00:17 Ответить
Окрім МВС і його деградованих аваківських мусорів нихто інцинденти не створює..
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25.08.2020 06:40 Ответить
А сердючка і мохнатік на Софіївській не "інцєндєнт"?!
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25.08.2020 06:58 Ответить
 
 