Член Координационного совета белорусской оппозиции Кривко задержан в Минске
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В Минске задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Кривко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе совета.
"Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико был задержан сегодня вечером неизвестными людьми", - сказали в пресс-службе.
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ibubenagain@ibubenagain 12 ч
Прямо сейчас банковский сервис Беларуси для физ лиц накрывается медным тазом. Лукашенко и Путин берут под свой контроль деньги беларусов, чтобы лишить их возможности не только сопротивляться, но и бежать.
Похоже, мы на пороге сирийского сценария, только уже в Европе.
Европа, ау!
ХТО ЇМ ЛІКАР ?
У сприйнятті немирних протестів..
на жаль,ні...Той самий "совок"..
Травоядный белорусский протест.
Видя такую ситуацию, народ начнет поддерживать уже тех, кто занимает более радикальную позицию, а не тех, кто предлагает побегать с цветочками.
ты тупой как пробка. вот кива против зеленского. почему украинские националисты будут подерживать киву, если они против ЗЕ?
или слово "любого" не так мы все понимаем?
Например, Лукашенко стал двигаться к Западу, стал покупать нефть в США и это Хутину конечно не понравилось. Но это не для того чтобы Лукашенка заменить кем то другим. А для того, чтобы сдвинуть Лукашенко обратно в свою сторону. И это в какой-то мере успешно, так как Запад начинает санкции против Беларуси.
Но я полагаю, что Лукашенко не лыком шит и он не сдаст Беларусь в то государство о котором Хутин мечтает. Лукашенко многим видится простаком, но в глобальных вопросах он мастер. И надеюсь, что США не настолько уж глупы и все таки будут продавать нефть Беларуси.
Но Литва наверно получит неприятности, так как в отместку за их давление на Лукашенко, Лукашенко пообещал переориентировать свои грузы с Литовских портов на иные порты. Наверно порты Московии. А этих грузов, по словам Лукашенко, очень много.
путин всех обиграл
Лукашенко всех обиграл
Шендерович:
я искал мягкое слово. Травоядный белорусский протест.
Если бы те люди, которые собрались, если бы они пошли сносить Окрестина - они бы снесли, разумеется. Кто-то был погиб. Они же это снесли. Они пошли мирным путем. Они решили без крови. Это принципиальное решение. Которым можно восхищаться и уважать.
Потому что, разумеется, организаторы этого митинга могли эту энергию направить в сторону штурма, сноса администрации. И тогда повторяю, конечно, они бы победили. Кто-то мог погибнуть как всегда, но они бы победили.
Но они пошли мирным путем. В надежде и эта надежда продолжается, что удастся отдавить медленно Лукашенко, убедить систему, чтобы от него начали отпадать люди. Чтобы система постепенно отдавала власть, отступала.
Мы видим, что Лукашенко, который понимает только силу и ничего кроме силы, воспринял это мирное предложение как проявление слабости. И немедленно снова задержания, аресты, разгон, ОМОН. Как и Путин. Он ничего другого не понимает. Вот как Путин, когда вышли 120 тысяч - ушел под плинтус. Как ушли - начал ломать руки. Они не понимают ничего, кроме прямой силы. Это сейчас две цивилизации разговаривают.
― А вы их скорее поддерживаете, они правы по-вашему или они проявляют себя слишком мягко.
― По мне они правы. Потому что я тоже, я не политик, слава богу, я не могу представить себе, что я беру ответственность, сказать, что давайте на штурм, кто-то погибнет, но мы победим. Я не могу этого сказать. Но я и не политик. По мне, конечно, мирный протест. По мне, конечно, попытка воздействовать мирным путем до последней возможности.
Но мы видим, что есть оборотная сторона монеты.
Эти люди не понимают, представьте себе Гитлера в бункере
. Но вдруг прекращаются обстрелы.
И вдруг с ним начинают разговаривать.
А давайте вы сами…
О! Они не понимают.
Эти животные понимают только силу
. Только жесткую дрессуру.
Только насилие.
Они животные.
...
У ХУ№ла бабки закінчуються....На підтримку Соціалістичної БІлорусі.....
-------
Голодний народ схильний до бунтів... а бунти мирними не бувають..
Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)
Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).
Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.
То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).
Россия пока на первом месте с чисто символической разницей от второго места Украины в 354 руб., что =120 грн.
НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет на второе место с разницей в уже существенные 1086 руб. (368 грн.)
При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит!
А Украина аналогично с 1 января планово повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.).
То есть Россия по любому уйдет с первого места в Славянском Треугольнике и вряд ли туда когда-либо вернется т. к. его по праву заняла Украина.
И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".
И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.
В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.
И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.
Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.
Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.