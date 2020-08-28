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Член Координационного совета белорусской оппозиции Кривко задержан в Минске

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Член Координационного совета белорусской оппозиции Кривко задержан в Минске

В Минске задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Кривко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе совета.

"Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико был задержан сегодня вечером неизвестными людьми", - сказали в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси около 50 журналистов были задержаны на акции протеста, четверо остаются в изоляторе, - ассоциация

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Лука їх всіх переловить, а вони махають букетиками.
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28.08.2020 23:50
+6
ну що побалакали за одним столом з диктатором вбивцею ?
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28.08.2020 23:59
+3
вважаю ,так і буде , а потім самогубство ...
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29.08.2020 00:36
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ibubenagain@ibubenagain 12 ч

Прямо сейчас банковский сервис Беларуси для физ лиц накрывается медным тазом. Лукашенко и Путин берут под свой контроль деньги беларусов, чтобы лишить их возможности не только сопротивляться, но и бежать.
Похоже, мы на пороге сирийского сценария, только уже в Европе.
Европа, ау!
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28.08.2020 23:50 Ответить
А если не перепечатывать крики про "зраду", можно объяснить в чем заключается сия блистательная "новость"?
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29.08.2020 00:40 Ответить
білорусів опозиційні телеграм-канали раніше попередили знімати вклади..

ХТО ЇМ ЛІКАР ? Члена Координаційної ради білоруської опозиції Кривка затримано в Мінську - Цензор.НЕТ 8102
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29.08.2020 08:58 Ответить
Лука їх всіх переловить, а вони махають букетиками.
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28.08.2020 23:50 Ответить
Так де ваш мільйон протестуючих на центральній вулиці Мінська? Де спалені протестувальниками автозаки, відібрані в мусорів щити, кийки, і каски? Де, врешті, розстріляні шавки фсб-омон, з відібраної у них же зброї?
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29.08.2020 01:03 Ответить
я думав,що білоруси трохи відірвались від кацапів..
У сприйнятті немирних протестів..

на жаль,ні...Той самий "совок"..
Члена Координаційної ради білоруської опозиції Кривка затримано в Мінську - Цензор.НЕТ 5224
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29.08.2020 09:00 Ответить
Думаю, Усатый Упырь начнет пздить сябров со всей силы, что бы они в конце то концов раздуплились(
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28.08.2020 23:55 Ответить
ну що побалакали за одним столом з диктатором вбивцею ?
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28.08.2020 23:59 Ответить
У него на подвалах наговорятся)
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29.08.2020 00:07 Ответить
вважаю ,так і буде , а потім самогубство ...
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29.08.2020 00:36 Ответить
Шендерович:
Травоядный белорусский протест.
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29.08.2020 09:05 Ответить
Короче Лука решил отлавливать вожаков, в принципе тупая идея, так как народ будет поддерживать любого, кто против Луки.
Видя такую ситуацию, народ начнет поддерживать уже тех, кто занимает более радикальную позицию, а не тех, кто предлагает побегать с цветочками.
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29.08.2020 00:06 Ответить
"как народ будет поддерживать любого, кто против Луки."
ты тупой как пробка. вот кива против зеленского. почему украинские националисты будут подерживать киву, если они против ЗЕ?
или слово "любого" не так мы все понимаем?
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29.08.2020 00:18 Ответить
Понимать это не твое, острый ты наш)
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29.08.2020 11:05 Ответить
сдулись"сябры"(( ссыкуны,***
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29.08.2020 00:18 Ответить
Вірмени довели, що перемогати можна і без бійок з поліцією. Чи пан цап хоче завести свої війська в Білорусь?
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29.08.2020 00:59 Ответить
У Вірменії вже є рашкованські війська, на базах, що слугують їм місцем постійної дислокації. Бухові рашен-зольдатен, коли повилазять на білий світ зі своїх зариганих казарм, епізодично ґвалтують і ріжуть місцеве населення, але вірмени не проти.
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29.08.2020 01:12 Ответить
Коли Рашка захитається, то першими, хто побіжить з Вірменії, будуть саме рашковани. Не думаю, що всім вдасться втікти
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29.08.2020 02:08 Ответить
Члена Координаційної ради білоруської опозиції Кривка затримано в Мінську - Цензор.НЕТ 113
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29.08.2020 00:18 Ответить
Ожидаемая реакция очухавшейся от первых неожиданностей бацкиной системы
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29.08.2020 00:41 Ответить
Есть версия, что протесты в Беларуси это технология хитрых московитов.
Например, Лукашенко стал двигаться к Западу, стал покупать нефть в США и это Хутину конечно не понравилось. Но это не для того чтобы Лукашенка заменить кем то другим. А для того, чтобы сдвинуть Лукашенко обратно в свою сторону. И это в какой-то мере успешно, так как Запад начинает санкции против Беларуси.
Но я полагаю, что Лукашенко не лыком шит и он не сдаст Беларусь в то государство о котором Хутин мечтает. Лукашенко многим видится простаком, но в глобальных вопросах он мастер. И надеюсь, что США не настолько уж глупы и все таки будут продавать нефть Беларуси.
Но Литва наверно получит неприятности, так как в отместку за их давление на Лукашенко, Лукашенко пообещал переориентировать свои грузы с Литовских портов на иные порты. Наверно порты Московии. А этих грузов, по словам Лукашенко, очень много.
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29.08.2020 00:47 Ответить
Литовские порты рядом, а расейские -далеко, потеряет на логистике. А амеровскую нефть тоже будет получать из расейских портов или всё же литовских как раньше?
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29.08.2020 01:51 Ответить
путин всех обиграл
Лукашенко всех обиграл Члена Координаційної ради білоруської опозиції Кривка затримано в Мінську - Цензор.НЕТ 2661
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29.08.2020 09:01 Ответить
Та Литва сама положит на грузы лукашеску)) только идиоты не понимают что транспортировка товара это мелочь по сравнению со стоимостью самого товара.
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29.08.2020 01:05 Ответить
Да и пофиг. Но он хотя бы "смелый", не сбежал в ЕС. В отличии от других, "национальных лидеров".
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29.08.2020 01:37 Ответить
якщо відпустять , втече на мацкву
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29.08.2020 01:41 Ответить
Та чего он втече? Если какой то задрипанной Тихановской из домохозяек захотелось страной поупрапвлять, то не идиоты же белорусы? Кстати, оппозиция н подает в суд на пересчет голосов. А почему? Да потому что оппозиция и есть настоящий фальсификатор выборов. Луку люди выбирают потому что он опытный руководитель, тянет добро в страну отовсюду и не отдает ничего олигархам. А кто за котлетницу проголосовал? Пусть пересчитают. Она и есть фальсификатор. А то - я Тихановская - Президент, давайте ка мне перевыборы, да чтобы без Луки. Да за нее и без Луки никто не проголосует. Ни на мизинец ничего для страны не сделала, сбежала и кричит из Литы - Я - Президент. Смешно. Влажные мечты домохозяйки.
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29.08.2020 02:24 Ответить
От відразу видно цапа з Тамбова, навіть не по його "мацьковському нарєчєю"
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29.08.2020 02:34 Ответить
Или реально от инфантилизма фигней страдают, или кто-то проплатил этот цирк, чтобы свести на нет весь протест и гнев
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29.08.2020 01:53 Ответить
просто повторю...

Шендерович:
я искал мягкое слово. Травоядный белорусский протест.

Если бы те люди, которые собрались, если бы они пошли сносить Окрестина - они бы снесли, разумеется. Кто-то был погиб. Они же это снесли. Они пошли мирным путем. Они решили без крови. Это принципиальное решение. Которым можно восхищаться и уважать.
Потому что, разумеется, организаторы этого митинга могли эту энергию направить в сторону штурма, сноса администрации. И тогда повторяю, конечно, они бы победили. Кто-то мог погибнуть как всегда, но они бы победили.
Но они пошли мирным путем. В надежде и эта надежда продолжается, что удастся отдавить медленно Лукашенко, убедить систему, чтобы от него начали отпадать люди. Чтобы система постепенно отдавала власть, отступала.
Мы видим, что Лукашенко, который понимает только силу и ничего кроме силы, воспринял это мирное предложение как проявление слабости. И немедленно снова задержания, аресты, разгон, ОМОН. Как и Путин. Он ничего другого не понимает. Вот как Путин, когда вышли 120 тысяч - ушел под плинтус. Как ушли - начал ломать руки. Они не понимают ничего, кроме прямой силы. Это сейчас две цивилизации разговаривают.
― А вы их скорее поддерживаете, они правы по-вашему или они проявляют себя слишком мягко.

― По мне они правы. Потому что я тоже, я не политик, слава богу, я не могу представить себе, что я беру ответственность, сказать, что давайте на штурм, кто-то погибнет, но мы победим. Я не могу этого сказать. Но я и не политик. По мне, конечно, мирный протест. По мне, конечно, попытка воздействовать мирным путем до последней возможности.
Но мы видим, что есть оборотная сторона монеты.
Эти люди не понимают, представьте себе Гитлера в бункере
. Но вдруг прекращаются обстрелы.
И вдруг с ним начинают разговаривать.
А давайте вы сами…
О! Они не понимают.
Эти животные понимают только силу
. Только жесткую дрессуру.
Только насилие.
Они животные.
...
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29.08.2020 09:04 Ответить
И даже многие миллионы белорусов будут ходить мирными протестными маршами петь национальные песни и просить прокремлёвскую власть шакалов кровавого палача комунофашиста Луки ..провести честные выборы и не уничтожать государственность Белоруссии. Но жалкий мизер тысячи палачей Луки и сотни присланных с паРаши карателей )(уйла. Они просто и легко задержат , покалечат ,поубивают, пересадят запугают ...хоть и весь белорусский народ..И в конечном итоге сделают из европейской Белоруской державы, гадкую кацапскую колонию с бесправными рабами бульбушами - недокацами. Видно что мирными маршами, песнями и просьбами суверенитет и независимость Белоруссии уже не сохранить
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29.08.2020 07:27 Ответить
думаю,все таки дійде і до немирного протесту...
У ХУ№ла бабки закінчуються....На підтримку Соціалістичної БІлорусі.....
-------
Голодний народ схильний до бунтів... а бунти мирними не бувають..
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29.08.2020 12:41 Ответить
Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.

Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).
Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).

Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.
То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).
Россия пока на первом месте с чисто символической разницей от второго места Украины в 354 руб., что =120 грн.
НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет на второе место с разницей в уже существенные 1086 руб. (368 грн.)
При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит!

А Украина аналогично с 1 января планово повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.).

То есть Россия по любому уйдет с первого места в Славянском Треугольнике и вряд ли туда когда-либо вернется т. к. его по праву заняла Украина.
И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.
Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.

Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
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29.08.2020 13:59 Ответить
 
 