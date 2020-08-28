Член Координационного совета белорусской оппозиции Кривко задержан в Минске

В Минске задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Кривко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе совета.

"Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико был задержан сегодня вечером неизвестными людьми", - сказали в пресс-службе.

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