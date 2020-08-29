Сегодня отмечается День памяти защитников Украины
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В субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Данный день был установлен согласно указу Президента от 23 августа 2019 года "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе".
Именно на эти августовские дни 2014 пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские военные попали в окружение.
По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.
В День памяти защитников Украины приспущены Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.
29 августа в 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания в память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На время минуты молчания будет остановлена работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где установлен непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.
Также в знак памяти защитников Украины 29 августа в 10:00 будет прерваны трансляции радио- и телепередач. В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения будут ограничены.
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, 29 августа в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников Украины.
С 29 августа по 1 сентября на Михайловской площади будет работать фотовыставка "Иловайск. Воспоминания. 2014".
Кроме того, на Михайловской площади 29 августа в 11:00 все желающие смогут посетить арт-проект "Живая память", посвященный памяти погибших в русско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Арт-проект будет работать до 29 сентября.
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Он выходил с под Иловайска,
ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната
и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении,
из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье,
что не похоже на кино…
Комбат кричал: «Держите фланги!»,
а фланги сутки уж молчат,
их пять часов бомбили «Грады» -
российской армии набат…
Взвода на небо уходили,
ведь после «Градов», мин поток
Из миномётов 2Б9,
с названием нежным «Василёк».
И как стояли спина в спину,
уже не сорок… впятером.
Как из зеленки выходили,
под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись,
где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных,
не отводя постыдных глаз.
Как Димка с криками: «Відходьте!
Я їх ще трішки придержу!»
Лёг с пулеметом, вынув сошки
и залп нарушил тишину.
Он ранен был, с пробитым лёгким,
ведь до своих не доползти.
Их прикрывал осознавая,
что здесь конец его пути.
Десант российский окружая,
все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась,
из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите!
Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире,
лупили снайперы в упор.
И вы поверьте очень страшно,
оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты,
старался пайку разделить.
Он выходил с под Иловайска,
ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната
и палец у кольца чеки.
17.09.2014 (с). Вовчик Царенко.
Спите спокойно сыны и дочери Украины
Зажгём свечи в память о них ...
Розділяю Біль втрати рідних і близьких із родинами, які втратили Найдорожче, синів, батьків, братів, сестер.......
Плачу за Захисниками...((....
Проклинаю паРашу і її сучий народ,ПРОКЛИНАЮ...
Больно смотреть, как даже в этот день на каналах подонка медведчука за деньги врага Украины путина продолжается паскудный антиукраинский шабаш. За что погибли герои, -реваншисты лезут из всех щелей! У нас СБУ только контролем перегруза на дорогах занимаются? Грустно...
Іловайська операція стала символом героїзму і самовідданості. Вона назавжди вкарбується в новітні сторінки історії нашої держави жахливим підсумком: одночасно, в одному місці загинуло майже 500 українських бійців, майже така ж кількість зниклих безвісти.
Це їхня кров просочилася у землю і проросте соняхами на квітучих полях нашої Батьківщини, це їхні серця зупинилися заради нашої свободи і незалежності. Самопожертва українських воїнів, які зупинили російський наступ і здобули в бою докази російського вторгнення не повинні залишитися забутими й не мають повторитися знову.
Спасибі вам, хлопці, і вічна пам'ять тим, хто не здався й боровся до кінця, тим, хто в полоні. І тим, хто вийшов із бою і продовжує захищати Україну…
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
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Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні!Слава Героям!Герої не вмирають! Вмирають вороги!