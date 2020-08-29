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Сегодня отмечается День памяти защитников Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня отмечается День памяти защитников Украины

В субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Данный день был установлен согласно указу Президента от 23 августа 2019 года "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе".

Именно на эти августовские дни 2014 пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские военные попали в окружение.

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По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

В День памяти защитников Украины приспущены Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

29 августа в 10:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания в память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На время минуты молчания будет остановлена ​​работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где установлен непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

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Также в знак памяти защитников Украины 29 августа в 10:00 будет прерваны трансляции радио- и телепередач. В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения будут ограничены.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, 29 августа в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников Украины.

С 29 августа по 1 сентября на Михайловской площади будет работать фотовыставка "Иловайск. Воспоминания. 2014".

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Кроме того, на Михайловской площади 29 августа в 11:00 все желающие смогут посетить арт-проект "Живая память", посвященный памяти погибших в русско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Арт-проект будет работать до 29 сентября.
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Топ комментарии
+53
Сегодня отмечается День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 9660
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29.08.2020 09:34
+46
/
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 3135

**
Он выходил с под Иловайска,
ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната
и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении,
из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье,
что не похоже на кино…
Комбат кричал: «Держите фланги!»,
а фланги сутки уж молчат,
их пять часов бомбили «Грады» -
российской армии набат…
Взвода на небо уходили,
ведь после «Градов», мин поток
Из миномётов 2Б9,
с названием нежным «Василёк».
И как стояли спина в спину,
уже не сорок… впятером.
Как из зеленки выходили,
под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись,
где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных,
не отводя постыдных глаз.
Как Димка с криками: «Відходьте!
Я їх ще трішки придержу!»
Лёг с пулеметом, вынув сошки
и залп нарушил тишину.
Он ранен был, с пробитым лёгким,
ведь до своих не доползти.
Их прикрывал осознавая,
что здесь конец его пути.
Десант российский окружая,
все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась,
из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите!
Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире,
лупили снайперы в упор.
И вы поверьте очень страшно,
оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты,
старался пайку разделить.
Он выходил с под Иловайска,
ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната
и палец у кольца чеки.
17.09.2014 (с). Вовчик Царенко.
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29.08.2020 10:13
+44
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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29.08.2020 09:35
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Правила форума Совет форумчан
Сегодня отмечается День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 9660
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29.08.2020 09:34 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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29.08.2020 09:35 Ответить
Сегодня отмечается День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 3195
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29.08.2020 09:39 Ответить
Сегодня отмечается День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 1625
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29.08.2020 09:42 Ответить
На каналах подпуйловного подонка медведчука поминают невинно убиенных и распятых мальчиков захерченко, гиви и прочих моторыл?
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29.08.2020 09:49 Ответить
До цих пір ловлять негритянського танкіста, що в 2014 втік з «Абрамса».
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29.08.2020 11:55 Ответить
Грустный но нужный день ... Что бы помнили что есть такое очередной договор с рюськими свиньями ...
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29.08.2020 09:50 Ответить
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 6925
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29.08.2020 10:10 Ответить
Слава Нації!!!Смерть Кацапській Підерації!!!
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29.08.2020 10:11 Ответить
/
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 3135

**
Он выходил с под Иловайска,
ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната
и палец у кольца чеки.
Он третьи сутки в окружении,
из роты больше никого.
И вспоминая то сраженье,
что не похоже на кино…
Комбат кричал: «Держите фланги!»,
а фланги сутки уж молчат,
их пять часов бомбили «Грады» -
российской армии набат…
Взвода на небо уходили,
ведь после «Градов», мин поток
Из миномётов 2Б9,
с названием нежным «Василёк».
И как стояли спина в спину,
уже не сорок… впятером.
Как из зеленки выходили,
под Старобешевым, потом.
Как среди трупов затерявшись,
где Псковский проходил спецназ,
в тела стреляя бездыханных,
не отводя постыдных глаз.
Как Димка с криками: «Відходьте!
Я їх ще трішки придержу!»
Лёг с пулеметом, вынув сошки
и залп нарушил тишину.
Он ранен был, с пробитым лёгким,
ведь до своих не доползти.
Их прикрывал осознавая,
что здесь конец его пути.
Десант российский окружая,
все замыкал свое кольцо,
Ребята с боем прорывалась,
из зоны действия АТО.
Команда штаба: «Выходите!
Для вас создали коридор».
В котором их, как будто в тире,
лупили снайперы в упор.
И вы поверьте очень страшно,
оставить и не хоронить,
Друзей с которыми не раз ты,
старался пайку разделить.
Он выходил с под Иловайска,
ему чуть больше двадцати,
в руках зажатая граната
и палец у кольца чеки.
17.09.2014 (с). Вовчик Царенко.
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29.08.2020 10:13 Ответить
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 8994Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 509
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29.08.2020 10:34 Ответить
Стыдно за РАБссию вонючку,стали патриотами Белоруси после Украины....дальше казахами станут.... Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 8034Крысы....
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29.08.2020 10:37 Ответить
преклоняю колени перед отдавшими жизнь за Украину, за настоящих воинов, а не трусливых обезьян, за отважных и бесстрашных, за гордость страны
Спите спокойно сыны и дочери Украины
Зажгём свечи в память о них ...
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29.08.2020 10:47 Ответить
Схиляю голову.........
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29.08.2020 11:09 Ответить
Схиляю голову, стаю на коліна перед Воїнами, які віддали своє Жття захищаючи Незалежність України!!!
Розділяю Біль втрати рідних і близьких із родинами, які втратили Найдорожче, синів, батьків, братів, сестер.......
Плачу за Захисниками...((....
Проклинаю паРашу і її сучий народ,ПРОКЛИНАЮ...
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29.08.2020 11:21 Ответить
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 9250
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29.08.2020 11:27 Ответить
Вірніше буде як сказала Мама: не гагиблих, а віддавших життя за Україну. Вічна пам'ять Героям!
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29.08.2020 11:32 Ответить
Гагиблих треба читати загиблих то описка
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29.08.2020 11:33 Ответить
Вічна пам'ять Героям! Допоки буде існувати цей світ і Україна.
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29.08.2020 12:08 Ответить
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 6757

Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 4531
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29.08.2020 12:32 Ответить
Вечная память и Царствие Небесное!
Больно смотреть, как даже в этот день на каналах подонка медведчука за деньги врага Украины путина продолжается паскудный антиукраинский шабаш. За что погибли герои, -реваншисты лезут из всех щелей! У нас СБУ только контролем перегруза на дорогах занимаются? Грустно...
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29.08.2020 13:00 Ответить
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 2254
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29.08.2020 19:20 Ответить
запощено в фб вк
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29.08.2020 14:14 Ответить
28-29 серпня вся Україна вшановує пам'ять загиблих у Іловайському котлі - одній із найбільш кривавих трагедій ******** історії.

Іловайська операція стала символом героїзму і самовідданості. Вона назавжди вкарбується в новітні сторінки історії нашої держави жахливим підсумком: одночасно, в одному місці загинуло майже 500 українських бійців, майже така ж кількість зниклих безвісти.

Це їхня кров просочилася у землю і проросте соняхами на квітучих полях нашої Батьківщини, це їхні серця зупинилися заради нашої свободи і незалежності. Самопожертва українських воїнів, які зупинили російський наступ і здобули в бою докази російського вторгнення не повинні залишитися забутими й не мають повторитися знову.
Спасибі вам, хлопці, і вічна пам'ять тим, хто не здався й боровся до кінця, тим, хто в полоні. І тим, хто вийшов із бою і продовжує захищати Україну…Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 5083
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29.08.2020 14:21 Ответить
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 3941
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29.08.2020 14:22 Ответить
Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 9761
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________

Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам України!
Слава Україні!Слава Героям!Герої не вмирають! Вмирають вороги!
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29.08.2020 19:06 Ответить
 
 