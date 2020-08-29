Сегодня отмечается День памяти защитников Украины

В субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Данный день был установлен согласно указу Президента от 23 августа 2019 года "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепление патриотического духа в обществе".

Именно на эти августовские дни 2014 пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские военные попали в окружение.

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По официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

В День памяти защитников Украины приспущены Государственный Флаг Украины на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций.

29 августа в 10:00 будет объявлена ​​общенациональная минута молчания в память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. На время минуты молчания будет остановлена ​​работа в органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях (кроме тех, где установлен непрерывный режим работы), движение общественного и частного транспорта с подачей соответствующих звуковых сигналов.

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Также в знак памяти защитников Украины 29 августа в 10:00 будет прерваны трансляции радио- и телепередач. В День памяти защитников Украины трансляции развлекательных программ радио и телевидения будут ограничены.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, 29 августа в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников Украины.

С 29 августа по 1 сентября на Михайловской площади будет работать фотовыставка "Иловайск. Воспоминания. 2014".

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Кроме того, на Михайловской площади 29 августа в 11:00 все желающие смогут посетить арт-проект "Живая память", посвященный памяти погибших в русско-украинской войне (информационно-просветительские стенды). Арт-проект будет работать до 29 сентября.