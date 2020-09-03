К ликвидации пожаров в Луганской и Харьковской областях привлечена пожарная авиация, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня нет. Работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины, угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время поездки в с. Воробьевка Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара. Вместе с главой МВД на месте работает министр социальной политики Марина Лазебная и председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Пожар получил столь стремительное распространение из-за значительных порывов ветра - более 15 м/с и жары. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома. Дополнительно привлечены приданные силы из других районов, чтобы в случае сильных порывов ветра, мы смогли контролировать ситуацию", - отметил министр внутренних дел.

По словам Арсена Авакова, сегодня состоится заседание специальной комиссии, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара.



"Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 000 гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", - отметил глава МВД.



Арсен Аваков отметил, что если сгорели документы нужно предоставить перечень и представитель МВД вместе с представителем Харьковской ОГА помогут их восстановить.



Полицией открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".

Также Департамент опубликовал оперативную информацию по пожаров в Харьковской и Луганской областях:



Харьковская область: Очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. на территории Новомосковского лесничества открытого огня не наблюдается, проводится догтушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.



Луганская область: Ликвидировано 16 пожаров. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах".









