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К ликвидации пожаров в Луганской и Харьковской областях привлечена пожарная авиация, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сейчас воздушный мониторинг показывает, что открытого огня нет. Работает два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины, угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время поездки в с. Воробьевка Харьковской области, которое больше всего пострадало от пожара. Вместе с главой МВД на месте работает министр социальной политики Марина Лазебная и председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Пожар получил столь стремительное распространение из-за значительных порывов ветра - более 15 м/с и жары. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома. Дополнительно привлечены приданные силы из других районов, чтобы в случае сильных порывов ветра, мы смогли контролировать ситуацию", - отметил министр внутренних дел.

По словам Арсена Авакова, сегодня состоится заседание специальной комиссии, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара.

"Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 000 гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", - отметил глава МВД.

Арсен Аваков отметил, что если сгорели документы нужно предоставить перечень и представитель МВД вместе с представителем Харьковской ОГА помогут их восстановить.

Полицией открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".

Также Департамент опубликовал оперативную информацию по пожаров в Харьковской и Луганской областях:

Харьковская область: Очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. на территории Новомосковского лесничества открытого огня не наблюдается, проводится догтушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

Луганская область: Ликвидировано 16 пожаров. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах".

К ликвидации пожаров в Луганской и Харьковской областях привлечена пожарная авиация, - Аваков 01
К ликвидации пожаров в Луганской и Харьковской областях привлечена пожарная авиация, - Аваков 02
К ликвидации пожаров в Луганской и Харьковской областях привлечена пожарная авиация, - Аваков 03
К ликвидации пожаров в Луганской и Харьковской областях привлечена пожарная авиация, - Аваков 04
К ликвидации пожаров в Луганской и Харьковской областях привлечена пожарная авиация, - Аваков 05

Автор: Роман Свиридович
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как только Зеля говорит что с вырубкой леса где то покончено, то там обязательно начинается пожар.... совпадение? не думаю.
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03.09.2020 16:27 Ответить
Хорошо что у нас есть потужный министер - Авков, а то пропали бы совсем К ликвидации пожаров в Луганской и Харьковской областях привлечена пожарная авиация, - Аваков - Цензор.НЕТ 7049
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03.09.2020 16:28 Ответить
а що дядя Арсен вже і міністр МЧС ?
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03.09.2020 16:28 Ответить
Ментовские вертолёты будут засыпать пожары рюкзаками...
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03.09.2020 16:38 Ответить
Правильно вот так......запоздало привлечена пожавиация.
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03.09.2020 17:37 Ответить
 
 