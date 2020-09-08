Нынешняя киевская власть не сможет решить проблему пробок, - экс-глава КГГА Попов

Бесконечные пробки на дорогах Киева, увеличившиеся в разы с началом учебного года, делают невозможной нормальную жизнедеятельность города.

Об этом заявил Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации в 2010-14 годах.

"С первых дней сентября на киевских дорогах движение практически остановилось, и не только в час пик. Пробки стали привычной картиной для города, и не делается никаких попыток эту проблему решить. Киеву нужны качественные изменения, чтобы не пришлось еще пять лет двигаться по улицам на автомобилях со скоростью черепахи. Проблема пробок в Киеве будет устранена только при профессиональной власти", – заявил политик.

Политик напомнил, что в 2010-14 годах были построены десятки автомобильных развязок – на Московской площади, на Почтовой площади, Гаванский мост, правобережный въезд на мост Патона, путепровод на Корчеватое и другие. В те же годы был проведен ремонт всех ключевых въездов в Киев: проспекта Победы, проспекта Бажана с заездами на мосты и остановками общественного транспорта, Одесской площади, а также бульвара Леси Украинки, улиц Ахматовой, Григоренко и Большой Васильковской.

"Отдельно стоит вспомнить окончание строительства Дарницкого моста, который снизил нагрузку на Южный мост и Мост Патона. Это потребовало значительных усилий, но они себя оправдали и оправдывают до сих пор. И на этом фоне особенно контрастно выглядит Подольско-Воскресенский мост, который уже шесть лет существует только в виде обещаний", – добавил он.

"Уверен, что киевляне больше не верят тем, кто из года в год эти обещания не выполняет. Городу нужна власть, которая в первый же месяц своей работы возьмет конкретные обязательства, и все следующие пять лет будет их выполнять", – резюмировал Попов.