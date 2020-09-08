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Попов Александр (1136) пробки (349)

Нынешняя киевская власть не сможет решить проблему пробок, - экс-глава КГГА Попов

Нынешняя киевская власть не сможет решить проблему пробок, - экс-глава КГГА Попов

Бесконечные пробки на дорогах Киева, увеличившиеся в разы с началом учебного года, делают невозможной нормальную жизнедеятельность города.

Об этом заявил Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации в 2010-14 годах.

"С первых дней сентября на киевских дорогах движение практически остановилось, и не только в час пик. Пробки стали привычной картиной для города, и не делается никаких попыток эту проблему решить. Киеву нужны качественные изменения, чтобы не пришлось еще пять лет двигаться по улицам на автомобилях со скоростью черепахи. Проблема пробок в Киеве будет устранена только при профессиональной власти", – заявил политик.

Политик напомнил, что в 2010-14 годах были построены десятки автомобильных развязок – на Московской площади, на Почтовой площади, Гаванский мост, правобережный въезд на мост Патона, путепровод на Корчеватое и другие. В те же годы был проведен ремонт всех ключевых въездов в Киев: проспекта Победы, проспекта Бажана с заездами на мосты и остановками общественного транспорта, Одесской площади, а также бульвара Леси Украинки, улиц Ахматовой, Григоренко и Большой Васильковской.

"Отдельно стоит вспомнить окончание строительства Дарницкого моста, который снизил нагрузку на Южный мост и Мост Патона. Это потребовало значительных усилий, но они себя оправдали и оправдывают до сих пор. И на этом фоне особенно контрастно выглядит Подольско-Воскресенский мост, который уже шесть лет существует только в виде обещаний", – добавил он.

"Уверен, что киевляне больше не верят тем, кто из года в год эти обещания не выполняет. Городу нужна власть, которая в первый же месяц своей работы возьмет конкретные обязательства, и все следующие пять лет будет их выполнять", – резюмировал Попов.
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Топ комментарии
+10
Чому попов досі не сидить за злочини проти Майдану?
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08.09.2020 17:14
+9
Наче при цьому папєрєдніку пробок в Києві зовсім не було.
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08.09.2020 17:07
+9
Попов - это та гнида, которая при Яныке Киев скручивала.

Решатель транспортной проблемы гребаный. Мы помним, как ты ее решал зимой 2014-го.
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08.09.2020 17:21
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пробковтиратель
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08.09.2020 17:04 Ответить
Чому попов досі не сидить за злочини проти Майдану?
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08.09.2020 17:14 Ответить
Igor L тебе подскажет!
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08.09.2020 17:31 Ответить
А віин бачить шо ігроку члєном по піаніно зрада проходить...
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08.09.2020 19:21 Ответить
а как? поставить пулеметы на перекрестках и каждую десятую машину расстреливать? если транспорта много то куда ты его денешь?
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08.09.2020 17:06 Ответить
И Йолки везДе натыкать)))
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08.09.2020 17:09 Ответить
Наче при цьому папєрєдніку пробок в Києві зовсім не було.
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08.09.2020 17:07 Ответить
А я думал , что этот пробковед успокоился .
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08.09.2020 17:08 Ответить
постоял тоже в пробке со всеми и... осенило
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08.09.2020 17:10 Ответить
Дивує, що він не сидить.
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08.09.2020 17:13 Ответить
При нинішній владі Київ хоча б не вимирає на 3 дні через сніжок, як в березні 2013 при Попові... А Попов замість того, щоб керувати розчисткою снігу у Австрію відпочивати полетів!
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08.09.2020 17:14 Ответить
а что по поводу пробок скажет Макеев, антикризисный городкой глава Януковича?))
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08.09.2020 17:14 Ответить
... т.е. Макеенко))
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08.09.2020 17:16 Ответить
Усатый чмошник решит)
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08.09.2020 17:16 Ответить
І да, усі ці розв'язки на Московській, на Корчуватому і тд почали ще при Омелі будувати, просто потім Космос розікрав бабки і їх не могли добудувати. Потім Попов добудував і піарився на цьому! Так само і зі станціями метро на синій гілці, які були на 80-90% готові на момент уходу Омелі!

А про пр. Перемоги хай би не заїкався - нормальний капремонт там зробили тільки в 2017-2018 роках! А по плану мали до Євро-2012 зробити! І Шулявський міст мали б до Євро-2012 здати!
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08.09.2020 17:17 Ответить
До задниці ті розв'язки, якщо вулиці вузькі, а автомобілів багато.
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08.09.2020 17:31 Ответить
тормоз, посмотри работы специалистов
пробки не решаются расширением дорог и строительством развязок

пробки решаются уменьшением количества машин - путем постройки развитого общ. транспорта, выживания машин из центра путем конской цены за парковку и тд
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08.09.2020 17:20 Ответить
Попов - это та гнида, которая при Яныке Киев скручивала.

Решатель транспортной проблемы гребаный. Мы помним, как ты ее решал зимой 2014-го.
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08.09.2020 17:21 Ответить
Снова прихвостень рыговский выполз... А при тебе, Саша, пробок не было? А что ты вообще хорошего сделал для столицы? Землю столичную раздавал налево-и-направо и каштаны липовые закупал, да бюджет грабил в четыре руки 24*7*365 ?
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08.09.2020 17:21 Ответить
чья бы корова мычала.. при Попове нам говорили хватит скыглыты, берите лопаты в руки и убирайте снег сами..
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08.09.2020 17:29 Ответить
Кловун Попов її теж не здатен вирішити. Коркова проблема Києва взагалі не має технічного рішення. Тільки політичне рішення про обмеження руху приватного транспорту.
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08.09.2020 17:29 Ответить
Технічні рішення є - наприклад, міст на Троєщину добудувати і нову велику кільцеву для транзитного транспорту збудувати. Плюс, кілька тунелів під Києвом.

Плюс, централізована система контролю світлофорів - на Заході такі є з 70-х - можна варіювати тривалість червоного та зеленого світла світлофору на тому чи іншому перехресті, щоб зменшити затори.
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08.09.2020 17:51 Ответить
Саша, имею вам сказать, шо проблему киевских каштанов вы уже решили, выведя новый сорт своего имяни. Сорт "Жопова-Бриотти", и высадив их на Крещатике. Так, что, Саша, хоть вы и рыгиАнальной, но идите в жо...пу. Желательно в ж..пу вашего любимого Януковича. Она у него большая, вы туда залезете без труда и ваЗЕлина.
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08.09.2020 17:30 Ответить
Комбек в Горишние Плавни
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08.09.2020 17:51 Ответить
Для пробок нужен штопор. Или ,на худой случай,верещук......От её визга все рассосется !
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08.09.2020 17:56 Ответить
Единственный способ убрать пробки- сделать въезд в центр платным.Долларов 200 -каждый въезд.Пробки сами рассосутся.Так в цивилизованных странах.Киев -это Париж 60х по пробкам.. Сейчас у нас времена дичайшего капитализма,а не цивилизованного ,как в золотом миллиарде.
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08.09.2020 17:56 Ответить
Париж до сих пор стоит в пробках, хоть в 60х, хоть в 2000х. Чтоб припарковаться возле дома, нужно раз 5 квартал обьехать по кругу. Зато там нормальное метро.
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08.09.2020 19:00 Ответить
Это именно тот ***** , который по указке Птеродактеля 19 лютого 2014 года перекрыл метро !!!

Это всё , что нужно знать про ***** !
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08.09.2020 18:06 Ответить
Этот бездарь и ворюга попов,. из банды Януковича ещё жив?? давно надо было егот грохнуть!!
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08.09.2020 18:13 Ответить
еще и выходец из Расеи, , бывший гэбист, укр. мовою не володіє, еще из провинциального полтавского городка. помним-поним, как поехал Венскую оперу слушать, сбросив все дела на зама Голубченко, хотя знал что надвигается буря.
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08.09.2020 20:42 Ответить
Только этот скот забыл напомнить, как оно пыталось ёлку собрать, угрожая народу за неподчинение. А дороги и развязки не твоя заслуга , государство строило к футбольному евро, ну как всегда такие уроды примазываются.
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08.09.2020 18:21 Ответить
Передайте цьому профі що проблему пробок в чистому вигляді не вирішив ніхто.
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08.09.2020 18:43 Ответить
"построены десятки автомобильных развязок - на Московской площади, на Почтовой площади, Гаванский мост, правобережный въезд на мост Патона, путепровод на Корчеватое и другие." И все это сейчас стоит в пробках.)) Такой же баран как и остальные рыги и подрыжники. Автомобильные пробки это проблема ЛЮБОГО мегаполиса. Даже европейского или американского. И строительство дорог и развязок проблемы не решает. Доказано опытом америки. Дороги гигантские, развязки монументальные ... и все это стоит в пробках. Идиет короче. Хочет решить нерешаемую проблему. А вот улучшить инфраструктуру пас. транспорта это уже другое дело. У человека должен быть выбор или на своей жоповозке но в пробках или на общественном транспорте но быстро и относительно комфортно. А не так как у нас без нормального метро и трамвая, и на ********** маршрутках на одной ноге... Нет они тупые. Они очевидных вещей не понимают. Хозяественники е..чие.
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08.09.2020 18:50 Ответить
проФФесионал вылез!
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08.09.2020 19:15 Ответить
Еще одно явление Антихриста народу!!!
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08.09.2020 19:19 Ответить
Именно дебил сделал ограничение 50км/ч а это третья передача и выхлоп в два раза больше чем на четвертой.
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08.09.2020 19:46 Ответить
Усі ******* європейські тачки якраз розраховані на 50 в місті, а не 60... По своїй Кіа (словацька збірка) бачу!
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08.09.2020 20:03 Ответить
У меня на спидометре даже цифр таких нет есть 60 и 80
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08.09.2020 22:54 Ответить
І що? В мене теж, але на 50 - червона відмітка спідометра...
У Європі у всіх країнах ліміт 50 в місті!
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09.09.2020 09:50 Ответить
Как завоняло нафталином
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08.09.2020 20:41 Ответить
Что за херню ты несёшь, пробки были, есть и будут всегда, и это независимо от власти, а всё зависит от количества машин, чем больше машин, тем больше пробок жди - неуч!!!
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08.09.2020 20:54 Ответить
при попове ещё хуже было.
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08.09.2020 22:36 Ответить
затори - ознака великого мегаполісу
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08.09.2020 22:38 Ответить
 
 