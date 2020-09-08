Нынешняя киевская власть не сможет решить проблему пробок, - экс-глава КГГА Попов
Бесконечные пробки на дорогах Киева, увеличившиеся в разы с началом учебного года, делают невозможной нормальную жизнедеятельность города.
Об этом заявил Александр Попов, глава Киевской городской госадминистрации в 2010-14 годах.
"С первых дней сентября на киевских дорогах движение практически остановилось, и не только в час пик. Пробки стали привычной картиной для города, и не делается никаких попыток эту проблему решить. Киеву нужны качественные изменения, чтобы не пришлось еще пять лет двигаться по улицам на автомобилях со скоростью черепахи. Проблема пробок в Киеве будет устранена только при профессиональной власти", – заявил политик.
Политик напомнил, что в 2010-14 годах были построены десятки автомобильных развязок – на Московской площади, на Почтовой площади, Гаванский мост, правобережный въезд на мост Патона, путепровод на Корчеватое и другие. В те же годы был проведен ремонт всех ключевых въездов в Киев: проспекта Победы, проспекта Бажана с заездами на мосты и остановками общественного транспорта, Одесской площади, а также бульвара Леси Украинки, улиц Ахматовой, Григоренко и Большой Васильковской.
"Отдельно стоит вспомнить окончание строительства Дарницкого моста, который снизил нагрузку на Южный мост и Мост Патона. Это потребовало значительных усилий, но они себя оправдали и оправдывают до сих пор. И на этом фоне особенно контрастно выглядит Подольско-Воскресенский мост, который уже шесть лет существует только в виде обещаний", – добавил он.
"Уверен, что киевляне больше не верят тем, кто из года в год эти обещания не выполняет. Городу нужна власть, которая в первый же месяц своей работы возьмет конкретные обязательства, и все следующие пять лет будет их выполнять", – резюмировал Попов.
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А про пр. Перемоги хай би не заїкався - нормальний капремонт там зробили тільки в 2017-2018 роках! А по плану мали до Євро-2012 зробити! І Шулявський міст мали б до Євро-2012 здати!
пробки не решаются расширением дорог и строительством развязок
пробки решаются уменьшением количества машин - путем постройки развитого общ. транспорта, выживания машин из центра путем конской цены за парковку и тд
Решатель транспортной проблемы гребаный. Мы помним, как ты ее решал зимой 2014-го.
Плюс, централізована система контролю світлофорів - на Заході такі є з 70-х - можна варіювати тривалість червоного та зеленого світла світлофору на тому чи іншому перехресті, щоб зменшити затори.
Это всё , что нужно знать про ***** !
У Європі у всіх країнах ліміт 50 в місті!