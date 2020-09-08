"Укрметаллургпром" предлагает разработать новый оптимальный законопроект по экоконтролю

Зарегистрированный законопроект об экологическом контроле (№3091) наделяет экоинспекцию неограниченными полномочиями, необходимо подготовить новый оптимальный законопроект.

Об этом сообщил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".



"Этот законопроект не про экологический контроль. Фактически речь идет о том, что полномочия экологической инспекции увеличиваются до просто невероятных величин. И без того эта организация известна, просто легендарная своей коррупционной деятельностью. Сейчас мы им в руки, вместо того, чтобы упорядочить процесс экологического контроля, даем чрезвычайные полномочия", - сказал Каленков.



В частности, он отметил, что согласно законопроекту экологический инспектор может заходить на предприятие без присутствия представителя предприятия и даже в нерабочее время, а также останавливать предприятия полностью или частично без решения суда.



"Это не приведет к улучшению контроля. Это приведет просто к тому, что экологические инспектора будут выпрашивать и требовать большие взятки", - считает Каленков.



Он сообщил, что бизнес-сообщество готово совместно с экспертами подготовить новый оптимальный законопроект об экоконтроле.



"Мы предлагаем вместе с бизнес-сообществом разработать нормальную, прозрачную, европейскую систему государственного контроля. Мы как добросовестные предприятия заинтересованы в том, чтобы такой контроль был", - подчеркнул Каленков.



Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.



В свою очередь гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что

принятие законодательных инициатив экологического комитета Рады может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.