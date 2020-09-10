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перевозки (518) Укрзализныця (2688)

Из-за роста тарифов УЗ грузоотправители потеряют миллиарды, – адвокат Ганган

Из-за роста тарифов УЗ грузоотправители потеряют миллиарды, – адвокат Ганган

"Укрзалізниця", стоимость услуг которой оказывает серьезное влияние на украинскую экономику, в очередной раз решила переложить свои финансовые проблемы на плечи собственных клиентов.

По оценкам бизнеса, после запланированного на осень повышения тарифов на грузовые перевозки по железной дороге, расходы грузоотправителей в 2020 году вырастут на 1,2 млрд грн, а в 2021-м – на 5 млрд. Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал адвокат Вячеслав Ганган, специализирующийся на представительстве интересов бизнеса.

"Дело в том, что "Укрзалізниця" умеет решать свои финансовые затруднения только одним способом: при помощи повышения тарифов. С сентября она вновь планирует их изменить. На этот раз – унифицировать тарифы на порожний пробег вагонов для всех классов вагонов. Это первый этап унификации, второй планируется ввести с 1 января 2021 года – тогда произойдет индексация тарифов для всех видов грузов", – отметил Ганган.

По его словам, по разным подсчетам, вследствие этого повышения бизнес до конца 2021 года потеряет от 3,3 до 6,2 млрд грн.

"Грузоотправители потеряют на этом 0,383 млрд грн в текущем году и ещё 2,9 млрд грн – в 2021-м (по оценке самой же "Укрзалізниці"). Оценки бизнеса еще пессимистичнее: 1,2 млрд грн в 2020 году и 4-5 млрд в 2021 году, а суммарный рост тарифов для бизнеса в 2021 году составит +69% (оценки Европейской бизнес-ассоциации)", – сообщил Ганган.

Он также акцентировал внимание на том, что данные действия монополиста не что иное, как скрытое повышение тарифов на грузоперевозки.

"Такая унификация не что иное, как замаскированное повышение тарифов на грузоперевозки. Нет смысла отдельно выделять порожний пробег вагонов, поскольку он неотъемлемая часть грузоперевозок. А это направление у "Укрзалізниці" прибыльно: его рентабельность в 2016-2019 годах составила 27%, тогда как в Польше 17%, в Германии – 0,3%, в Казахстане вообще была отрицательной: "минус" 1%", – перечислил адвокат.

Именно монопольное положение, по мнению Гангана, позволяет УЗ "паразитировать" на предприятиях, которые вынуждены соглашаться на навязанные им правила сотрудничества.

"Очевидно, что "Укрзалізниця" ведет себя, как типичный монополист: старается выжать из бизнеса, который вынужден пользоваться её услугами, по максимуму. Хотя как государственная монополия она должна была бы руководствоваться, прежде всего, государственными интересами", – подчеркнул адвокат.

При этом Антимонопольный комитет Украины также не может приструнить "Укрзалізницю".

"Нельзя сказать, что Антимонопольный комитет Украины бездействует в этой ситуации. Он часто выписывает "Укрзалізниці" предписания и накладывает штрафы. Например, 11 августа госкомпанию оштрафовали на 217,6 тыс. грн; 6 августа – на 18 млн. грн. Для частного бизнеса такие суммы были бы очень болезненными. Но, как мы знаем, "Укрзалізниця" – государственная монополия. Так что государство в лице АМКУ как бы наказывает само себя в лице "Укрзалізниці" и просто перекладывает деньги из одного "бюджетного кармана" в другой. На поведение УЗ эти штрафы никак не влияют. Такая безнаказанность порождает вседозволенность", – заявил Ганган.

Он убежден: изменить ситуацию могло бы усиление ответственности отдельных должностных лиц за подобные нарушения – вплоть до увольнения виновных.

"Для того чтобы внедрить подобный механизм персонализированных санкций, необходимо менять нормативное регулирование. Например, АМКУ устанавливает факты бездеятельности должностных лиц госкомпании или деятельности в ущерб интересам других субъектов: государства либо других предпринимателей. Нужна процедура, по которой Антимонопольный комитет, при вынесении решения, обращался бы в Кабмин. Правительство в зависимости от серьёзности нарушения может либо снять директора, либо расторгнуть контракт с кем-то из членов Наблюдательного совета госкомпании. Либо уволить ответственного чиновника, если проблема в действиях регулятора", – подчеркнул Ганган.

Подобная система заставит чиновников почувствовать ответственность за собственные действия и за их влияние на экономику всей страны. А значит – позитивно скажется на экономическом развитии Украины.
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Топ комментарии
+2
Говорящая голова. Примерно так же, как таксист, который берётся разбираться в политике.
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10.09.2020 13:39
+2
вантажовідправник ахметка почне сплачувати
нормальний тариф за перевезення руди,
а не сидіти нахаляву на дотації від держави
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10.09.2020 13:50
+1
В "тени" находятся 8 млн га украинских земель, из-за чего бюджет недополучает миллиарды гривен, - адвокат Ганган

Что это за ГанГан и почему он вообще разговаривает на такие темы?
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10.09.2020 13:44
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Говорящая голова. Примерно так же, как таксист, который берётся разбираться в политике.
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10.09.2020 13:39 Ответить
Нехай платять!! Бубочці гроші зара ой як потрібні )
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10.09.2020 13:40 Ответить
А Буратіна обіцяло знизити тарифи. Тріпло.
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10.09.2020 13:42 Ответить
Дехто взагалі обіцяв скінчити війну за два тижні й доллар по 10!
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10.09.2020 13:48 Ответить
Ти з неба впав?
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10.09.2020 13:59 Ответить
В "тени" находятся 8 млн га украинских земель, из-за чего бюджет недополучает миллиарды гривен, - адвокат Ганган

Что это за ГанГан и почему он вообще разговаривает на такие темы?
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10.09.2020 13:44 Ответить
или вот:
Адвокат Ганган: Для устранения дискриминации иностранных компаний в украинских портах необходим законопроект о конкурентно-антимонопольной реформе

Ептить, адвокат - светило макроэкономики
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10.09.2020 13:46 Ответить
Хто втратить - більш-менш зрозуміло. Цікаво, хто ж знайде? Ні, ну справді, не УЗ? Сумніваюся, що за 5 років їздитимемо у вагонах, схожих на польські.
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10.09.2020 13:44 Ответить
какие нахер польские вагоны? о чем вы мечтаете? коленьми будут пассажиры ездить) потому что 99 % состава - рухлядь и никто не собирается покупать новое. менеджмент извините на слове, кончанный, они то и в кабине поезда не были. один хозяин был Кирпа, царствие ему небесное, а все остальные - паразиты железной дороги, только сосут последние соки и ищут виновных вместо того, чтобы на себя взять ответственность
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10.09.2020 21:02 Ответить
Ви сарказм розумієте? 😏
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10.09.2020 21:13 Ответить
вантажовідправник ахметка почне сплачувати
нормальний тариф за перевезення руди,
а не сидіти нахаляву на дотації від держави
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10.09.2020 13:50 Ответить
Різницю в тарифах він закладе в ціну продкуції яку ти куплятимеш. Зробили себе разом.
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10.09.2020 14:01 Ответить
Ахметов поверне собі ці гроші підвищенням цін. Заплатите особисто і ви.
Тільки на відміну від Ахметова заплатите з власного гаманця. Маєте грубий ? Тоді просто віддайте його бубочці. Він буде вдячний
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10.09.2020 14:07 Ответить
"Дело в том, что "Укрзалізниця" умеет решать свои финансовые затруднения только одним способом: при помощи повышения тарифов - Укрзализниця решает свои вопросы точно также как и Ахметов который возит свой уголь вагонами Укрзализници, или Ахметову это можно, а народу владеющим Укрзализницей это нельзя делать?
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10.09.2020 13:50 Ответить
Про який народ мова? ) Про вас особисто? Маєте купу вугілля? )
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10.09.2020 14:03 Ответить
народ-аборигенны живущие на территории Украины, владеющие по конституции надрами и являющиеся по конституции е5динственным джерелом влады на этой территории.
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10.09.2020 14:31 Ответить
проспитесь для начала, и прочтите внимательно что вы написали, особенно слова, где народ есть владельцем УЗ, которая по факту была и есть дойной коровой чиновников
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10.09.2020 21:51 Ответить
ну так это проблема народа, который избрал чиновников, отдал им свое имущество и не контролирует что те делают с ним.
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11.09.2020 11:17 Ответить
тю, а у нас еще есть Укрзализныця? одно название, коллапс уже наступил, все в упадке, только менеджмент обогащается, но не долго уже осталось
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10.09.2020 20:57 Ответить
Наган.
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10.09.2020 21:12 Ответить
ничего нового, из года в год поднимают тарифы и не могут обосновать цифры, которые берутся с потолка, одним словом бездонная кормушка для чиновников
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10.09.2020 21:47 Ответить
проспитесь для начала, почему Укрзализниця должна возить Ахметовский уголь на шару? когда Ахметов получает компенсацию в евро за перевозку своего угля по формуле Роттердам+ с народа и тупо ложит ее в карман?
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11.09.2020 11:22 Ответить
 
 