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Стоимость присоединения к электросетям должна быть снижена, – "Умные электросети Украины"

Стоимость присоединения к электросетям должна быть снижена, –

В Общественном союзе рассказали, как можно снизить стоимость присоединения к электросетям

Стоимость присоединения к электросетям в Украине, как для бытовых потребителей, так и для бизнеса, должна быть снижена, считают в Общественном Союзе "Умные электросети Украины".

Исполнительный директор Общественного Союза Александр Визир акцентирует внимание на том, что это очень важный вопрос для разных категорий потребителей. Кроме того, процедура присоединения учитывается в рейтинге ведения бизнеса Doing Business, что показывает иностранным инвесторам насколько страна готова их принимать. Также этот вопрос очень актуальный и для отечественных предпринимателей.

В Общественном Союзе "Умные электросети Украины" считают, что ситуацию необходимо исправить, сократив время присоединения и снизив его стоимость. Общественный союз совместно со своими членами наработал ряд изменений в нормативно-правовые акты НКРЭКУ. В частности, к методологии стимулирующего регулирования для операторов системы распределения. Эти изменения предусматривают увеличение ставки дохода на "старую" регуляторную базу активов до 6% и использование полученных средств для целей удешевления стоимости присоединений.

Согласно предложению организации, потребители, которые решат присоединится к электросети, будут оплачивать исключительно стоимость строительства линии электропередачи к своему объекту потребления, не оплачивая подстанционную составляющую (плату за присоединенную мощность). Подстанционная составляющая в полной мере будет выполняться за средства оператора системы распределения. Такие действия позволят уменьшить стоимость присоединения на 30-40%.

Например, по состоянию на сегодняшний день подключение небольшого магазина в городе Киев обойдется потребителю в 358 тыс. грн. С учетом предложений Общественного Союза "Умные электросети Украины" этот магазин можно будет подключить за 214 тыс. грн.

Александр Визир отметил, что соответствующие предложения направили в Кабинет министров, Министерство энергетики, Национальноую комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также в Офис простых решений и результатов.

Напомним, принятые НКРЭКУ ставки стимулирующих RAB-тарифов для операторов систем распределения на уровне 3% для "старых" и 16,74% для "новых" активов — не приведут к мгновенному и значительному росту доходов облэнерго, поскольку минимально покрывают затраты на возобновление производственной базы.

Автор: 

Визир Александр (10) электроэнергия (772) RAB (34)


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Топ комментарии
+5
Давно не было заказных г@вностатеек про RAB-тарифы.
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14.09.2020 19:28
+5
Сейчас по разным городам подключить к электросети не большой частный дом, стоит 25-40тыс. грн
Причем на тебя там смотрят как на дерьмо с полным пофигизмом, как буд-то они делают одолжение. В опу такие монополии!
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14.09.2020 20:06
+4
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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14.09.2020 19:34
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Правила форума Совет форумчан
Можно пожалуйста тупое электричество, но по нормальной цене?
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14.09.2020 19:23 Ответить
Давно не было заказных г@вностатеек про RAB-тарифы.
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14.09.2020 19:28 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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14.09.2020 19:34 Ответить
ахметка против
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14.09.2020 20:06 Ответить
Есть еще главная составляющая. В Киевской области взятка за подключений к сетям-исходя из базовой ставки-1 Мвт=1 млн.USD.
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14.09.2020 19:51 Ответить
я подключал 0,03 мвт за 1 тыс USD.
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14.09.2020 20:33 Ответить
Ну, это уровень бытового потребителя. Они государственному облавтодору не хотят без взяток подключать. Прочувствуйте красоту игры.
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14.09.2020 20:49 Ответить
если у вас есть миллион, можете взять в долю нкрэку и набу. Они вам подключат на порядок дешевле.
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14.09.2020 21:04 Ответить
В НАБУ можно написать заявление. Что равносильно гарантии, что строящийся обьект не подключат-НИКОГДА! И ответ будет законным-ВІДСУТНЯ ТЕХНІЧНА МОЖЛИВІСТЬ! А НАБУ что, сможет эту технічну можливість обеспечить?
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14.09.2020 21:43 Ответить
ВІДСУТНЯ ТЕХНІЧНА МОЖЛИВІСТЬ!

==
если вам дадут такой письменный ответ от имени и с подписью гендира облэнерго(что весьма маловероятно), вас подключат ещё быстрее через суд. У нас так землю получали у особо жадных на взятки председателей бывших исполкомов, писавших отписки "нет в наличии земельных ресурсов".
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14.09.2020 21:58 Ответить
Не пишите глупостей. 20 лет, по ВСЕМ обьектам, получаю вначале именно ТАКОЙ ответ! Этот ответ и есть приглашение к диалогу. Который ВСЕГДА заканчивается торгом за размер взятки. И вообще, человеку, хоть когда то имевшим дело по бизнесу с разрешительными органами или монополистами все это известно как дважды-два.
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14.09.2020 22:27 Ответить
Глупости пишете вы. Я вам описал как бизнесмены реально решали дела с беспредельными взяточниками из бывших исполкомов в нашем регионе.Уровень - торговые и автоцентры. Что касается вас лично, покажите мне ответ за подписью гендира облэнерго, вряд ли он существует как документ на бумаге, а вас 20 лет разводят как котят на словах.
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15.09.2020 04:26 Ответить
Так побудуй, а потім передай на баланс!
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14.09.2020 19:53 Ответить
Сейчас по разным городам подключить к электросети не большой частный дом, стоит 25-40тыс. грн
Причем на тебя там смотрят как на дерьмо с полным пофигизмом, как буд-то они делают одолжение. В опу такие монополии!
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14.09.2020 20:06 Ответить
А разве можно смотреть как на торт на народ который выбрал в пастыри члентапёра?
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14.09.2020 20:37 Ответить
подключение небольшого магазина в городе Киев обойдется потребителю в 358 тыс. грн

 Брехня!
Это только стоимость непосредственно подключения. Весь "комплект" от заявления до горящей лампочки почти 1 000 000 грн.
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15.09.2020 09:21 Ответить
Дикий рынок
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15.09.2020 12:06 Ответить
 
 