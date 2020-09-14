Стоимость присоединения к электросетям должна быть снижена, – "Умные электросети Украины"

В Общественном союзе рассказали, как можно снизить стоимость присоединения к электросетям

Стоимость присоединения к электросетям в Украине, как для бытовых потребителей, так и для бизнеса, должна быть снижена, считают в Общественном Союзе "Умные электросети Украины".

Исполнительный директор Общественного Союза Александр Визир акцентирует внимание на том, что это очень важный вопрос для разных категорий потребителей. Кроме того, процедура присоединения учитывается в рейтинге ведения бизнеса Doing Business, что показывает иностранным инвесторам насколько страна готова их принимать. Также этот вопрос очень актуальный и для отечественных предпринимателей.

В Общественном Союзе "Умные электросети Украины" считают, что ситуацию необходимо исправить, сократив время присоединения и снизив его стоимость. Общественный союз совместно со своими членами наработал ряд изменений в нормативно-правовые акты НКРЭКУ. В частности, к методологии стимулирующего регулирования для операторов системы распределения. Эти изменения предусматривают увеличение ставки дохода на "старую" регуляторную базу активов до 6% и использование полученных средств для целей удешевления стоимости присоединений.

Согласно предложению организации, потребители, которые решат присоединится к электросети, будут оплачивать исключительно стоимость строительства линии электропередачи к своему объекту потребления, не оплачивая подстанционную составляющую (плату за присоединенную мощность). Подстанционная составляющая в полной мере будет выполняться за средства оператора системы распределения. Такие действия позволят уменьшить стоимость присоединения на 30-40%.

Например, по состоянию на сегодняшний день подключение небольшого магазина в городе Киев обойдется потребителю в 358 тыс. грн. С учетом предложений Общественного Союза "Умные электросети Украины" этот магазин можно будет подключить за 214 тыс. грн.

Александр Визир отметил, что соответствующие предложения направили в Кабинет министров, Министерство энергетики, Национальноую комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также в Офис простых решений и результатов.

Напомним, принятые НКРЭКУ ставки стимулирующих RAB-тарифов для операторов систем распределения на уровне 3% для "старых" и 16,74% для "новых" активов — не приведут к мгновенному и значительному росту доходов облэнерго, поскольку минимально покрывают затраты на возобновление производственной базы.