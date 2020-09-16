В ЕСПЧ зарегистрировано исковое заявление фигуранта "дела Шеремета" Антоненко против Украины
Европейский суд по правам человека принял заявление подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает юридическая компания Сенс Украина, которая защищает Антоненко
Защита Антоненко настаивает, что он был задержан незаконно. Они обратили внимание на то, что полиция задержала его 12 декабря не позже 15:10. Однако в документах указано другое время - 23:05. А основанием для задержания стало постановление следственного судьи, вынесенное в 18:40. То есть, к этому времени Антоненко уже как минимум 3,5 часа был не на свободе.
Заявители также выразили уверенность, что сообщение о подозрении было необоснованным, так как основывалось "исключительно из сходства в манере ходы с предполагаемым преступником на видео".
"Высказывания президента и председателя парламента (благодарность полицейским, наличие ответов на все вопросы, кроме тех, кто заказчик), Генерального прокурора (" установлены лица, собственно совершили преступление "), министра внутренних дел и его заместителя (по хранению заявителем взрывчатки , "которой можно убить большое количество людей"), заместителя председателя Национальной полиции ( "известны нам по прошлым преступлениям") и т.д. нельзя считать осторожными и направленными на информирование общественности о деятельности правоохранительных органов. Они имели сугубо пропагандистский характер и, с учетом положения спикеров, существенно влияли на решение о мерах предосторожности.
Срок предварительного расследования также нельзя считать разумным, поскольку дело не была сложным. За время содержания под стражей фактически никаких следственных действий, направленных на получение истины, так и не было проведено.
Ходатайство об изменении меры пресечения от 22.01.2020, 06.05.2020 не были рассмотрены судьями по существу ".
Пожалуйста, подождите...
А то ж все це буде за рахунок громадян України.
Само решение предвидеть не сложно - ЕСПЧ присудит немедленно освободить и выплатить компенсацию. Украина обязана будет выполнить это решение и Зеленский будет выглядеть в глазах европейцев как диктатор, а если не выполнит решение суда то все будет еще хуже.
Все это еще раз подтверждает, что Зе полный идиот, поскольку как я уже сказал, такое решение суда легко предвидеть (как сосбственно и обращение в ЕСПЧ).
А компенсация так или иначе нужна человеку - у него украли 1 год жизни, а как сказал Зеля "жизнь человека для нас важнее всего"
Смысл в том, что ты не добился правосудия в своей стране и уже рассматриваются нарушения самой правосудной системы соответствующей страны, которая в процессе допустиля нарушения прав человека при рассмотрении его дела
Ему еще лет 10 в тюрьме суда ждать?
Вова был на все горазд-
И юрист и пи....ассс
Пока все эти клопы, воши и **********, которые паразитируют на теле народа не услышат запах дихлофоса мы так и будем самой дурной и бедной нацией Европы... Похоже мы дебилы, потому как знаем же правило - если щенок насцал в тапки, то нужно дать ему все понять шо "низзя" путем макания носом... А у нас ********** уже выросли размером с Машу Фокину...
Подонок-клоун зеленский объявил его убийцей ?