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Новости Убийство Шеремета
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Европейский суд по правам человека (809) Антоненко Андрей (260)

В ЕСПЧ зарегистрировано исковое заявление фигуранта "дела Шеремета" Антоненко против Украины

В ЕСПЧ зарегистрировано исковое заявление фигуранта

Европейский суд по правам человека принял заявление подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает юридическая компания Сенс Украина, которая защищает Антоненко

Защита Антоненко настаивает, что он был задержан незаконно. Они обратили внимание на то, что полиция задержала его 12 декабря не позже 15:10. Однако в документах указано другое время - 23:05. А основанием для задержания стало постановление следственного судьи, вынесенное в 18:40. То есть, к этому времени Антоненко уже как минимум 3,5 часа был не на свободе.

Заявители также выразили уверенность, что сообщение о подозрении было необоснованным, так как основывалось "исключительно из сходства в манере ходы с предполагаемым преступником на видео".

 "Высказывания президента и председателя парламента (благодарность полицейским, наличие ответов на все вопросы, кроме тех, кто заказчик), Генерального прокурора (" установлены лица, собственно совершили преступление "), министра внутренних дел и его заместителя (по хранению заявителем взрывчатки , "которой можно убить большое количество людей"), заместителя председателя Национальной полиции ( "известны нам по прошлым преступлениям") и т.д. нельзя считать осторожными и направленными на информирование общественности о деятельности правоохранительных органов. Они имели сугубо пропагандистский характер и, с учетом положения спикеров, существенно влияли на решение о мерах предосторожности.

Срок предварительного расследования также нельзя считать разумным, поскольку дело не была сложным. За время содержания под стражей фактически никаких следственных действий, направленных на получение истины, так и не было проведено.

Ходатайство об изменении меры пресечения от 22.01.2020, 06.05.2020 не были рассмотрены судьями по существу ".

В ЕСПЧ зарегистрировано исковое заявление фигуранта дела Шеремета Антоненко против Украины 01

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Топ комментарии
+23
От якби суму компенсації Антоненку, виплатили ті, хто це затіяв.
А то ж все це буде за рахунок громадян України.
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16.09.2020 01:01
+15
Человек уже год парится в тюрьме без суда по надуманным обвинениям и без вменяемых доказательств вины.

Ему еще лет 10 в тюрьме суда ждать?
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16.09.2020 02:42
+11
Жаль что не только 73%
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16.09.2020 02:10
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От якби суму компенсації Антоненку, виплатили ті, хто це затіяв.
А то ж все це буде за рахунок громадян України.
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16.09.2020 01:01 Ответить
Мені для Антоненка не шкода, а от зебілам...
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16.09.2020 06:15 Ответить
тобі і для тих хто його посадив "нешкода" ...
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16.09.2020 09:54 Ответить
О, тих я б власноруч би розстріляв.
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16.09.2020 11:18 Ответить
Тут важен сам факт решения суда.
Само решение предвидеть не сложно - ЕСПЧ присудит немедленно освободить и выплатить компенсацию. Украина обязана будет выполнить это решение и Зеленский будет выглядеть в глазах европейцев как диктатор, а если не выполнит решение суда то все будет еще хуже.
Все это еще раз подтверждает, что Зе полный идиот, поскольку как я уже сказал, такое решение суда легко предвидеть (как сосбственно и обращение в ЕСПЧ).
А компенсация так или иначе нужна человеку - у него украли 1 год жизни, а как сказал Зеля "жизнь человека для нас важнее всего"
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16.09.2020 09:28 Ответить
Для них це смішні гроші(1-2 млн грн), он одного зловили на хабарі 100млн і нічого, для них це не гроші.
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16.09.2020 09:30 Ответить
как раз они и затеяли, более 70%
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16.09.2020 12:59 Ответить
Если даже время суда и задержания , не смогли правильно определить ! Похоже , что суд работал в догонку , действий правоохранителей . Известно ли это было судье ?
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16.09.2020 01:04 Ответить
Адвокаты хорошо разводят своих клиентов на бабки! Во-первых, судебное производство по национальной правовой системе должно пройти на трех уровнях юрисдикции, и лишь потом , лет через пять, возможно, какое-то будет и решение в ЕСПЧ...
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16.09.2020 01:12 Ответить
А платити будуть громадяни України.
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16.09.2020 01:25 Ответить
Жаль что не только 73%
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16.09.2020 02:10 Ответить
Это сделано не для развода на бабки, а для того, чтобы ЕСПЧ не завалили делами типа "сосед срет на моем коврике". Смысл в том, что если ты не добился правосудия в своей стране...а для этого ты должен исчерпать все возможности, т.е. пройти все инстанции. Несколько инстанций судов так де служат этой цели (другой вопрос, что у нас все через жопу)
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16.09.2020 09:37 Ответить
Заголовок якось звучить гидкувато. Може, юридично воно коректно (я не юрист, тож хз) - але у такому формулюванні є елемент зради.
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16.09.2020 01:38 Ответить
Або позови постраждалих євреїв проти Німеччини (claims against Germany), зазвичай такі позови вони виграють і отримують багато шекелів. Так, з юридичного боку, мабуть, все норм. Але все одно звучить якось неприємно... не проти уряду, Зюзі, судів та інших конкретних винуватців, а проти України...
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16.09.2020 03:13 Ответить
Ну не только же таким как Штепа компенсацию получать
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16.09.2020 02:12 Ответить
Згоден. Маю на увазі, що формулювання "проти України" звучить зрадно.
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16.09.2020 03:14 Ответить
Насправді аонозвучить:"проти ДЕРЖАВИ Україна". Де держава - це державний апарат. Країна і народ - це є базис. Поти нього позову не було. Позов є проти надбудови над базисом - державного апарату. Тому було б логічно, щоб ігрші знімали з державного апарату, в не з усіх громадян. Хоча громадяни також неууть відповідальність своїм вибором.
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16.09.2020 08:01 Ответить
Так если ЗЕУкраина такая ,выж все вместе сделали.
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16.09.2020 07:38 Ответить
Не узагальнюйте. Я голосував за Пороха. І був серед тих, хто з ентузіазмом попереджав усіма доступними засобами про те, яке лихо буде зі Шмарклею.
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16.09.2020 15:14 Ответить
Все дела ЕСПЧ рассматриваются как дела человека против государства (Украина, Россия, ...Израиль, Германия).
Смысл в том, что ты не добился правосудия в своей стране и уже рассматриваются нарушения самой правосудной системы соответствующей страны, которая в процессе допустиля нарушения прав человека при рассмотрении его дела
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16.09.2020 09:42 Ответить
Блин до суда ещё не дошло, по сути дела, а в ЕСПЧ уже жалобы посылают! Смысл 0! Обжаловать решение которого нет, это круто разводят адвокаты.
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16.09.2020 02:32 Ответить
Человек уже год парится в тюрьме без суда по надуманным обвинениям и без вменяемых доказательств вины.

Ему еще лет 10 в тюрьме суда ждать?
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16.09.2020 02:42 Ответить
Не зря ж ЕСПЧ принял заявление, ведь обжалуются отдельные процессуальные действия в деле, нарушающие права человека. Приговор обжалуется позже, если до него дело дойдет.
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16.09.2020 07:02 Ответить
Если бы разводили ,то ЕСПЧ бы иск не приняли)
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16.09.2020 08:31 Ответить
А кто сказал что приняли? Только получили и примут решение, будут рассматривать или нет.
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18.09.2020 13:51 Ответить
Усё Зеленский тебе , звизда 😅😂😂
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16.09.2020 05:49 Ответить
Да...
Вова был на все горазд-
И юрист и пи....ассс
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16.09.2020 05:59 Ответить
Это иск Антоненко не к Украине, а к зеленым *********, которые захватили власть в стране и творят беззаконие
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16.09.2020 08:01 Ответить
никому зеля не нужен. Даже мировая Ылита его не воспринимает за адекватного хотя среди них много всяких артистов но такого тупого явления даже для них перебор.
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16.09.2020 08:02 Ответить
Благо что в ЕСПЧ есть шанс пожаловаться , и решение ЕСПЧ Украина обязуется выполнять ...А вот в обнулееном госсударстве по новой конституции не надо выполнять решение международных инстанций
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16.09.2020 08:21 Ответить
ЕСПЧ решение около полугода ждут ..У нас был случай чувака за дело загребли он просидел в СИЗО 4 года и несколько месяцев ..В итоге дождался суда и суд установив его вину дал ему 3 года но так как он уже 4 года сидел в СИЗО его в зале суда отпустили ..Он пожаловался в ЕСПЧ что год СИЗО был перебором ..Пришло решение что украинское дибильное законодательство нарушило его права и как компенсацию выплатить ему 5000 евро компенсации ..Было это в 2008
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16.09.2020 08:28 Ответить
А теперь зависит от народа Украины, если он народ, а не население. Никаких денежных выплат за счет пенсионеров и больных без лекарств! Авакова, Рябошапку, Венедиктова и судей в ту же камеру Лукьяновского СИЗО, на те же места и с тем ж меню, и на тот же срок. И поручить охрану волонтерам.
Пока все эти клопы, воши и **********, которые паразитируют на теле народа не услышат запах дихлофоса мы так и будем самой дурной и бедной нацией Европы... Похоже мы дебилы, потому как знаем же правило - если щенок насцал в тапки, то нужно дать ему все понять шо "низзя" путем макания носом... А у нас ********** уже выросли размером с Машу Фокину...
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16.09.2020 08:41 Ответить
Правильно сделал ! Сколько можно издеваться над людьми!
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16.09.2020 08:44 Ответить
Все правильно. Доказательств нет , человек сидит просто потому что зеленой сопле захотелось.
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16.09.2020 09:50 Ответить
И теперь о главном, с какого перепугу
Подонок-клоун зеленский объявил его убийцей ?
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16.09.2020 13:57 Ответить
Зеленский подонок
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16.09.2020 13:59 Ответить
Зеленский - скот
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16.09.2020 14:02 Ответить
 
 