"УДАР" идет на выборы самостоятельно, - Кличко ответил "Европейской Солидарности". ВИДЕО
"УДАР" идет на выборы самостоятельно - любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян.
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко.
По его словам, любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян.
""УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян " , - отметил Виталий Кличко.
Он отметил, что есть и будет мэром только киевлян.
"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города ", - подытожил Виталий Кличко.
Как сообщалось ранее, председатель Киевской городской организации "Европейской солидарности" Владимир Прокопив на съезде 16 сентября заявил, что партия поддержит на выборах мэра Киева нынешнего мэра Виталия Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Если я высказывался слишком критично, то уж простите меня. Я просто высказал свои мысли. Не писать же после каждого поста IMHO? В общем, удачи Вам. В любом случае мы за разумную и светлую сторону .
Это, пилять,на их барыжных рожах написано. Так-что,знает народ про такую "поддержку". )))
Иванов-нострадамус, "Будут бить - будешь плакать". Начнется песенка, тогда и ты выползешь из-под плинтуса.. Пока от Педалика никто ничего не хотел. Просто политическая партия заявила, что не будет выставлять еще одного/одну Исетерещук кандидатом в меры, поскольку действующий их устраивает. Не, ну для тебя, зебил, если нет своего кандидата с зеленым зонтиком и в поносном плаще, то это просто пердюмонокль какой-то.
https://censor.net/ru/photo_news/3219725/minoborony_v_2020_godu_ne_zakupalo_novye_suhpayiki_razrabotku_2018_goda_pytayutsya_predstavit_kak_novoe/sortby/rate/order/desc/page/1#comments
Чим це ?
Бо ви всім гамузом з вато тролями рейтинг йому попсували ?
Поставили країну на межу виживання. Знову ! Вкотре !
Тоді б ви його любили і поважали.
Попри численні інші зауваження до Порошенка, - це плюс. Попри втрати які ми несемо через Зеленського, ми обрали так би мовити, не гроші, а цінності. Демократична традиція передачі влади вартує більше, ніж тактичний успіх у протистоянні імперії.
Інакше кажучи, Україна - це не московія. Нам нема сенсу воювати з москалями, щоби стати мосалями.
А так - ні. Нам ще зарано бавитись в демократію, не маючи сталих та незалежних державних інституцій.
Те саме з демократією. Демократія в Україні, на мою думку, є фактором виживання нації. Поза тим, що анархічний індивідуалізм є властивою нам рисою, ми постійно згадуємо про необхідність розбудови держави. Яка для українців не може опиратись на появу особистостей, які будуть нарід ламати через коліна, привчаючи до ними обраного порядку. Українці будуть повставати і знову руйнувати непритаманний для них спосіб життя. Натомість, саме демократія, яка, насправді є синонімом процедури, являє систему, що здатна впорядкувати анархічний світогляд нації. Тому, на мою думку шлях через авторитаризм для України заказаний, а демократичні процедури управління країною (на всіх рівнях) є єдиним способом дістатись привабливих світових цінностей.
Я вважаю, що 73% зрадили державу. Свідомо наплювали на свободу та європейські цінності.
Не заслужили вони на демократію. Лише на батіг.
Чомусь в совкові часи ті самі українці сиділи і помовкували в трапочку. І навіть зараз вони не хочуть пам'ятати тих, хто виборював їм державу та беріг національну пам'ять. Краще пом'янути дідов з кацапами, накатіть по літрі під росіянє охфіцери...
Це несвідомі, байдужі особини, які обирають шлунково-кишковим трактом. Ворог скористався заведющою натурою цих недогромадян, сформував в них стійку ненависть до заможності Порошенка.
Як вони казали - народ поставив на місце Петю. Аби непетя, по пріколу, какая разніца, за мір з рашкою, тощо.
Визнали свою помилку і долучились до боротьби одиниці. Решта вважає себе невинно обдуреними, бідними, нещасними, неспроможними, які вірують в месію. І вони далі, плюючи на кров патріотів, будуть обирати шушваль.
То яка їм демократія ? Моя би воля...Ех..
То як їх втримувати навколо української ідеї ?
Вони чудово об'єднуються проти когось. А за щось - це вже інший вимір.
То я пропоную тримати їх батогом, поки не звикнуть, не адаптуються. Це не прямо щось таке грізне. А хоча б як в країнал Балтії.
Бо реально дограємось, як на початку минулого століття.
Це в усьому світі так. А українці мають додаткові бали.
З тих хто вихований в сові не зробити українців. Тільки з тих, в кого були приводи до ненависті чи зневаги. До речі багато хто на початку об'єднався навколо проукраїнських ідей саме проти сови. А от ті, хто зростають в Україні, здебільшого, є українцями. Поза тим - різними. Базовий електорат Зеленського, без сумніву, українці. Щобільше він буде намагатись втримати втікаючий електорат ОПЗЖ, то більше буде втрачати саме їх, і місцеві вибори відколють від нього питомий шмат. Та, попри те, що він сам - дитя совку (саме свого совкового батька), навіть в оточенні Зеленського помітні проукраїнські діячі. У яника таких майже не було.
Так 30 літ вже минуло ! Дочекались ?
Стосовно тих українці. Я їх щодня тут зустрічаю. Раніше вони входили в так звану секту зради, бо постійно вимагали наступу , оголошення війни, вишукували зраду в кожному подихові.
Приходилось їх за труселя тримати, щоб на фронт з шашкою не побішли
І що тепер ... Всі за мир, . зеля робить правильні речі, ну і що з того, що ми втрачаємо суверенітет, мир того вартує, то Петя на війні наживався.
Але це не стосується активної оборони, яку потрібно посилювати зокрема й в головах. Які неможливо відрубати. Порох мав докласти більше зусиль для розбудови і пропаганди армії. І те, що він спромігся на найкращий з можливих дипломатичних результатів, - це, здебільшого, його власні зусилля А на мою думку, міг би більше покладати це на МЗС. Те саме в економічній царині. Все було непогано, але Яценюк міг зробити більше, ніж Гройсман. І його непопулярність мала б відводити неприємні для Порошенка асоціації. Він міг би критикувати Яценюка за "помилки". А головне - інформаційний фронт, на якому війну було програно. Власне, оце,- "мир - вартує більше". Поза тим, країну не втрачено. Тож усі претензії залишаються в голові.
Тепер - поточне життя і підготовка до нових військових криз. Які точно будуть.
Так вот,ключевые слова,"пока еще никто ничего не хотел". А дальше я и так знаю. Договорняки, это то,на чем построена наша сраная политическая система. И не нужно тут быть Нострадамусом. Так-что,можешь из жопы не вылезать. А вылезешь, так это действительно будет пердЮмонокль.))) Чмо безграмотное. Больше читай, а не пиши.
https://lb.ua/news/2019/06/04/428732_klichko_predlozhil_saakashvili.html Даже под Саакашвили , одновременно поддерживая Зеленского!
Зеленский сам все сделал, зачем Кличко с кем то объединяться?!
Никто ему не предлагал объединение (да и нет у него никакой партии), предложили ПОДДЕРЖКУ ему -- т.е. не выставлять своего кандидата и агитировать своих избирателей поддержать клячу)))
Вот кто проводит такую "умную" политику, что проукраинские партии не могут объединиться и отталкивают проукраинский электорат куда угодно, только не в одно русло?
Кто у нас в политике имеет такой вес такой слабенький мозг?
В результате будет то, что орки будут консолидированы, а "ылита" так и будет трендеть про зебилов. Очень "умнО".
квакнут шо то из-за угла, раз в пятилетку и в свое болото (нарид им не тот достался)
да над нашим болотом вой должен стоять без прерывный, пока людей не закучкуют
зачем быть потом кому то обязанным?
Поза тим, коли демократичні сили сперечаються, шукаючи істину,
диктатори об'єднують своє суспільство. Спочатку в любові, потім в ненависті.
Марина Порошенко очолить список ЄС на виборах до Київради.
Сьогодні побачив бігборд Притули "Я тут живу". Звучить як здрастє. Черговий раз переконався, що треба гнати від влади всяких клоунів, гумористів, співаків, артистів мітлою, якою підмітають у свинарнику.