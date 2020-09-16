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Новости Выборы в Киеве
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выборы (22669) Кличко (4455)

"УДАР" идет на выборы самостоятельно, - Кличко ответил "Европейской Солидарности". ВИДЕО

"УДАР" идет на выборы самостоятельно - любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян.

 Об этом написал на своей странице в Фейсбуке мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко.

По его словам, любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян.

""УДАР" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян " , - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что есть и будет мэром только киевлян.

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян! И всегда был ответственным только перед киевлянами. Ведь именно они доверили мне воплощать изменения в Киеве, выбрав мэром столицы. Я благодарен за поддержку каждому жителю нашего города ", - подытожил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, председатель Киевской городской организации "Европейской солидарности" Владимир Прокопив на съезде 16 сентября заявил, что партия поддержит на выборах мэра Киева нынешнего мэра Виталия Кличко.
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Топ комментарии
+38
ЄС просто сказав що Кличка підтримає. Так що не розумію чому риги так збудилися.
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16.09.2020 18:47
+33
А об'єднання Кличку тільки Слуги пропонували. А ЄС просто сказав що Кличка підтримає. Так що не розумію чому зебіли так збудилися.
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16.09.2020 18:45
+31
Відхрестився від нафталінового Питра?
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16.09.2020 18:02
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Страница 3 из 3
Точно, это была поддержка Зеленского. https://www.youtube.com/watch?v=CKpzcCFToZQ Сын Порошенко стал русским на концерте Face в Лондоне 24 февр. 2020 г.
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16.09.2020 23:21 Ответить
И https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/3/7242372/ реакция папаши этой істоти тоже заслуживает внимания!
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16.09.2020 23:27 Ответить
Ты имеешь ввиду пузато-носатого совкодрочера , бубачкиного папу сруля, проффэсора крыворожеской бурсы, которое в интернатах ваших не шарит?! А, ну тогда канешна...)))
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16.09.2020 23:42 Ответить
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17.09.2020 14:57 Ответить
Бугогаааааааааа
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16.09.2020 22:25 Ответить
П.такой, ты чьо, себя в зеркале впервые увидел?! Шо за истерика?!)
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16.09.2020 23:22 Ответить
Каким боком одно к другому? Я буду голосовать за мэра Кличко, а с партией еще не определился. Либо "ЕС", либо все же "Удар" - посмотрю, кто от какой партии идти будет. Считаю, что нужно различать местные выборы и выборы в ВР. В первом случае нужны скорее хозяйственники, чем политики. Особенно это касается кресла мэра.
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16.09.2020 23:26 Ответить
Да пожалуйста. Не нервничайте так. Я ж никого не заставляю.)
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16.09.2020 23:35 Ответить
А с чего Вы взяли, что я нервничаю? То, что у людей с мозгами могут быть разные взгляды на определенные вещи считаю нормальным. Кому-то нравится мэр Кличко, кому-то нет. Но уверен на 100%, что из тройки Кличко/Верещук/Пальчевский Вы все же выбрали бы Кличка. А то, что среди депутатов окажутся и ЕС, и Удар, и даже Голос - это хорошо. Меньше мест возьмет жопоблок и зеленые дебилы. Так что мы на одной стороне.
Если я высказывался слишком критично, то уж простите меня. Я просто высказал свои мысли. Не писать же после каждого поста IMHO? В общем, удачи Вам. В любом случае мы за разумную и светлую сторону .
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17.09.2020 01:44 Ответить
У песиков,все как и заведено в Украине. У самих шансов нет,так подмазываются к кличко. Он победит конечно. Но начнется песенка про белого бычка. Если бы не мы, да хер ты победил бы. Ну да ладно,нам нужны такие-то и такие-то должностишики. О шо они там вытворяют,ты глазки то закрывай. Помни кто тебе помог мэром остаться.
Это, пилять,на их барыжных рожах написано. Так-что,знает народ про такую "поддержку". )))
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16.09.2020 21:23 Ответить
Иванов-нострадамус, "Будут бить - будешь плакать". Начнется песенка, тогда и ты выползешь из-под плинтуса.. Пока от Педалика никто ничего не хотел. Просто политическая партия заявила, что не будет выставлять еще одного/одну Исетерещук кандидатом в меры, поскольку действующий их устраивает. Не, ну для тебя, зебил, если нет своего кандидата с зеленым зонтиком и в поносном плаще, то это просто пердюмонокль какой-то.
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16.09.2020 21:36 Ответить
любишь выбирать из сортов говна? Около 30 человек идут в мэры - тебе ни один не подошел и будешь голосовать за нелюбимого тобой Кличко, лишь бы не за Пальчевского-Верещук-Притулу?
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16.09.2020 22:10 Ответить
Вот ты не заметил, что мы все время выбираем из сортов говна? Хотя, я бы понятие "говно" здесь не употреблял. Мы, к сожалению и счастью, выбираем из живых людей, и, что хуже, из реальных кандидатов. Они все хотят кушать, обеспечить семью, получать от жизни не только каторжную работу, но и удовольствия. И где находится граница между их общественными и личными приоритетами подчас не знают они сами. Поэтому перфекционизм в подходе здесь не применим, тут ,скорее, работает принцип "лучшее- враг хорошего". Если есть вариант когда тебя в основном устраивает направление развития страны/общества, то нех менять шило на мыло, иначе получаем Вазелина. Ты ж коментарий про велосипедом по хлебальнику успел прочитать, пока его не вытерли? Да, там моя позиция. Как там у Пушкина "Видел я трех царей..., но променять на четвертого не желаю..."
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16.09.2020 22:46 Ответить
Не люблю логику "Он вор, но зато наш". Да, идеальных кандидатов не бывает, но виталька бывалый коррупционер. Я лучше проголосую за условно Томенко или Притулу, разочаруюсь в них, чем буду голосовать десятилетиями за человека доящего Киев уже много лет.
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16.09.2020 22:52 Ответить
Если у тебя есть доказательства воровства - в прокуратуру. Там сейчас подходящее руководство. Все остальное - это эмоции, выработаные под воздействием телеящика. Чем дальше от прошедших выборов, тем понятнее это становится. Второе, а воровство зеленых уродов не волнует? Эти даже не стесняются. Хозяева жизни. Им наплевать даже на те законы, которые худо-бедно работали. Они прожрали деньги и просрали то экономическое развитие которое было до них. Есть желание повторять этот эксперимент до бесконечности? Коломойский в помощь.
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16.09.2020 23:15 Ответить
Мне это напоминает, когда я говорил про Януковича, что он коррупционер, а мне отвечали "Если у тебя есть доказательства воровства - в прокуратуру."
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17.09.2020 00:07 Ответить
сходил? Янукоча выгнали не за воровство если помнишь.
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17.09.2020 00:18 Ответить
Ты из тех, кто в любом случае обижен, ибо не получил доступ к корыту!
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17.09.2020 09:23 Ответить
ты любишь вешать ярлыки на людей, даже толком не зная их. Значит, ты не далекий человек.
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20.09.2020 21:53 Ответить
А ты, что , весь в белом и и нецелованный?
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21.09.2020 09:56 Ответить
Вот здесь основная причина - "не люблю логику". Остальное - от лукавого
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17.09.2020 00:23 Ответить
не люблю логику вообще, а логику заведомо ошибочную. Так что, Янукович по твоему не коррупционер?
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17.09.2020 00:27 Ответить
Что обсуждвть без логики? Это не ко мне
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17.09.2020 01:06 Ответить
Просто восстановлю ради целостности ветки. Лексею Иванову 21:23

Иванов-нострадамус, "Будут бить - будешь плакать". Начнется песенка, тогда и ты выползешь из-под плинтуса.. Пока от Педалика никто ничего не хотел. Просто политическая партия заявила, что не будет выставлять еще одного/одну Исетерещук кандидатом в меры, поскольку действующий их устраивает. Не, ну для тебя, зебил, если нет своего кандидата с зеленым зонтиком и в поносном плаще, то это просто пердюмонокль какой-то.
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16.09.2020 23:34 Ответить
Дыбилы, чому вас немає в багатьох темах, наприклад тут?
https://censor.net/ru/photo_news/3219725/minoborony_v_2020_godu_ne_zakupalo_novye_suhpayiki_razrabotku_2018_goda_pytayutsya_predstavit_kak_novoe/sortby/rate/order/desc/page/1#comments
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16.09.2020 22:08 Ответить
Порошенко токсичен. Если Кличко хочет перспективное политическое будущее, ему нужно отмежеваться от него. И так Порошенко поглотил удар, теперь занялся поглощеним Голоса.
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16.09.2020 22:08 Ответить
Порошенко токсичний ?
Чим це ?
Бо ви всім гамузом з вато тролями рейтинг йому попсували ?
Поставили країну на межу виживання. Знову ! Вкотре !
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16.09.2020 22:13 Ответить
Никто, кроме вас и его самого, ему рейтинг не псував.
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17.09.2020 07:43 Ответить
Порошенку треба було не гратись в демократію. А заткнути ваші гнилі ротяки.
Тоді б ви його любили і поважали.
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16.09.2020 22:14 Ответить
ая яй, ксюша, а как же демократия и европейские ценности?как там в "шурике"---"это же не наш метод"
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17.09.2020 09:07 Ответить
Не ваш. Це точно.
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17.09.2020 17:43 Ответить
На перший погляд ми від цього втратили. Але для українського суспільства, яке виривається з тоталітарного совка, нема зиску від героя, який вбиває дракона, щоби самому стати драконом.
Попри численні інші зауваження до Порошенка, - це плюс. Попри втрати які ми несемо через Зеленського, ми обрали так би мовити, не гроші, а цінності. Демократична традиція передачі влади вартує більше, ніж тактичний успіх у протистоянні імперії.
Інакше кажучи, Україна - це не московія. Нам нема сенсу воювати з москалями, щоби стати мосалями.
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17.09.2020 17:56 Ответить
Якби не війна, в тому числі інформаційна, я би з вами погодилась.
А так - ні. Нам ще зарано бавитись в демократію, не маючи сталих та незалежних державних інституцій.
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17.09.2020 22:25 Ответить
Ви вправі. Але я нагадаю вам сенси Черчіля, хоча він казав про інще. Та у британської демократії в його час не було таких загроз які у нас. Тож аналогії доречні. А згадую я його вислів про те, що якщо ми не будемо підтримувати британську культуру, хоча б і в часи війни, то у всіх наших жертвах не буде сенсу. Майбутнє виявило правдивість слів, бо культура, серед іншого, була рушійною сидою післявоєнної Британії.

Те саме з демократією. Демократія в Україні, на мою думку, є фактором виживання нації. Поза тим, що анархічний індивідуалізм є властивою нам рисою, ми постійно згадуємо про необхідність розбудови держави. Яка для українців не може опиратись на появу особистостей, які будуть нарід ламати через коліна, привчаючи до ними обраного порядку. Українці будуть повставати і знову руйнувати непритаманний для них спосіб життя. Натомість, саме демократія, яка, насправді є синонімом процедури, являє систему, що здатна впорядкувати анархічний світогляд нації. Тому, на мою думку шлях через авторитаризм для України заказаний, а демократичні процедури управління країною (на всіх рівнях) є єдиним способом дістатись привабливих світових цінностей.
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18.09.2020 17:14 Ответить
Чим далі, тим я менш позитивної думки про українців.
Я вважаю, що 73% зрадили державу. Свідомо наплювали на свободу та європейські цінності.
Не заслужили вони на демократію. Лише на батіг.
Чомусь в совкові часи ті самі українці сиділи і помовкували в трапочку. І навіть зараз вони не хочуть пам'ятати тих, хто виборював їм державу та беріг національну пам'ять. Краще пом'янути дідов з кацапами, накатіть по літрі під росіянє охфіцери...
Це несвідомі, байдужі особини, які обирають шлунково-кишковим трактом. Ворог скористався заведющою натурою цих недогромадян, сформував в них стійку ненависть до заможності Порошенка.
Як вони казали - народ поставив на місце Петю. Аби непетя, по пріколу, какая разніца, за мір з рашкою, тощо.
Визнали свою помилку і долучились до боротьби одиниці. Решта вважає себе невинно обдуреними, бідними, нещасними, неспроможними, які вірують в месію. І вони далі, плюючи на кров патріотів, будуть обирати шушваль.
То яка їм демократія ? Моя би воля...Ех..
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18.09.2020 17:54 Ответить
Побачимо, хто долучиться. Майдан теж не був суто проукраїнський спочатку. Проєвропейський, - так. Але діяти там змогли саме проукраїнські і націоналістичні сили. Ба більше. Багато з тих, хто пізніше віддав голоси зеленим, сприймали діячів майдану (не власне майданної сцени) як послідовну рушійну силу. Тобто очікував, що ця сила сама все за них зробить. Це навіть більша частина тих, хто співчував, а потім перекинувся. Але на таке можна було б розраховувати в країні з усталеними демократичними інститутами. В нашому ж випадку великі зусилля дали лише скромний результат. Але проукраїнське суспільство скористалось цим, і попри війну зрушило дискурс з постсовєтського в бік внутрішньоукраїнського. Наслідком стали зміни в освіті по всій країні, які з часом дадуть непересічний результат. Але суспільство в масі не змінилось. Тому політичний відкат закономірний. Та якщо швидко і насилу потягнути всю країну, вона може ще більше розірватись. Бо московія в нас міцно вчепилась, а совок - в крові. І попри все, південь, та Харків вже не є білосиніми.
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18.09.2020 18:28 Ответить
Ви пишете - суспільство не змінилось.
То як їх втримувати навколо української ідеї ?
Вони чудово об'єднуються проти когось. А за щось - це вже інший вимір.
То я пропоную тримати їх батогом, поки не звикнуть, не адаптуються. Це не прямо щось таке грізне. А хоча б як в країнал Балтії.
Бо реально дограємось, як на початку минулого століття.
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18.09.2020 18:38 Ответить
Ще зазначу, ми вже згаяли тридцять років,, годували пряниками, а кацапії і совка не позбулись.
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18.09.2020 18:39 Ответить
Не згаяли. В 94, якби московія здійснила агресію, Крим би починався, щонайменше від Києва.
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18.09.2020 19:17 Ответить
> Вони чудово об'єднуються проти когось

Це в усьому світі так. А українці мають додаткові бали.
З тих хто вихований в сові не зробити українців. Тільки з тих, в кого були приводи до ненависті чи зневаги. До речі багато хто на початку об'єднався навколо проукраїнських ідей саме проти сови. А от ті, хто зростають в Україні, здебільшого, є українцями. Поза тим - різними. Базовий електорат Зеленського, без сумніву, українці. Щобільше він буде намагатись втримати втікаючий електорат ОПЗЖ, то більше буде втрачати саме їх, і місцеві вибори відколють від нього питомий шмат. Та, попри те, що він сам - дитя совку (саме свого совкового батька), навіть в оточенні Зеленського помітні проукраїнські діячі. У яника таких майже не було.
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18.09.2020 19:15 Ответить
Та немає в нас такої розкоші як час. Ви пропонуєте сидіти і щось вичікувати.
Так 30 літ вже минуло ! Дочекались ?
Стосовно тих українці. Я їх щодня тут зустрічаю. Раніше вони входили в так звану секту зради, бо постійно вимагали наступу , оголошення війни, вишукували зраду в кожному подихові.
Приходилось їх за труселя тримати, щоб на фронт з шашкою не побішли

І що тепер ... Всі за мир, . зеля робить правильні речі, ну і що з того, що ми втрачаємо суверенітет, мир того вартує, то Петя на війні наживався.
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18.09.2020 19:22 Ответить
Сунь Цзи пару тисячоліть тому писав, що війну не можна тягнути довго. Не лише тому, що війна потребує ресурсів. Головне, що нарід починає бунтувати, поки імператор займається війною. Тобто ця ситуація не була новою.
Але це не стосується активної оборони, яку потрібно посилювати зокрема й в головах. Які неможливо відрубати. Порох мав докласти більше зусиль для розбудови і пропаганди армії. І те, що він спромігся на найкращий з можливих дипломатичних результатів, - це, здебільшого, його власні зусилля А на мою думку, міг би більше покладати це на МЗС. Те саме в економічній царині. Все було непогано, але Яценюк міг зробити більше, ніж Гройсман. І його непопулярність мала б відводити неприємні для Порошенка асоціації. Він міг би критикувати Яценюка за "помилки". А головне - інформаційний фронт, на якому війну було програно. Власне, оце,- "мир - вартує більше". Поза тим, країну не втрачено. Тож усі претензії залишаються в голові.
Тепер - поточне життя і підготовка до нових військових криз. Які точно будуть.
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18.09.2020 22:33 Ответить
Игорь будник.
Так вот,ключевые слова,"пока еще никто ничего не хотел". А дальше я и так знаю. Договорняки, это то,на чем построена наша сраная политическая система. И не нужно тут быть Нострадамусом. Так-что,можешь из жопы не вылезать. А вылезешь, так это действительно будет пердЮмонокль.))) Чмо безграмотное. Больше читай, а не пиши.
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16.09.2020 22:17 Ответить
Херню написать с умным видом - для зебила это не редкость. Тебе уже пару раз успели сунунть в рыло, что ты опять вылез из-под плинтуса? Тараканья жизнь гонит на поиски пропитания? Тут таких "авторитетных" знатоков "политической системы" дохрена и больше. Некоторые прямо из "слуг урода" пишут. Намекну тоньшее, для зебилов, твои влажные фантазии не есть истина в последней инстанции, поэтому если у тебя нет удостоверения Ностардамуса, то придерживай свои бредни при себе, дабы не выглядеть идиотом. Старайся комментировать события, а не свои фантазии, которые могут закончится только внеочередной стиркой портков.
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16.09.2020 22:58 Ответить
О, кстати, для безграмотных уродов, которые не умеют читать. Краткая https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8C вытяжка из Вики , чтоб безграмотный зебил, не пытался кого-либо удивить своей усохшей извилиной. Возвращаю привет, кацарылое чмо - Больше читай, а не пиши
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16.09.2020 23:05 Ответить
А ведь чуть более года назад не знал Кличко под кого ему лечь, чтобы удержаться на плаву.
https://lb.ua/news/2019/06/04/428732_klichko_predlozhil_saakashvili.html Даже под Саакашвили , одновременно поддерживая Зеленского!
Зеленский сам все сделал, зачем Кличко с кем то объединяться?!
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16.09.2020 22:22 Ответить
Кличко так и остался тупым!

Никто ему не предлагал объединение (да и нет у него никакой партии), предложили ПОДДЕРЖКУ ему -- т.е. не выставлять своего кандидата и агитировать своих избирателей поддержать клячу)))
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16.09.2020 22:29 Ответить
Дійсно, про об'єднання ж не йшлося, а лише про підтримку його кандидатури без конкурентів, щоб не відбирати у нього голоси своїм кандидатом, а цей придурок дійсно тупий.
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16.09.2020 22:35 Ответить
Ось і маємо замість об'єднання демократичних сил повний триндєц. Ну, це наша національна риса характеру, мабудь цього вже ніколи не змінити.
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16.09.2020 22:38 Ответить
Назови партии, которые вроде как за Украину. И партии, которые служат врагу.
Вот кто проводит такую "умную" политику, что проукраинские партии не могут объединиться и отталкивают проукраинский электорат куда угодно, только не в одно русло?
Кто у нас в политике имеет такой вес такой слабенький мозг?
В результате будет то, что орки будут консолидированы, а "ылита" так и будет трендеть про зебилов. Очень "умнО".
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16.09.2020 23:11 Ответить
больше раздражают даже не враги, а вченая интеллектуальная ылита
квакнут шо то из-за угла, раз в пятилетку и в свое болото (нарид им не тот достался)
да над нашим болотом вой должен стоять без прерывный, пока людей не закучкуют
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17.09.2020 13:41 Ответить
а зачем ему объединятся, если он и так выиграет ?
зачем быть потом кому то обязанным?

"УДАР" іде на вибори самостійно, – Кличко відповів "Європейській Солідарності" - Цензор.НЕТ 5585
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16.09.2020 23:13 Ответить
Такі речі відбуваються у різних демократичних суспільствах.
Поза тим, коли демократичні сили сперечаються, шукаючи істину,
диктатори об'єднують своє суспільство. Спочатку в любові, потім в ненависті.
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17.09.2020 17:57 Ответить
Клоуны постепенно превращаются в спортсменов
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16.09.2020 22:38 Ответить
Спортсмены в клоунов
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16.09.2020 23:38 Ответить
Правильно. Удар і Європейська солідарність повинні йти на вибори двома колонами, так отримають більше голосів для створення української патріотичної проєвропейської більшості.
Марина Порошенко очолить список ЄС на виборах до Київради.
Сьогодні побачив бігборд Притули "Я тут живу". Звучить як здрастє. Черговий раз переконався, що треба гнати від влади всяких клоунів, гумористів, співаків, артистів мітлою, якою підмітають у свинарнику.
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16.09.2020 23:13 Ответить
Объединяться треба вокруг ценностей,а не интересов тех или иных.Есть мордовские ценности,а есть западные ценности.И те и другие сторонники, тех или иных ценностей,подобно капелькам ртути стекаются в одну каплю,без всякого рода усилий к объединению.Просто природа ценностей их сама подталкивает друг к другу. И они встречаются на одном пути идя в одну сторону без каких либо усилий держа один курс.И не нужны никакие союзы..Ценности определяют подобно стрелке компаса направление.Демократические силы все идут на Запад,пусть даже разными группами и разными дорогами.Но цель их ясна,это Запад и там они встретятся.И есть так же промордовские холуи,объединнёные в такие же группы, которые идут по компасу к северному царю,бо мордовские ценности им ближе.Всё просто
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17.09.2020 00:32 Ответить
верно. нечего примазываться.
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17.09.2020 01:56 Ответить
дурень, тебя никто не просил объединяться. просто, глядя на рейтинги, решили не оттягивать от тебя голоса, дабы в мэры не пришло шото типа Иры Дуппинс.
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17.09.2020 08:36 Ответить
Дай тобі боже Віталік, але деколи таку херню льопнеш. Тобі по-любому рано чи пізно прийдеться вибирати між українцями і малоросами. Чи ти серйозно думаєш, що твій "УДАР" самодостатня політична сила?
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17.09.2020 09:03 Ответить
"УДАР" іде на вибори самостійно, – Кличко відповів "Європейській Солідарності" - Цензор.НЕТ 4142
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17.09.2020 16:11 Ответить
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