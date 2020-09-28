Умер основатель Московской Хельсинкской группы, правозащитник и диссидент Юрий Орлов

27 сентября на 97-м году жизни скончался советский физик и правозащитник, участник диссидентского движения, основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы (с 1976), профессор Корнеллского университета Юрий Федорович Орлов.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главного редактора в журнале "Достоевский и мировая культура. Филологический журнал" Николай Подосорский, передает Цензор.НЕТ.

Орлов родился 13 августа 1924 года в Москве, раннее детство провел в деревне в Ногинском районе Московской области. В деревне он с раннего возраста видел реальную жизнь советского крестьянства в период коллективизации и раскулачивания. В 1931 году семья переехала в Москву. Отец умер от туберкулёза в 1933 году.



Фото: Подосорский/Facebook

С 1941 года работал токарем на станкозаводе имени Орджоникидзе. Участник Великой Отечественной войны, лейтенант. В апреле-июле 1943 года воевал в составе Степного фронта, с июля 1943 на 2-м Украинском фронте. 28 марта 1945 года, будучи командиром 592-го стрелкового взвода Сегедского полка 203-й Запорожской стрелковой дивизии, в бою за чехословацкий город Нитра сумел скрытном броском овладеть шоссе, уничтожив в рукопашной схватке 3 пулеметных точки противника. Орлов лично вел огонь из трофейного ручного пулемета, был легко ранен, но сделав сам себе перевязку остался в строю. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени. В апреле 1945 года окончил смоленское военное артиллерийское училище. С боями дошёл до Праги. После войны служил в г. Моздок в должности командира взвода управления. С конца 1946 года - в запасе.

Работал истопником на фабрике в Москве, экстерном окончил среднюю школу. С 1947 по 1951 год учился на физико-техническом факультете МГУ (с 1951 года - МФТИ), получил диплом физфака МГУ в 1952 году. В 1953 году стал сотрудником ТТЛ - Теплотехнической лаборатории Академии наук СССР. В то время ТТЛ была одной из сверхсекретных лабораторий "Атомного проекта СССР" (в 1958 году ТТЛ переименована в Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ)). В 1956 году на партийном собрании, посвящённом обсуждению доклада Хрущёва на XX съезде КПСС, выступил с заявлением, в котором он назвал И. Сталина и Л. Берию "убийцами, стоявшими у власти" и выдвинул требование "демократии на основе социализма". Вскоре был исключён из Коммунистической партии за социал-демократизм, лишен допуска к работе с секретными документами и уволен из института.

Директор Ереванского физического института А. Алиханьян принял Ю. Орлова на работу, и следующие 16 лет он жил и работал в Ереване. С 1956 года стал сотрудником Ереванского физического института Академии наук Армянской ССР. Орлов разработал теорию устойчивости радиационного затухания пучков в электронном кольцевом ускорителе и внес значительный вклад (совместно с А.П. Рудиком) в проектирование жёсткофокусирующих ускорителей протонов в ИТЭФ. С 1963 года - доктор физико-математических наук, с 1968 года — Член-корреспондент Академии наук Армянской ССР. В 1963-1964 годах на полставки сотрудник Института ядерной физики СОАН СССР в Новосибирске. Старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Академии наук СССР (с 1972 года). Уволен в 1973 году за поддержку академика А.Д. Сахарова. Профессор Корнеллского университета (с 1986 года).

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Автор самиздата: статьи "О причинах интеллектуального отставания СССР" (1973), "Возможен ли социализм не тоталитарного типа?" (1975). Автор автобиографического романа "Опасные мысли". Член советской группы "Международной амнистии" (с 1973 года). Основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы (МХГ, с 1976 года). 17 декабря 1976 года совместно с другими правозащитниками Орлов написал открытое письмо в защиту В.К. Буковского от клеветы на страницах "Литературной газеты". С момента образования МХГ подвергалась постоянным преследованиям и давлению со стороны КГБ и других силовых органов советского государства. Члены группы подвергались угрозам, их вынуждали эмигрировать, заставляли прекратить правозащитную деятельность.

С февраля 1977 года активистов Ю.Ф. Орлова, А. Гинзбурга, А. Щаранского и М. Ланду начали подвергать арестам. Был арестован в 1976 году. За правозащитную деятельность весной 1977 года приговорен на 7 лет заключения и 5 годам ссылки. Политзаключённый (1977-1984, 1984-1986 в ссылке в селе Кобяй Кобяйского района Якутской АССР). В июле 1983 года австрийский канцлер Бруно Крайский ходатайствовал об освобождении Орлова, чтобы принять его в Австрии, но по распоряжению генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова письмо было оставлено без ответа. В 1986 году был лишен советского гражданства и принудительно выслан из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова, сотрудника представительства СССР в ООН.