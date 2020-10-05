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Снижение стоимости присоединения к сетям привлечет инвестиции в Украину, - Саакашвили

Снижение стоимости присоединения к сетям привлечет инвестиции в Украину, - Саакашвили

Чтобы понизить стоимость присоединений к электросетям для потребителей надо установить ставку доходности в стимулирующем тарифе хотя бы в 2 раза больше действующей.

Это поможет в стимулировании развития бизнеса в Украине, привлечении иностранных инвесторов. Об этом заявил Михеил Саакашвили, глава исполнительного комитета Национального Совета реформ. В Совете Реформ заявили, что иностранные инвесторы готовы вкладывать в Украину, но для этого надо упростить и удешевить процедуру присоединения к сетям. Для этого предлагается убрать бюрократию, перевести процедуры в онлайн и обязать энергокомпании частично покрывать стоимость присоединения. Но для этого необходимо установить ставку доходности в стимулирующем тарифе для облэнерго на уровне 6%.

Текущая ставка доходности, установленная НКРЭКУ на старую базу активов – 3%. "Что касается стоимости подключений, если повысить верхний предел, как минимум в два раза, допустимые проценты, которые оставляют себе компании, теоретически, не повышая для потребителя (тариф). Энергокомпании надо заинтересовать подсоединять больше потребителей, иначе экономика не заработает", - заявил Саакашвили. Саакашвили отметил, что таким образом Украина сможет привлекать инвестиции.

"Нам нужно искусственно стимулировать создание бизнеса, рабочих мест, хотя бы сохранить существующие, а без подключения к электроэнергии, любой бизнес вам скажет, что это будет очень трудно", - отметил глава исполкома Национального Совета Реформ. Ранее на заседании Нацсовета Реформ было утверждено проведение реформы присоединения к сетям. Она включает в себя упрощение процедуры и снижения стоимости присоединения. Согласно концепции реформы, для снижения стоимости планируется перевести часть оплаты за мощность присоединения на оператора системы распределения электроэнергии. Потребитель будет оплачивать только стоимость линий электропередач, проложенных к его электроустановкам. Для того, чтобы энергокомпании могли на достаточном уровне усиливать оборудование для присоединений новых клиентов, предлагается установить ставку доходности в стимулирующем тарифе на уровне 6%.

Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что принятые НКРЭКУ параметры стимулирующего регулирования не позволяют провести реформу для удешевления присоединения. По мнению министра, Регулятор должен пересмотреть параметры принятой методологии.

Автор: 

инвестиции (1165) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+10
Он еще здесь??
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05.10.2020 16:18 Ответить
+8
Он еще здесь? Из какого ресторана вещает?
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05.10.2020 16:30 Ответить
+3
Уже Ссаке Суркисы забашляли. Давай мол, подключайся к компании повышения тарифов на электрику. С 4000 евро зарплаты рядового вчителя, западло не платить повышенные тарифы на электнику и на газ. Не по понятиям...
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05.10.2020 16:25 Ответить
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Он еще здесь??
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05.10.2020 16:18 Ответить
ага.. инвесторы аж побегут толпами, особенно после расширения прав налоговиков:
8 сентября представительница фракции «Слуга народа» и председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарья Володина зарегистрировала в ВР изменения к Закону «О банках и банковской деятельности» (законопроект 4073) с более радикальными изменениями в процедуре доступа фискалов к банковской тайне. В нем прописано право налоговиков по письменному запросу получать информацию о состоянии банковских счетов граждан, ФОПов и компаний за любой промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. Это касается и тех банковских клиентов, которые являются примерными налогоплательщиками.Опрошенные источником независимые юристы предупреждают, что в отличие от клиентов банков развитых стран, предприятия и граждане Украины не имеют в своем распоряжении эффективной судебной защиты. Также правоведы упоминают высокую коррумпированность и нередкие случаи злоупотребления полномочиями со стороны налоговиков, что создает высокие риски - вплоть до неправомерного уголовного преследования.
Источник: https://minfin.com.ua/amp/2020/09/29/53136472/ minfin.com.ua
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05.10.2020 16:38 Ответить
Уже Ссаке Суркисы забашляли. Давай мол, подключайся к компании повышения тарифов на электрику. С 4000 евро зарплаты рядового вчителя, западло не платить повышенные тарифы на электнику и на газ. Не по понятиям...
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05.10.2020 16:25 Ответить
А для простых людей так и оставим? Мне в киевской области заломили 32 400 за подключение электрики на участок. Все для людей!
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05.10.2020 16:28 Ответить
Он еще здесь? Из какого ресторана вещает?
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05.10.2020 16:30 Ответить
Бггг,вылез...устал жрать и бухать ?
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05.10.2020 16:31 Ответить
Ура!! Наконец "великий реформатор" обозвался....Получая по 20 000$ в месяц Михо призабыл зачем его взяли. Лед тронулся,г-да присяжные заседатели.
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05.10.2020 16:46 Ответить
Михо Пухнет и толстеет - думает пора уже разродиться , а то Вовка делиться перестанет ...
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05.10.2020 16:53 Ответить
А снижение стоимости кокса вызовет массовый приход в Украину деятелей, подобных саакашвили
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05.10.2020 16:59 Ответить
сколько там простые решения уже помогают нам ничем? дней 200 уже есть?
дайте ему еще 100 минимум, он еще не все придумал
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05.10.2020 16:59 Ответить
Возможность побольше заработать на украинцах - привлечет в страну инвесторов.
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05.10.2020 17:32 Ответить
_Саакашвиле говорит своим ртом что народ должен больше платить олигархам за электричество. Саакашвиле - враг народа и маст дай!
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05.10.2020 18:36 Ответить
Мешок на голове для Миши это сама гуманность от Пороха по сравнению с ролью обосравшегося шута при дебиле-президенте
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05.10.2020 20:17 Ответить
 
 