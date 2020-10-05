Снижение стоимости присоединения к сетям привлечет инвестиции в Украину, - Саакашвили
Чтобы понизить стоимость присоединений к электросетям для потребителей надо установить ставку доходности в стимулирующем тарифе хотя бы в 2 раза больше действующей.
Это поможет в стимулировании развития бизнеса в Украине, привлечении иностранных инвесторов. Об этом заявил Михеил Саакашвили, глава исполнительного комитета Национального Совета реформ. В Совете Реформ заявили, что иностранные инвесторы готовы вкладывать в Украину, но для этого надо упростить и удешевить процедуру присоединения к сетям. Для этого предлагается убрать бюрократию, перевести процедуры в онлайн и обязать энергокомпании частично покрывать стоимость присоединения. Но для этого необходимо установить ставку доходности в стимулирующем тарифе для облэнерго на уровне 6%.
Текущая ставка доходности, установленная НКРЭКУ на старую базу активов – 3%. "Что касается стоимости подключений, если повысить верхний предел, как минимум в два раза, допустимые проценты, которые оставляют себе компании, теоретически, не повышая для потребителя (тариф). Энергокомпании надо заинтересовать подсоединять больше потребителей, иначе экономика не заработает", - заявил Саакашвили. Саакашвили отметил, что таким образом Украина сможет привлекать инвестиции.
"Нам нужно искусственно стимулировать создание бизнеса, рабочих мест, хотя бы сохранить существующие, а без подключения к электроэнергии, любой бизнес вам скажет, что это будет очень трудно", - отметил глава исполкома Национального Совета Реформ. Ранее на заседании Нацсовета Реформ было утверждено проведение реформы присоединения к сетям. Она включает в себя упрощение процедуры и снижения стоимости присоединения. Согласно концепции реформы, для снижения стоимости планируется перевести часть оплаты за мощность присоединения на оператора системы распределения электроэнергии. Потребитель будет оплачивать только стоимость линий электропередач, проложенных к его электроустановкам. Для того, чтобы энергокомпании могли на достаточном уровне усиливать оборудование для присоединений новых клиентов, предлагается установить ставку доходности в стимулирующем тарифе на уровне 6%.
Напомним, и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что принятые НКРЭКУ параметры стимулирующего регулирования не позволяют провести реформу для удешевления присоединения. По мнению министра, Регулятор должен пересмотреть параметры принятой методологии.
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8 сентября представительница фракции «Слуга народа» и председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарья Володина зарегистрировала в ВР изменения к Закону «О банках и банковской деятельности» (законопроект 4073) с более радикальными изменениями в процедуре доступа фискалов к банковской тайне. В нем прописано право налоговиков по письменному запросу получать информацию о состоянии банковских счетов граждан, ФОПов и компаний за любой промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей. Это касается и тех банковских клиентов, которые являются примерными налогоплательщиками.Опрошенные источником независимые юристы предупреждают, что в отличие от клиентов банков развитых стран, предприятия и граждане Украины не имеют в своем распоряжении эффективной судебной защиты. Также правоведы упоминают высокую коррумпированность и нередкие случаи злоупотребления полномочиями со стороны налоговиков, что создает высокие риски - вплоть до неправомерного уголовного преследования.
Источник: https://minfin.com.ua/amp/2020/09/29/53136472/ minfin.com.ua
дайте ему еще 100 минимум, он еще не все придумал