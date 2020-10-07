Промышленники требуют от Шмыгаля не ограничивать срок эксплуатации грузовых вагонов

Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое предлагают ввести "Укрзализныця" и Мининфраструктуры, недопустимо и приведет к сумасшедшему дефициту на рынке вагонов, сокращению промышленного производства и, соответственно, рабочих мест.

Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Денису Шмыгалю от имени Объединения промышленников "Укрметаллургпром", Федерации Металлургов Украины и Украинской ассоциации производителей ферросплавов.



Промышленники предупредили, что ограничение сроков эксплуатации вагонов и запрет использования иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза приведет к списанию 89 тыс. единиц вагонов всех типов. Из-за дефицита вагонов стоимость перевозок сразу возрастет, а промышленность будет вынуждена существенно сокращать производство. Соответственно, украинцы потеряют рабочие места, а госбюджет Украины - денежные поступления. "Поэтому в этом вопросе надо проводить разумную и взвешенную политику, направленную на улучшение условий ведения бизнеса по соблюдению баланса интересов участников рынка и экономики Украины", - отмечается в письме.



Промышленники просят украинскую власть принять взвешенное и экономически просчитанное решение: "Недопустимо иметь временное облегчение ситуации вагоностроителей за счет непропорционально высокой цены грузовладельцев и экономики Украины в целом".

Они также выдвинули предложения, которые помогут достичь компромисса в решении этой проблемы. В частности, ограничения на продление срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы; не вводить ограничения для специализированных вагонов; ни в коем случае не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, а также не запрещать использование иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза.

"Во избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры Украины - доработать проект приказа, который предусматривает ограничение продления срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и Государственной регуляторной службе - оценить негативное влияние на экономику Украины от ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы, и взвесить его с потенциальными выгодами от ограничения срока продления срока эксплуатации. Надеемся, что в доработанной редакции проекта приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной стороны, что позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины ", - отметили промышленники.

Напомним, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерения Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.