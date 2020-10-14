Умер ветеран Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане

Ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане Незалежности в Киеве в ночь с 10 на 11 октября, умер.

Об этом сообщили дочь погибшего Юлия Микитенко в Facebook, а также движение "Відсіч".

"С грустью сообщаем, что сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Микитенко", - сообщили в "Відсічі".

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"Надеюсь, ты наконец-то найдешь там покой. Люблю тебя, па. С миром", - написала Юлия Микитенко.

Напомним, на Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка сугубо политические: "Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупация Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить".