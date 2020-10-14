Помер ветеран Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані
Ветеран російсько-української війни Микола Микитенко, який вчинив самоспалення на Майдані Незалежності в Києві у ніч із 10 на 11 жовтня, помер.
Про це повідомили дочка загиблого Юлія Микитенко у Facebook, а також рух "Відсіч".
"Із сумом повідомляємо, що сьогодні перестало битися серце нашого захисника Миколи Микитенка", - повідомили у "Відсічі".
"Сподіваюсь, ти нарешті знайдеш там спокій. Люблю тебе, па. З миром", - написала Юлія Микитенко.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме - розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити".
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