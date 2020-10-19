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Совет предпринимателей при КМУ предостерегает Гетманцева от резкого повышения акцизов

Совет предпринимателей при КМУ предостерегает Гетманцева от резкого повышения акцизов

Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины обратился к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой пересмотреть предлагаемое четырехкратное повышение ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Об этом говорится в письме Совета предпринимателей при КМУ к председателю Комитета.
 Совет предпринимателей предлагает ввести постепенное повышение ставок акцизного налога на ТИЭН на 50% с 2021 до 2025 года включительно.
Эксперты Совета предпринимателей предостерегают, что четырехкратное повышение акциза на ТИЭН "может привести к росту розничных цен на ТИЭН не менее чем на 57%, что влечет сокращение на 50% объема легального рынка ТИЭН и служит весомым фактором для роста доли нелегального рынка таких товаров и приведет в дальнейшем к значительному сокращению поступлений в государственный бюджет Украины от уплаты акцизного налога на ТИЭН ".


Совет предпринимателей при КМУ призывает Гетманцева поддержать постепенное повышение ставок акцизного налога на ТИЭН при доработке законопроекта №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", зарегистрированного ВР 15 сентября 2020 года.


Напомним, с поддержкой постепенного роста ставок акцизного налога на ТИЭН выступило Министерство экономического развития и торговли Украины.
Ассоциация городов Украины и Федерация работодателей Украины обратились к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с призывом пересмотреть четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТИЭН и предусмотреть рост акциза на ТИЭН на 50% с 2021 года.

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акциз (385) Совет предпринимателей при ВР (5)


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19.10.2020 13:26 Ответить
На гробы давай акциз, скоро озолотитесь.
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19.10.2020 13:32 Ответить
А может дать по одному месту мешалкой? Поднимешь акциз - поднимутся цены. Поднимутся цены - поднимется инфляция. Поднимется инфляция - увеличится денежная масса. Увеличится денежная масса - придется в магазин её возить "кравчучкой" или даже "кучмовозом".
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19.10.2020 14:00 Ответить
Гетманцев - редкая зе-гнида !!!
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19.10.2020 17:18 Ответить
 
 