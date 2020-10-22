Суд приговорил к 8 годам тюрьмы столичного клофелинщика

Приговором Шевченковского районного суда города Киева осужден злоумышленник, который совершал разбойные нападения на граждан с использованием клофелина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что в течение октября 2019 обвиняемый совершил два разбойных нападения с использованием психотропного вещества.

Так, рядом со станцией метро Крещатик, обвиняемый познакомился с мужчиной и угостил его кофе, в который подсыпал психотропное вещество. В результате пострадавший потерял сознание и получил тяжелое телесное повреждение в виде острого отравления веществом психотропного действия.

Читайте также: Полиция задержала клофелинщика на столичном вокзале

При аналогичных обстоятельствах обвиняемый совершил еще одно разбойное нападение.

Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленник отбирал у жертв кошельки, мобильные телефоны, золотые украшения и другие ценные вещи, которыми в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению.

По результатам проведенных следственных действий правоохранителям удалось установить и задержать злоумышленника.

Приговором Шевченковского районного суда столицы обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.