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Госпогранслужба (5387) Марьинка (708)

Наемники РФ до сих пор блокируют пункт пропуска "Марьинка", - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Наемники РФ до сих пор блокируют пункт пропуска

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" остается полностью заблокированным со стороны российских наемников.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" продолжают функционировать по осеннему графику, ежедневно с 07.00 до 18.30. Однако движение этими дорожными коридорами заблокирован со стороны российских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение через дорожный коридор "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу. В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 160 граждан и 53 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 162 гражданина и 35 транспортных средств проехали на временно оккупированный Донбасс.

Сегодня, по состоянию на 13.45, линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 114 граждан и 18 транспортных средств.

Через КПВВ "Марьинка" пропуск не осуществлялся. Оккупанты полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.

Кроме того, с 15 октября, с начала временного прекращения пропуска, линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская", по отдельному решению командующего ООС, пересекли 49 человек, из них - 14 человек последовали на контролируемую Украиной территорию, 35 - на временно оккупированную Луганщину.

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Все пункты пропуска с ОРДЛО надо закрыть лет на 20.
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23.10.2020 17:03 Ответить
Згоден 100%.
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23.10.2020 17:04 Ответить
Виявляється, що навіть серед "найманців ерефії" є "свідомі бандерівці"! Наемники РФ до сих пор блокируют пункт пропуска "Марьинка", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6726
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23.10.2020 17:06 Ответить
Печалька.
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23.10.2020 17:15 Ответить
Вот гады!
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23.10.2020 17:54 Ответить
 
 