Для сбора компромата на украинскую элиту российские спецслужбы открыли "Евролаб" под Пальчевского, - Гордон
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лаборатория анализов "Евролаб", которая принадлежит кандидату в мэры Киева Андрею Пальчевскому, была открыта под него спецслужбами России для сбора компромата на элиту Украины.
Об этом журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала Украина-24.
"По заданию, очевидно - ГРУ Генштаба ВС РФ, этот человек (Андрей Пальчевский,-прим.ред) приехал в 2000-х в Киев, здесь под него открыли фирму "Евролаб", которая занималась, как говорят, сбором разведывательной документации, связанной с анализами украинской элиты. И этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, этот человек никем не проверяется и никаких расследований по этому поводу со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет ", - отмечает Гордон.
По словам Дмитрия Гордона, "Евролаб" является ценным источником информации для российских спецслужб.
"Лучше для разведывательного сбора информации ничего нет, потому что в "Евролабе"сдает анализы украинская элита и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья. На этом можно бесконечно вербовать людей и так далее", - отмечает Гордон.
Как сообщалось ранее, на днях в сеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.
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Пальчевський у Сокобєєвої на передачі.
22 жовтня 2020 р ********* на своїй вечірній програмі 60 мин робить висновок з неадекватної реакції Вовки у Маріуполі( ОДНОГО ЙОГО ДРЕЧІ) - вплив наркотиків.
ОНА КАНЄШНО НЄ ДОКТАР НО СКРИНЬКА ФСБ ОТКРИВАЄТСЯ
А какая развед документация может быть в анализах ?! )))
Которого никто не выбирал. Вот почему он перестал понимать немецкий, вот откуда резкий поворот к сталинизму и т.д.
За захват власти двойником европейцы по головке не погладят.
не можна залишати докази,що "працюють " двійники...
тримає Зелю за вживання наркоти
или у них ща непримиримая борьба между собой за ограниченное место депутутки?
Здається мені, що наше СБУ треба з позором розформовувати, і то докорінно, і вибудовувати з самого початку!
а доступ на гос службу и в депутатство, только после спецпроверки в СБУ и на полиграфе..
і десь був ролик, де гардон вилизує пільчеського як цукерку,
як обоє нетрадиційної орієнтації
https://www.youtube.com/watch?v=LryAQteKRW8
'ми часто зустрічаємося..
пілчевський дуже цікавий і насичений'
гошпади, какую только низость не выдумают.
21.10.2020
С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 году. Об этом свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.
Скриншоты с данными по ссылке :
https://fex.net/ru/s/lxblsbs
Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.
Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день - Серия 4508 № 614309.
Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.
Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников.
https://www.google.com/maps/place/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%BB.,+14,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,+127572/@55.9000581,37.5585833,14z/data=!4m5!3m4!1s0x46b53759e779cbe9:0x359d189871ea6369!8m2!3d55.900128!4d37.5744049
Однажды, по его собственным словам, «делил с ним деньги».
Свидетельств, что Пальчевский - больше, чем знакомый Зеленского, действительно практически нет.
Зато в Едином государственном реестре можно найти некое ООО «О жизни с Андреем Пальчевским» (код ЕГРПОУ 38306491).
Его руководителем с 26 октября 2012 года указан Борис Нахманович ШЕФИР - полный тезка продюсера Студии «Квартал-95».
75% уставного фонда предприятия принадлежит компании «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД», зарегистрированной на Кипре, которая, вероятно, недавно фигурировала в скандале с российскими активами ЗЕЛЕНСКОГО
Во время нынешней предвыборной президентской кампании Пальчевский одобрительно отзывается о Зеленском. Говорит, что тот рожден быть президентом Украины.
Пальчевский поддерживает Зеленского не только на украинском, но и на российском телевидении.
В частности, в марте во время ток-шоу «60минут» на телеканале Россия-24, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.
В их студии Пальчевский не только поддержал Владимира Зеленского, но и одобрительно отозвался о поездке Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а также помечтал о «счастливом воссоединении Украины с Россией».
"Пальчевский PRO:
российский бизнес,
связи с оккупантами и команда призраков",
бизнес-активы Пальчевского управляются через совместные оффшорные компании с компаниями известного выходца из российского криминала Виталия Кочеткова
И я так думая ...именно так ...элита и поступает.......или я не элита? Или я не элитно сказал?
Но я тебе не верю!!!!! И заблокировали вы меня на своем канале пожизненно!!!!
так что -ЧАО ПУПСИК!!!!
Гордону тупо відвалили бабла..
За мочилово одного з кандидатів у мери Києва і його політпроекту,що чомусь називається партія "ПП"...
Хотя может это пойдёт и на пользу если у людей проснутся мозги.