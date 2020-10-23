Для сбора компромата на украинскую элиту российские спецслужбы открыли "Евролаб" под Пальчевского, - Гордон

Лаборатория анализов "Евролаб", которая принадлежит кандидату в мэры Киева Андрею Пальчевскому, была открыта под него спецслужбами России для сбора компромата на элиту Украины.

Об этом журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала Украина-24.



"По заданию, очевидно - ГРУ Генштаба ВС РФ, этот человек (Андрей Пальчевский,-прим.ред) приехал в 2000-х в Киев, здесь под него открыли фирму "Евролаб", которая занималась, как говорят, сбором разведывательной документации, связанной с анализами украинской элиты. И этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, этот человек никем не проверяется и никаких расследований по этому поводу со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет ", - отмечает Гордон.



По словам Дмитрия Гордона, "Евролаб" является ценным источником информации для российских спецслужб.

"Лучше для разведывательного сбора информации ничего нет, потому что в "Евролабе"сдает анализы украинская элита и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья. На этом можно бесконечно вербовать людей и так далее", - отмечает Гордон.

Как сообщалось ранее, на днях в сеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.



