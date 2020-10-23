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Новости Политика Украины
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Гордон (114) Пальчевский Андрей (36)

Для сбора компромата на украинскую элиту российские спецслужбы открыли "Евролаб" под Пальчевского, - Гордон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для сбора компромата на украинскую элиту российские спецслужбы открыли

Лаборатория анализов "Евролаб", которая принадлежит кандидату в мэры Киева Андрею Пальчевскому, была открыта под него спецслужбами России для сбора компромата на элиту Украины.

Об этом журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала Украина-24.


"По заданию, очевидно - ГРУ Генштаба ВС РФ, этот человек (Андрей Пальчевский,-прим.ред) приехал в 2000-х в Киев, здесь под него открыли фирму "Евролаб", которая занималась, как говорят, сбором разведывательной документации, связанной с анализами украинской элиты. И этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, этот человек никем не проверяется и никаких расследований по этому поводу со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет ", - отмечает Гордон.


По словам Дмитрия Гордона, "Евролаб" является ценным источником информации для российских спецслужб.
"Лучше для разведывательного сбора информации ничего нет, потому что в "Евролабе"сдает анализы украинская элита и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья. На этом можно бесконечно вербовать людей и так далее", - отмечает Гордон.
Как сообщалось ранее, на днях в сеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.
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Топ комментарии
+46
Держат нашего "величайшего" за причинное место. И крепко держат. Хотя это секрет Полишинеля.

Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 6356
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23.10.2020 17:35
+44
У Гордона самого репутация мутная, но тут он правильно говорит
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23.10.2020 17:25
+24
ну наример наличие наркотических веществ, это как минимум компромат и т.д.
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23.10.2020 17:29
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У Гордона самого репутация мутная, но тут он правильно говорит
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23.10.2020 17:25 Ответить
Держат нашего "величайшего" за причинное место. И крепко держат. Хотя это секрет Полишинеля.

Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 6356
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23.10.2020 17:35 Ответить
тем не менее - как не вспомнить слова пальчевского об "анализах вовы зеЛоха-42"... и готовности сомого шмаркли выполнить все условия х*уйла...
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23.10.2020 17:36 Ответить
Значит зеленый змей на крючке у пальчесвкого
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23.10.2020 17:43 Ответить
В випадку з Вовкою - лабоаторія Пальческього ( яка імітувала збір аналізів) є лише відмивання справи Вовки у ФСБ
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24.10.2020 16:51 Ответить
Тобто, якщо його й зіллють, почавши Медведчука просувати після виборів й готувати розгін ВР, то тіпа не рукою Кремля.
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24.10.2020 16:54 Ответить
Усе стає на свої місця .
Пальчевський у Сокобєєвої на передачі.
22 жовтня 2020 р ********* на своїй вечірній програмі 60 мин робить висновок з неадекватної реакції Вовки у Маріуполі( ОДНОГО ЙОГО ДРЕЧІ) - вплив наркотиків.
ОНА КАНЄШНО НЄ ДОКТАР НО СКРИНЬКА ФСБ ОТКРИВАЄТСЯ
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24.10.2020 16:44 Ответить
Скоріш Гордон "мусорне" відро Смєшка, тому й усе знає
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24.10.2020 16:56 Ответить
Гордон? Здав свого пальчика?
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23.10.2020 17:26 Ответить
которая занималась, как говорят, сбором разведывательной документации, связанной с анализами украинской элиты.Источник: https://censor.net/ru/n3226711
А какая развед документация может быть в анализах ?! )))
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23.10.2020 17:26 Ответить
компромат
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23.10.2020 17:27 Ответить
В анализах?! )))
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23.10.2020 17:28 Ответить
ну наример наличие наркотических веществ, это как минимум компромат и т.д.
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23.10.2020 17:29 Ответить
О том, что рашисты в курсе Вовиных "шалостей" свидетельствует реприза Максима Галкина, в которой якобы зе! бегал за кулисы то ли нюхнуть, то ли курнуть. Испанский стыд! Президента моей страны опускают ниже плинтуса его же коллеги по ремеслу из страны-агрессора, а ему хоть бы хны! Хотя бы Мандель что-нибудь вякнула в защиту босса, но и эта как в рот воды набрала!
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23.10.2020 18:19 Ответить
+ разные венерические заболевания, СПИД и т.д, для политики это серьезная информация
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23.10.2020 17:30 Ответить
запросто. Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 4488тухлая уровь,несвежая моча,плохой кал-это офигенный компромат.сразу определяются алкаши,наркоманы,спидозники.контингент для вербовки.
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23.10.2020 17:34 Ответить
Еще и как. Следы наркоты держатся очень долго.
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23.10.2020 17:37 Ответить
наличие наркоты вовки шмаркли в анализах.. слова пальчевского об "у нас есть анализы вовы зеЛоха-42"... и готовности самого шмаркли выполнить все условия х*уйла...
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23.10.2020 17:37 Ответить
п.с. а ты думаешь, почему вовка х*уйло орал про "сбор биоматериалов" и НИКОГДА не ходит в сортир в других странах.. только в своих самолетах, посольствах и т.д. Да и не оставляет посуды со своими отпечатками
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23.10.2020 17:39 Ответить
Який "вовка х*уйло"? касапський чи оцей маланський? Чи обидва?
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23.10.2020 18:00 Ответить
Пора для уточнення писати х*йло.ru, чи х*йло.ua Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 8506
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23.10.2020 18:18 Ответить
Путин не оставляет свои отпечатки. потому что боится оказаться уличённым в ненастоящести. А значит - нелегитимности. Россией правит двойник-самозванец.
Которого никто не выбирал. Вот почему он перестал понимать немецкий, вот откуда резкий поворот к сталинизму и т.д.
За захват власти двойником европейцы по головке не погладят.
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23.10.2020 18:51 Ответить
з Ху..лом тут інше...

не можна залишати докази,що "працюють " двійники...
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23.10.2020 19:34 Ответить
Например, наличие наркотиков в организме шанпанЗе.
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23.10.2020 17:29 Ответить
Наличие наркотиков или их метаболитов в организме человека еще ни о чем не говорит, если это наркотики или психотропы применяемые в медицине. Например, в пенталгине есть кодеин фосфат и фенобарбитал. И этот препарат человек мог принимать по назначению врача при лечении простуды. Но если обнаруживают метаболиты кокаина, героина, метамфетамина..., то это уже криминальная история.
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23.10.2020 20:02 Ответить
ШанпанЗе - зачьотно.
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24.10.2020 12:13 Ответить
И заметтье - это не оскорбление. Шановный Пан Зеленский. Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 7157
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24.10.2020 16:50 Ответить
Глисты Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 168
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23.10.2020 17:39 Ответить
запах и цвет мочи как разведывательная документация
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24.10.2020 10:43 Ответить
це ж лаборант Зеленського
тримає Зелю за вживання наркоти
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23.10.2020 17:26 Ответить
А що там на нашого ссикуна?
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23.10.2020 17:27 Ответить
Украина опять вляпалась в скандал с РАБссией по поводу бокса...
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23.10.2020 17:27 Ответить
Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 8637
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23.10.2020 17:31 Ответить
Вы все шпыгуны потому пальчевсий имеет право быть мэром как прэдставытель рузьке мыра
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23.10.2020 17:29 Ответить
а гордона под кого открыли? Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 6800
или у них ща непримиримая борьба между собой за ограниченное место депутутки?
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23.10.2020 17:31 Ответить
Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 1084
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23.10.2020 17:37 Ответить
еее, нє забивайтє же ж про рєптільново коротіча = "прожектора пєрєстрєлкі"
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23.10.2020 17:55 Ответить
Та пофігу! Навіть з ворожих зливів треба виловлювати цінну інформацію!
Здається мені, що наше СБУ треба з позором розформовувати, і то докорінно, і вибудовувати з самого початку!
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23.10.2020 18:29 Ответить
Якщо я правильно зрозумів , аналізи потерпілого , перед президенськими виборами на алконаркотичну залежність знаходяться на росіі і в сейфі Пальчевського !
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23.10.2020 17:31 Ответить
ты не представляешь сколько терабайт видео на него хранится в Раше, с тех времен когда он по корпоративам там ездил к олигархам а после корпоратива его приглащали в сауну с блекджеком, коксом и ш.юхами.
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23.10.2020 17:45 Ответить
Ми всі і так добре знаємо що ЗЕ-наркоман! Тільки доказів прямих у нас немає- а в Пальчика є! Ось чому його ніхто й пальцем не торкнеться! Дивує тільки одне що Діма Флешка-не проінтерв'ював пальчевського як більшість ватанів і гнид у гордона?
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23.10.2020 17:33 Ответить
я еще с 2014 года пишу, нужен закон "О колаборантах"..
а доступ на гос службу и в депутатство, только после спецпроверки в СБУ и на полиграфе..
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23.10.2020 17:33 Ответить
Сдача РАБссии началась в Конгрессе США Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 7238в 2014 году,а сейчас идут СЛИВКИ....айрофлот, кибербараны ГРУ,Северный поток....
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23.10.2020 17:33 Ответить
Витягнули з бубочки вірус зєлєбізму і розбрискали по Україні...
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23.10.2020 17:34 Ответить
Все вы подонки. Один разводит народ на какие-то пирамидки,другой-кацапский шпион,третий яйца чешет на маруху в телефоне..ещё один аналтабу ищет,у того "мама скорость любит" на двадцати машинах. Куда ни плюнь-одни ублюдки да сволочи.
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23.10.2020 17:35 Ответить
yes!
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23.10.2020 17:39 Ответить
Зріз суспільства...
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23.10.2020 17:54 Ответить
супер!!.. операція краща за виклик вагнерівців..
і десь був ролик, де гардон вилизує пільчеського як цукерку,
як обоє нетрадиційної орієнтації

https://www.youtube.com/watch?v=LryAQteKRW8

'ми часто зустрічаємося..
пілчевський дуже цікавий і насичений'
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23.10.2020 17:37 Ответить
элита с сифаком Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 2733
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23.10.2020 17:38 Ответить
Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 5283 Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 5349 Пальчевский,не будь Познером,он агент КГБ,а ты ФСБ
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23.10.2020 17:38 Ответить
Правда? И где хоть один компромат за 15 лет?
гошпади, какую только низость не выдумают.
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23.10.2020 17:47 Ответить
Думаешь зебоба,который там на наркоту проверялся,просто так мир в глазу пуйла видит ?)))))
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23.10.2020 18:06 Ответить
Да нет ,зесрань-это твой зекретин с анализами на наркоту махлювал у пальчевского,и это ты прекрасно знаешь)лишнее доказательство,что оно наркоман и сидит на крючке у пуйла -эх люблю когда вас,зебилов,возят мордой в ваших же фекалиях))))
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23.10.2020 18:18 Ответить
зебоба шестой, гляжу в питараше больше трех уже считать не умеют, но вам и не надо, у вас президентов всего-то три и было, и больше не будет.
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23.10.2020 18:21 Ответить
В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея Пальчевского
21.10.2020
С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 году. Об этом свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.
Скриншоты с данными по ссылке :
https://fex.net/ru/s/lxblsbs
Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.
Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день - Серия 4508 № 614309.
Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.
Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников.
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23.10.2020 17:50 Ответить
Сам Пальчевский говорит, что встречался с ЗЕЛЕНСКИМ лишь несколько раз в жизни.
Однажды, по его собственным словам, «делил с ним деньги».
Свидетельств, что Пальчевский - больше, чем знакомый Зеленского, действительно практически нет.
Зато в Едином государственном реестре можно найти некое ООО «О жизни с Андреем Пальчевским» (код ЕГРПОУ 38306491).
Его руководителем с 26 октября 2012 года указан Борис Нахманович ШЕФИР - полный тезка продюсера Студии «Квартал-95».


75% уставного фонда предприятия принадлежит компании «ГРИН ФЭМИЛИ ЛТД», зарегистрированной на Кипре, которая, вероятно, недавно фигурировала в скандале с российскими активами ЗЕЛЕНСКОГО
Во время нынешней предвыборной президентской кампании Пальчевский одобрительно отзывается о Зеленском. Говорит, что тот рожден быть президентом Украины.
Пальчевский поддерживает Зеленского не только на украинском, но и на российском телевидении.
В частности, в марте во время ток-шоу «60минут» на телеканале Россия-24, которое ведут одиозные Евгений Попов и Ольга Скабеева.
В их студии Пальчевский не только поддержал Владимира Зеленского, но и одобрительно отозвался о поездке Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, а также помечтал о «счастливом воссоединении Украины с Россией».
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23.10.2020 17:55 Ответить
Как свидетельствуют материалы расследования Bihus.info
"Пальчевский PRO:
российский бизнес,
связи с оккупантами и команда призраков",
бизнес-активы Пальчевского управляются через совместные оффшорные компании с компаниями известного выходца из российского криминала Виталия Кочеткова
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23.10.2020 18:01 Ответить
У Гордона явно ошибка в фамилии.
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23.10.2020 18:11 Ответить
літера R у прізвищі -то знак якості для повторного використовування
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24.10.2020 17:01 Ответить
Не знаю, не знаю, есть еще куча лабораторий, нук та же Синево, которая заметно лучше. И во вторых можно вааще не появляться в лаборатории, а сдавать анализы в медцентре, под присмотром врача. Эти же анализы и забирает курьер..... в то же Синево.
И я так думая ...именно так ...элита и поступает.......или я не элита? Или я не элитно сказал?
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23.10.2020 18:13 Ответить
Гордон - Не верю я тебе и не верил никогда! Хотя и люди с тобой серьезные общались!!!
Но я тебе не верю!!!!! И заблокировали вы меня на своем канале пожизненно!!!!
так что -ЧАО ПУПСИК!!!!
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23.10.2020 18:28 Ответить
Нужен закон и о коллаборантах, и о лаборантах.
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23.10.2020 18:54 Ответить
Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 3304
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23.10.2020 18:57 Ответить
Тут интересно одно - где и когда Пальчевский перешёл дорогу Гордону?
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23.10.2020 19:21 Ответить
тут скоріше інше...
Гордону тупо відвалили бабла..
За мочилово одного з кандидатів у мери Києва і його політпроекту,що чомусь називається партія "ПП"... Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 5310
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23.10.2020 19:37 Ответить
чота я не пойму. В ютюбе гардон в рекламе хвалит старого мальчика
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23.10.2020 19:37 Ответить
а перемога пальчевского на бигбордах в николаевской области...
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23.10.2020 19:53 Ответить
Як він український паспорт отримав, маючи російський на руках? Тепер нехай забирає свої банки з сечею і їде туди, звідки приїхав. Бо ніякий дурень більше після таких викриттів поряд з ним сцяти не буде і весь його бізнес коту під хвіст.
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23.10.2020 20:25 Ответить
Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 1297
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23.10.2020 20:26 Ответить
При нормальній владі в Україні Пальчевський,Медведчук з сракоблоком вже давно були би ясирем для обмінного фонду на наших хлопців в полоні!
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23.10.2020 20:53 Ответить
Компромат или мочу, га@дон? Хотя в данном случае это одно и то же.
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23.10.2020 23:10 Ответить
Гордон, какая в Украине элита? Где она? Не вижу.
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24.10.2020 10:46 Ответить
а где видишь? в рашке? или рыжий додик в США? Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон - Цензор.НЕТ 7184
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26.10.2020 11:34 Ответить
Вместе с этим зеленским такое жуткое говно вылезло наружу что начинаю скучать за старыми добрыми и безобидными политиками.
Хотя может это пойдёт и на пользу если у людей проснутся мозги.
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24.10.2020 17:48 Ответить
 
 