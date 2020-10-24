Массовый подкуп для изменения избирателями адресов проживания разоблачен на Херсонщине, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Херсонской области факт массового подкупа граждан для искусственного изменения адресов проживания накануне местных выборов 25 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, установлена местная жительница, которая действовала в интересах одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной громады в курортной зоне.

"После того как в Государственном реестре избирателей появлялась информация об изменении адреса, обещанное вознаграждение переводили гражданам на банковские карточки. Правоохранители задокументировали, что по этой противоправной схеме успели сменить адреса более 200 человек", - говорится в сообщении.

Так, по указанию организаторов, избиратели вообще не должны были приходить на участки, поскольку члены комиссии сами планировали бросить эти бюллетени в урну и искусственно увеличить количество голосов за необходимого кандидата.

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Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и ч. 1 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участия в махинации.