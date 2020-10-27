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Ахметов (2002) ДТЭК (407) альтернативная энергетика (121) Зеленый тариф (77)

Доля Ахметова в зеленой энергетике упала ниже 15%

Новости Цензор.НЕТ Общество

Доля Ахметова в зеленой энергетике упала ниже 15%

Со значительным увеличением мощностей зеленой энергетики в Украине доля компании ДТЭК ВИЭ, которая производит зеленую электроэнергию в Украине и принадлежит Ринату Ахметову, сократилась до 14,8%.

 Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По данным регулятора, в секторе возобновляемой энергетики работают более 850 компаний, на 1 августа в Украине "зеленый тариф" предоставлен предприятиям ветровой, био-, гидро- и солнечной энергетики с совокупной мощностью 7,273 ГВт. При этом "зеленые" мощности ДТЭК составляют 1,08 ГВт. По состоянию на 1 января 2020 в Украине было 6,4 ГВт зеленых мощностей, и тогда доля ДТЭК составляла около 17%.

Напомним, 22 октября группа Нафтогаз сообщила, что получила "зеленый" тариф и лицензию на продажу электроэнергии для новой солнечной электростанции в городе Чуднов Житомирской области. Строительство второй своей солнечной станции компания завершила в сентябре. Пиковая мощность ее модулей составляет 33,3 МВт. Мощность в точке соединения - 25 МВт. Плановый объем продаж электроэнергии за первый год работы станции - не менее 36 500 МВт-ч с ожидаемым доходом 153 млн грн.
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Топ комментарии
+6
при Порошенко Ахметов своего наёмного работника не ставил на должность премьера.

при Порошенко кум ***** не сидел в Раде
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27.10.2020 11:01
+5
Когда ты юн или туп и не понимаешь, как зарабатываются большие деньги, то ты всегда думаешь, что быть самым богатым человеком в самой нищей стране европы - это успех. Но когда ты начинаешь разбираться в том, почему маск, гейтс, ортега, цукерберг и др стали миллиардерами, то такие персонажи как ахметов, пинчук, коломойский, вызывают отвращение, поскольку слово "успех" в цивилизационном понятии это не про них. Ведь как можно называть "успехом" - кражу чужого имущества? Как можно брать в пример уродов, бизнес которых построен на выкачке бабла из бюджета через корупционные схемы?! Поэтому успешное будущее Украины может быть только без ахметовых-суркисов-мертведчуков-каломойш.
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27.10.2020 10:59
+4
Гадаю, що президенту треба ініціювати відкриття благодійного фонду для допомоги патріоту Ахметову...
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27.10.2020 10:48
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Ай яй яй. Бедный нудок. Нужно как то помочь патриоту и торговому портнеру. Ведь он не какой то там огент кремля. Да соя? 😷
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27.10.2020 10:47 Ответить
Не переймайся ти так, сцикун щось вигадає.
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27.10.2020 10:50 Ответить
Ну так он и придумал. Видишь доходы у гудка падают. При пеце такого не было😷
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27.10.2020 10:52 Ответить
При Порошенку ахмєтка сидів в пітушиному вуглі і не кукурікав, статистику дай будь ласка, а то ти як завжди брешеш.
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27.10.2020 10:54 Ответить
Бу га га. А еще при пеце в питушином углу сидел кум *****. Они там все сидели(ну кроме бени). Сейчас только беня с пецей местами поминялись😷
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27.10.2020 10:57 Ответить
при Порошенко Ахметов своего наёмного работника не ставил на должность премьера.

при Порошенко кум ***** не сидел в Раде
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27.10.2020 11:01 Ответить
При пеце сбу разгоняло блокаду лугандона чтобы гудок гешефт делал.
При пеце кум ***** 2 канала купил и за третий добазарился.
Соя твои сказки оставь лохам без памяти. Ок?
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27.10.2020 11:04 Ответить
в Украине, в отличие от твоей Кацапии, президент не наделён правом давать разрешение на покупку/продажу телеканалов, автомобилей, хлебобулочных изделий и гигиенических прокладок.
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27.10.2020 11:09 Ответить
Соя давай проверку? пеця и путин *****, паРаша -гвно. Теперь ты? Аль слабо?😷
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27.10.2020 11:16 Ответить
паРаша - говно.

путин - *****

ты - ***********.

конфеты из сои делают в паРаше, именно поэтому они у тебя с соей и ассоциируются )))
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27.10.2020 12:01 Ответить
Гадаю, що президенту треба ініціювати відкриття благодійного фонду для допомоги патріоту Ахметову...
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27.10.2020 10:48 Ответить
Ахметов не дурак. Избавляется от неликвида.
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27.10.2020 10:50 Ответить
А чия зросла?
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27.10.2020 10:50 Ответить
А це питання на мільйони.
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27.10.2020 12:02 Ответить
Когда ты юн или туп и не понимаешь, как зарабатываются большие деньги, то ты всегда думаешь, что быть самым богатым человеком в самой нищей стране европы - это успех. Но когда ты начинаешь разбираться в том, почему маск, гейтс, ортега, цукерберг и др стали миллиардерами, то такие персонажи как ахметов, пинчук, коломойский, вызывают отвращение, поскольку слово "успех" в цивилизационном понятии это не про них. Ведь как можно называть "успехом" - кражу чужого имущества? Как можно брать в пример уродов, бизнес которых построен на выкачке бабла из бюджета через корупционные схемы?! Поэтому успешное будущее Украины может быть только без ахметовых-суркисов-мертведчуков-каломойш.
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27.10.2020 10:59 Ответить
Частка Ахметова в зеленій енергетиці впала нижче 15% - Цензор.НЕТ 2358 100%+ Частка Ахметова в зеленій енергетиці впала нижче 15% - Цензор.НЕТ 7177
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27.10.2020 11:13 Ответить
они очень напоминают "лидеров" некоторых африканских стран - с золотыми автоматами, рабством, каннибализмом и т.п. впрочем, Х#йло - тоже, поэтому очень хорошо друг друга понимают - одного сорта.
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27.10.2020 12:11 Ответить
А от корейці гордяться своїми олігархами: Деу, ЛДжі, Самсунг і т. п. Ну, а я горджусь Косюком, Вадатурським і Порохом. Та й Герега - нормальок.
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27.10.2020 15:14 Ответить
Просто упала и всё,напишите по каким причинам,открылись новые мощности,кто хозяин,кто инвестор,кто выгодополучатель,может хитрый ахметка просто переоформил часть бизнеса на новые кипрские компании?
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27.10.2020 11:14 Ответить
В воздухе есть углекислый газ, метан , водород.Их влияние на человека определяют концентрации-процентное содержание. Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час.Если метематики рассчитают процентное содержание в тарифе доли зелёной энергетики,можно будет определить снижение тарифа при отказе от зелёной энергетики.
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27.10.2020 11:20 Ответить
пора как бы скинуться всей страной так понимаю Частка Ахметова в зеленій енергетиці впала нижче 15% - Цензор.НЕТ 9158
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27.10.2020 11:21 Ответить
"с ожидаемым доходом" - это от дотаций из бюджета?
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27.10.2020 11:23 Ответить
А солнечная и ветровая энергии у нас - чьи?
Частка Ахметова в зеленій енергетиці впала нижче 15% - Цензор.НЕТ 9921
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27.10.2020 11:24 Ответить
Бо, не має доступу до бюджету.
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27.10.2020 12:03 Ответить
ну, если строит. ведь навскидку имея в собственности кучу электростанций (что вообще-то большой вопрос госбезопасности, особенно во время войны, но всем пофиг, за все уплочено) гонять +- пару гигаватт на бумаге наверное легко. а если строит - то наверное размещать панели на гектарах плодородной украинской земли (у нас ведь еще не пустыня, пока) вряд - ли может быть экономически выгодно в нормальной стране (без "дотаций", конечно).
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27.10.2020 12:19 Ответить
Гектари землі - економічно невигідно - ви серйозно?
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27.10.2020 15:16 Ответить
С самого начала закон по зелёной энергетикт принимали под Клюева и Ахметова. Им можно было всё, а домовладелцам можно было только на крыше жилого дома, На сарае устанавливать солнечные батареи нельзя, на навесах тоже. То есть простым предпринимателям сразу надавали по рукам: "Это не для вас, а для Ренатушки. Были ограничения и по мощности. Ходили даже по домам и штрафовали. И обвиняли в контрабанде тех. кто устанавливал на частных домах солнечные батареи. Всё можно только Ренату Ахметову, потому, что он у нас олигарх. Таких законов и такую "энергетику" лучше вообще в Украине не создавать. Потому на стоны "иностранных инвесторов" в этом вопросе можно не откликаться.
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27.10.2020 12:41 Ответить
Зараз розміщай де хочеш. Понад 20 тис українців так і зробили.
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27.10.2020 15:17 Ответить
Одни делают, а другие ноют про олигархов
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27.10.2020 20:30 Ответить
 
 