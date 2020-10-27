Доля Ахметова в зеленой энергетике упала ниже 15%

Со значительным увеличением мощностей зеленой энергетики в Украине доля компании ДТЭК ВИЭ, которая производит зеленую электроэнергию в Украине и принадлежит Ринату Ахметову, сократилась до 14,8%.

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). По данным регулятора, в секторе возобновляемой энергетики работают более 850 компаний, на 1 августа в Украине "зеленый тариф" предоставлен предприятиям ветровой, био-, гидро- и солнечной энергетики с совокупной мощностью 7,273 ГВт. При этом "зеленые" мощности ДТЭК составляют 1,08 ГВт. По состоянию на 1 января 2020 в Украине было 6,4 ГВт зеленых мощностей, и тогда доля ДТЭК составляла около 17%.

Напомним, 22 октября группа Нафтогаз сообщила, что получила "зеленый" тариф и лицензию на продажу электроэнергии для новой солнечной электростанции в городе Чуднов Житомирской области. Строительство второй своей солнечной станции компания завершила в сентябре. Пиковая мощность ее модулей составляет 33,3 МВт. Мощность в точке соединения - 25 МВт. Плановый объем продаж электроэнергии за первый год работы станции - не менее 36 500 МВт-ч с ожидаемым доходом 153 млн грн.