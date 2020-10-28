Повышение тарифа на передачу электроэнергии вынудит предприятия сократить работников, – химики

Решение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергию приведет к росту себестоимости продукции химической промышленности и заставит их снижать затраты за счет увольнения работников.

Об этом заявил вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

По его словам, в случае повышения тарифа на передачу электроэнергии, себестоимость продукции химиков резко вырастет. "Для нас это удорожание себестоимости продукции", - подчеркнул Гольченко. Он считает, что в такой ситуации химические предприятия вынуждены будут искать возможности для снижения себестоимости продукции, чтобы сохранить конкурентоспособность. По мнению Гольченко, это приведет к сокращению работников предприятий.

"Мы считаем каждую копейку, и химия с 2016 года по 2019 год 8 тыс. рабочих мест потеряла. Мы конкурируем и находим какие-то внутренние резервы", - объяснил Гольченко. Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. Промышленники и бизнес выступили против этого решения.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги. В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.