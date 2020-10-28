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НАБУ (4031) розыск (804) Одесский припортовый завод (13) Окружной админсуд Киева (390) Офис Генпрокурора (2042)

ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн

Окружной административный суд Киева запретил Офису генерального прокурора совершать действия, связанные с обеспечением международного розыска и возможной экстрадиции подозреваемой по делу, расследуемому НАБУ и САП.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Своими действиями судьи ОАСК фактически вмешались в деятельность работников правоохранительных органов при осуществлении досудебного расследования путем блокирования розыска, а также возможного задержания и экстрадиции подозреваемой в нанесении более 93 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)", отметили в ведомстве, добавив, что "компетенция административных судов - это рассмотрение дел в сфере административных и общественных отношений, а не оценка процессуальных действий следователей в уголовном производстве".

Читайте также: НАБУ уведомило о подозрении 4 причастных к преступной схеме, причинившей ОПЗ ущерб в 93,3 млн грн, - САП

По информации НАБУ, речь идет о доверенном лице народного депутата Украины VIII созыва, которую в апреле 2020 объявили в международный розыск.

"В ответ подозреваемая обратилась к ОАСК с иском, в котором попросила суд среди прочего запретить ОГП совершать действия, связанные с ее поиском и возможной экстрадицией до окончания рассмотрения дела. 23 октября 2020 ОАСК принял решение, которым вышел за пределы своих полномочий, и вмешался в уголовный процесс.

Решение ОАСК противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, поэтому НАБУ его обжалует", - говорится в сообщении.

Ранее цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ уведомило о подозрении 4 причастных к преступной схеме, причинившей ОПЗ ущерб в 93,3 млн грн.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей помощнице в парламенте и доверенному лицу (экс-нардепа Александра Грановского. - Ред.) Ольге Ткаченко. Ее и еще трех человек подозревают в нанесении 93,3 миллионов гривен ущерба АО "Одесский припортовый завод". Кроме Ткаченко, сообщение о подозрении получили: заместитель директора АО "Одесский припортовый завод"; начальник отдела АО "Одесский припортовый завод"; владелец офшорки-участника коррупционной схемы. Следствие установило, что Ткаченко как доверенное лицо Грановского организовала схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения офшоний компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных", - заявлял экс-нардеп Сергей Лещенко.

ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн 01
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Топ комментарии
+5
товарищ, скажите, это то самое, которое на пожизненное ?
а судьи послали ЗЕ ?

"а не все ли равно ?"
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28.10.2020 16:23
+5
Просто трудно представить,чтобы хоть в одной из стран ЕС,в который якобы мы стремимся,суды могли вот просто так."от фонаря",выносить решения об освобождении от уголовного преследования...там бы целыми судейскими коллективами эти "окружные.печерские.соломенские...суды" сели бы на пожизненное..вот поэтому Украине постоянно дают "отвод" с рассмотрением возможности стать членом ЕС.
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28.10.2020 16:45
+4
Мені здається, що з стану ШОК, він не виходить вже півтора року.

Кокс до добра не доводить.
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28.10.2020 16:38
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товарищ, скажите, это то самое, которое на пожизненное ?
а судьи послали ЗЕ ?

"а не все ли равно ?"
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28.10.2020 16:23 Ответить
А що скаже гарант?
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28.10.2020 16:25 Ответить
А нічого. Він сам в шокЄ... ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн - Цензор.НЕТ 9236 ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн - Цензор.НЕТ 5729
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28.10.2020 16:34 Ответить
Мені здається, що з стану ШОК, він не виходить вже півтора року.

Кокс до добра не доводить.
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28.10.2020 16:38 Ответить
Та ще й Лєнка короновалась... Короче попандос за попандосом... ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн - Цензор.НЕТ 6527
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28.10.2020 16:40 Ответить
Лєнка не коронувалась, вона імітувала, їй звично)
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28.10.2020 16:50 Ответить
Аааааа, це просто привід був це озвучити... ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн - Цензор.НЕТ 2669
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28.10.2020 17:08 Ответить
..А що скаже барига ..друган Грановського !? ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн - Цензор.НЕТ 4488
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28.10.2020 16:35 Ответить
А не до хрена ли ОАСК на себя берет???
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28.10.2020 16:34 Ответить
.*Як не з*ім ..то понадкусюю ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн - Цензор.НЕТ 7838 * !
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28.10.2020 16:36 Ответить
Сейчас страной оказывается руководят не президент и правительство , а коррупированные суды, находящиеся на обеспечении олигархов и связанных с ними российских спецслужб.
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28.10.2020 16:40 Ответить
Судьи, которых после рэформы олигарха пэтра переатестовали
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28.10.2020 16:48 Ответить
При Порошенко только один Верховный суд был полностью обновлен. Только вам зебилам слишком маленький мозг не позволяет усвоить данную информацию.
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28.10.2020 20:11 Ответить
точно шо пёрд)))- сывачолый звитовал про ПАЛЬНЕЙШУЮ СУДЕБНАЮ рихтформу)))- а теперь плыви по фарватеру - по течению далее... и не тони...)))
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28.10.2020 23:13 Ответить
Просто трудно представить,чтобы хоть в одной из стран ЕС,в который якобы мы стремимся,суды могли вот просто так."от фонаря",выносить решения об освобождении от уголовного преследования...там бы целыми судейскими коллективами эти "окружные.печерские.соломенские...суды" сели бы на пожизненное..вот поэтому Украине постоянно дают "отвод" с рассмотрением возможности стать членом ЕС.
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28.10.2020 16:45 Ответить
потому что там судья - есть уровень ГРАЖДАНИНА, а не статус, бабло и неприкосновенное существо, как ЗДЕСЬ...(((
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28.10.2020 23:16 Ответить
Ой! Сама помощница грановского! Вот это уровень! А ничего, что все эти непосредственно грановские, кананеньки, мартыненьки и прочие ********** во главе с алчным и лживым поросей давно должны как минимум сидеть навечно в одиночных камерах за ограбление несчастной и нищей страны на миллиарды?!!! Так нет, же, нынешний земакак, который вылез исключительно на всенародной ненависти и неприятии народом пороси, не посадил это существо и показал тем самым свою полную несостоятельность. И вот результат :- партия пороси занимает вновь первые места в местных советах, радостно готовясь вновь обворовывать доверчивый и податливый на популизм народ. Купленные порохососы, устроившие на цензоре вонючий заповедник, тому доказательство. Гнилье!!!
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28.10.2020 16:47 Ответить
А как же пожизненное? ЗЕ, ты же обещал..
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28.10.2020 16:54 Ответить
Ну так пошліть цей вовчий суд хоч раз нахрін. Чи кишка тонка?
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28.10.2020 17:25 Ответить
ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн - Цензор.НЕТ 2236 ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн - Цензор.НЕТ 2236 ...этот оаск возомнился круче гОспода... - вот до чего привело рошенковство...

разбирайтесь теперь, реххххффарматоры хххх№уевы)))

по мне так это сборище наглых небожителей, совместно с друганами из кс и вккс и всю (в полном составе) согнать плотненько (на повестки их не бывает) -да и прогреметь несколькими длиннющими очередями из кпвт (а лучше из дшк разрывными ...)

аххххеренная бы произошла, наконец-то, судебно-административная реформа...)))
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28.10.2020 23:09 Ответить
 
 