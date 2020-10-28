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Кабмин (13801) Укрзализныця (2637) вагоны (178) зерновые (92) Укрметаллургпром (57) Скичко (41)

Промышленники Украины требуют от Кабмина не создавать искусственный дефицит вагонов: "это приведет к потере около $2 млрд в год", - совместное заявление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Промышленники Украины требуют от Кабмина не создавать искусственный дефицит вагонов:

Ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов, которое предлагается Министерством инфраструктуры, приведет к списанию около 68 000 вагонов. Это создаст дефицит на рынке грузовых вагонов, в результате которого промышленность будет нести многочисленные убытки, а экономика Украины недополучит около $ 2 млрд в год валютной выручки.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Украины, которое подписали представители ключевых отраслей экономики, а именно: Объединение предприятий "Укрметаллургпром", Украинская ассоциация производителей ферросплавов, Ассоциация "Укрцемент", Украинская зерновая ассоциация, Союз химиков Украины, Федерация работодателей транспорта Украины и Ассоциации "Укрведтранс", передает Цензор.НЕТ.

"Дефицит только полувагонов составит около 10,4 тыс. единиц при существующем кризисном уровне перевозок. А при ожидаемом восстановлении докризисных объемов нагрузок - вырастет до более чем 20 тыс. единиц уже в 2022 году. Специализированный подвижной состав (окатышевозы, коксовозы) уже в дефиците, а при ограничении сроков эксплуатации будет списан практически весь парк", - предупреждают промышленники. Последствия такого списания будут чрезвычайно тяжелыми для экономики. "Искусственный дефицит грузовых вагонов непременно приведет к катастрофическому срыву отгрузки сырья и готовой продукции. Потеря грузопотока железной дороги составит около 20%, или 60 млн тонн в год ... Сокращения поставок приведут к снижению промышленного производства на около 8-10%, а потенциальные потери валютной выручки составят $ 2 млрд в год", - отмечается в письме.

Также среди последствий искусственно созданного дефицита - остановка проекта "Большая стройка", для которого железная дорога является безальтернативным видом транспорта, и огромные потери самой Укрзализныци.

"Она до конца 2028 потеряет более 62% полувагонов и 100% зерновозов, а также около 12 млрд грн или 15-20% годового дохода вследствие падения перевозок", - посчитали отраслевые эксперты.

Учитывая, что такие многочисленные потери для экономики Украины неприемлемы, промышленники требуют от Кабинета министров ограничения на продление срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы. А также - не вводить ограничения для специализированных вагонов (полувагоны для перевозки окатышей, агломерата и кокса, т.н. окатышевозы и коксовозы), и ни в коем случае не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, ведь владельцы вагонов уже проинвестировали значительные средства в ремонт.

Напомним, 8 октября Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", которым предусмотрено сокращение в Украине вагонного парка путем запрета продления срока использования вагонов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный.

Согласно проекту приказа, ограничение предлагается применить в том числе и к полувагонам - наиболее массовому виду парка, в котором перевозится практически весь объем угольной продукции. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативных сроки службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 годов, кроме вагонов, для которых срок на данный момент уже продлен.

Народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что такая инициатива Мининфраструктуры приведет к списанию 89000 вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.
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Топ комментарии
+1
якісь наївні, шмаркляві вже мутять тему по закупці нових вагонів, а це ж сотні мільйонів відкатів, а тут промисловці зі своїми втратами, їм втрати, а шмарклявим слугам дохід.
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28.10.2020 17:37
+1
Они уже успели замутить с покупкой просроченных вагонов в той-же России, а теперь, чтоб не гнать их сюда, хотят прямо по месту их списать и там-же, в России продать на металлолом. Просто сидя в кабинете набить баблом карманы от госпредприятия. Конечно промышленники мудаки, раз мешают схему провернуть.)))
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29.10.2020 19:02
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Та НЕТ в Украине никаких промышленников ,ЖУЛИКИ есть а промышленников НЕТ !!! Промышленники Украины требуют от Кабмина не создавать искусственный дефицит вагонов "это приведет к потере около $2 млрд в год", - совместное заявление - Цензор.НЕТ 3065
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28.10.2020 17:04 Ответить
Треба також створити "дефіцит" ідіотів які руйнують колії для кщнкуренції.
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28.10.2020 18:27 Ответить
Жуліки-промисловці брешуть!
Проблеми з вагонами приведуть до збільшення доходів деяких людей (людьми назвати важко) на 2 000 000 зелені!
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28.10.2020 17:08 Ответить
Сорі 2 000 000 000
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28.10.2020 17:09 Ответить
вы че не слышали? мы жа расею догоняем, а не францию, для этого нужно про#бывать много-много денег!
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28.10.2020 17:11 Ответить
їм на безпеку на7рать головне грошей чим побільше.
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28.10.2020 17:24 Ответить
якісь наївні, шмаркляві вже мутять тему по закупці нових вагонів, а це ж сотні мільйонів відкатів, а тут промисловці зі своїми втратами, їм втрати, а шмарклявим слугам дохід.
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28.10.2020 17:37 Ответить
Они уже успели замутить с покупкой просроченных вагонов в той-же России, а теперь, чтоб не гнать их сюда, хотят прямо по месту их списать и там-же, в России продать на металлолом. Просто сидя в кабинете набить баблом карманы от госпредприятия. Конечно промышленники мудаки, раз мешают схему провернуть.)))
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29.10.2020 19:02 Ответить
Не розумію, а в чому проблема їх виробляти? Чи металопрокат гнати на експорт простіше та вигідніше?
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28.10.2020 17:45 Ответить
Все уже развалено - раз. Кадров и специалистов нет - два. Для начала производства нужны вложения - три. При такой внутренней политике никто не желает инвестировать, выбрасывать бабки на ветер, боятся - четыре... Дальше продолжать или хватит?)))
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29.10.2020 18:58 Ответить
Дайте помереть спокойно
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28.10.2020 17:59 Ответить
"Она до конца 2028 потеряет более 62% полувагонов и 100% зерновозов, а также около 12 млрд грн или 15-20% годового дохода вследствие падения перевозок", - посчитали отраслевые эксперты."
И что тут такого? Им-бы до 2024-го досидеть, а там и трава не рости. Неужели еще не понятно кого и зачем в Киеве усадили?
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29.10.2020 18:56 Ответить
 
 