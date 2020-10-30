В аптечной ассоциации обеспокоены инициативами сужения применения РРО

В ОС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" обеспокоены законодательными инициативами №3853-1 и №3853-2, которые грозят тенизацией рынка фармацевтических товаров и сокращением налоговых поступлений в бюджет.

Об этом стало известно на брифинге ГС "АПАУ" в пресс-центре "Украинские новости", который состоялся 29 октября.

В частности, директор ассоциации Владимир Руденко зачитал официальное заявление, в котором говорится о пагубных последствиях законопроектов №3853-1 и №3853-2, которые приведут к тенизации рынка, потере части налоговых поступлений и подвергнут угрозам пациентов, покупающим фармацевтический товар без гарантии качества.

Мотивировал свои слова он тем, что законопослушный бизнес давно использует кассовые аппараты и заинтересован в прозрачности ведения деятельности, поскольку это гарантия для пациентов, товар в аптеке сертифицированный, а также тем, что государство может проконтролировать уплату налоговых отчислений от предпринимательской деятельности.

В заявлении говорится, что АПАУ всегда поддерживала и поддерживает фискализацию, которая является надежной защитой потребителя от приобретения поддельных лекарств. Обязательство аптек использовать РРО с 1 января 2020 положительно сказалось на рынке и сократило оборот фальсификатов. Сбыт фальсифицированных, некачественных лекарственных средств и распространение "серого" импорта - все это реализовывалось в основном через предпринимателей, не имеющих системы учета ( фискализации операций).

Вместе с тем, заместитель операционного директора ООО "Фармастор" Константин Холявчук, который тоже принимал участие в брифинге отметил, что защита прав потребителей - это главная идея фармацевтического бизнеса сейчас, и проконтролировать это могут РРО, и если сузить их сферу использования, это приведет к тенизации рынка и потерям бюджета.

Холявчук также отметил, что хотя некоторые предприниматели жаловались на высокую стоимость кассовых аппаратов, законы о РРО уменьшают потери на фискальные аппараты в 20 раз. То есть их полное применение выгодно всем и позволяет налаживать прозрачное взаимодействие между аптекой, пациентом и государством.

В конце заявления АПАУ обратилась к законодателям с предложением прислушаться к приведенным аргументам в пользу РРО и оставить без рассмотрения законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые ничего положительного ни прозрачному бизнесу, ни государственному бюджету, ни гражданам страны не принесут.