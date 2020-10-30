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Новости Общество
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В аптечной ассоциации обеспокоены инициативами сужения применения РРО

Новости Цензор.НЕТ Общество

В аптечной ассоциации обеспокоены инициативами сужения применения РРО

В ОС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" обеспокоены законодательными инициативами №3853-1 и №3853-2, которые грозят тенизацией рынка фармацевтических товаров и сокращением налоговых поступлений в бюджет.

Об этом стало известно на брифинге ГС "АПАУ" в пресс-центре "Украинские новости", который состоялся 29 октября.

В частности, директор ассоциации Владимир Руденко зачитал официальное заявление, в котором говорится о пагубных последствиях законопроектов №3853-1 и №3853-2, которые приведут к тенизации рынка, потере части налоговых поступлений и подвергнут угрозам пациентов, покупающим фармацевтический товар без гарантии качества.

Мотивировал свои слова он тем, что законопослушный бизнес давно использует кассовые аппараты и заинтересован в прозрачности ведения деятельности, поскольку это гарантия для пациентов, товар в аптеке сертифицированный, а также тем, что государство может проконтролировать уплату налоговых отчислений от предпринимательской деятельности.

В заявлении говорится, что АПАУ всегда поддерживала и поддерживает фискализацию, которая является надежной защитой потребителя от приобретения поддельных лекарств. Обязательство аптек использовать РРО с 1 января 2020 положительно сказалось на рынке и сократило оборот фальсификатов. Сбыт фальсифицированных, некачественных лекарственных средств и распространение "серого" импорта - все это реализовывалось в основном через предпринимателей, не имеющих системы учета ( фискализации операций).

Вместе с тем, заместитель операционного директора ООО "Фармастор" Константин Холявчук, который тоже принимал участие в брифинге отметил, что защита прав потребителей - это главная идея фармацевтического бизнеса сейчас, и проконтролировать это могут РРО, и если сузить их сферу использования, это приведет к тенизации рынка и потерям бюджета.

Холявчук также отметил, что хотя некоторые предприниматели жаловались на высокую стоимость кассовых аппаратов, законы о РРО уменьшают потери на фискальные аппараты в 20 раз. То есть их полное применение выгодно всем и позволяет налаживать прозрачное взаимодействие между аптекой, пациентом и государством.

В конце заявления АПАУ обратилась к законодателям с предложением прислушаться к приведенным аргументам в пользу РРО и оставить без рассмотрения законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые ничего положительного ни прозрачному бизнесу, ни государственному бюджету, ни гражданам страны не принесут.
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и до вас надеюсь руки дойдут или вы думаете мрази что забыли как вы маски по 30 грн за штуку барыжили?
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30.10.2020 17:39 Ответить
дурак ты кирзовый. Без РРО тебе будут зличные барыги впаривать фуфломицин и ты никому ничего не докажешь. у тебя даже чека не будет.
РРО - это да. в интересах фарм мафии, чтоб не было на рынке серых и черных барыг нелегалов но это же и в твоих интересах и в интересах государства
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30.10.2020 17:48 Ответить
дооо а сейчас в аптеках все лекарства найс, ты сам дурак и видимо тему не рубишь, чтож устрою ликбез фуфломицины это гомеопатия и прочие амизоны амиксины всевозможные солкосерилы и адаптолы имя им легион ты видимо хотел сказать контрофакты так их и так половина в аптеке, фарм мафия зарабатывает именно на них, а чек это фигня как ты собрался доказать через чек что это именно то лекарство что купленно в этой аптеке, к тому же купленные в аптеке препараты возврату не подлежат, это раз а два с чего ты решил что я против РРО или за РРО я просто сказал что аптекари твари и барыги должны висеть на соседних столбах со всякими милыми парнями устроившими трэш угар и содомию в стране
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30.10.2020 18:00 Ответить
А может крупные сети боятся утратить монопольное положение?
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30.10.2020 17:52 Ответить
Повышение тарифов ЖКХ
Снижение боеспособности армии
Закатывание денег в афальт
Сокращение помощи онкобольным.
Какие еще нужны доказательства геноцида украинцев развязанным Зеленским и его кукловодами?
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30.10.2020 18:09 Ответить
Все ассоциации (бизнес, аптечная и т.д.) под контролем олигархов и крупного бизнеса, поэтому они в один голос за уничтожение малого бизнеса. В маленькое село крупная аптека не войдет - не выгодно, поэтому вытеснить малый бизнес из сел и люди будут вынуждены ездить в райцентры.
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30.10.2020 19:06 Ответить
кто б рассказал, что такое РРО? Но я - ЗА! хотя - НЕТ!
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30.10.2020 19:48 Ответить
 
 