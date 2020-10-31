Стартовали "Игры непокоренных 2.0" - первые онлайн-соревнования для ветеранов
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине начались соревнования для раненых военнослужащих и ветеранов. С 31 октября по 22 ноября участник должен зафиксировать на видео свой результат в выбранной дисциплине и прислать в Организационный комитет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В этом году виртуальные соревнования пройдут в шести видах спорта: легкой атлетике, пауэрлифтинге, стрельбе из лука, плавании, гребле на тренажере, велоспорте.
Участник сам выбирает виды спорта, место соревнований, день и время в период с 31 октября по 22 ноября. Он должен сделать свой подход в дисциплине, снять его на видео и зафиксировать результат, видео нужно прислать в Организационный комитет.
А уже 6 декабря в прямом эфире на социальных платформах Invictus Games Team Ukraine в Facebook и YouTube будут официально объявлены результаты и награждены победители в каждой дисциплине первых в Украине "Игр Непокоренных 2.0. ONLINE".
Принять участие в них могут ветераны и действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, а также добровольческих формирований, которые были ранены, травмированы или заболели во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий ООС или в ходе миротворческих операций с участием Украины с 1991 года. К участию в соревнованиях приглашаются члены прошлогодних национальных сборных Invictus Games.
Напомним, Invictus Games-2020 должны были пройти 9-16 мая 2020 года в нидерландском городе Гаага. Украина в третий раз должна была участвовать в соревнованиях. В марте Invictus Games решено перенести на следующий год из-за коронавируса.
Украинская сборная на "Invictus Games-2018" завоевала 20 медалей.
Пожалуйста, подождите...
жаль, что "виртуально"... но коронавирус внес свои поправки...
дух соревнований, общение, знакомства... не передать на видео...
но главное - тренировки, вера в себя и сам факт участия! удачи всем и каждому!