Заседание апелляционного суда по делу Маркива завершилось: решение будет сегодня вечером
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Заседание апелляционного суда в Милане по делу Маркива завершилось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Заседание апелляционного суда в Милане по делу Маркива завершилось.
Присяжные и судьи удалились для принятия решения. Решение должно быть сегодня в 18.30.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
крапки-комы и применение норм права есть функции кассации