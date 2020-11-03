Заседание апелляционного суда по делу Маркива завершилось: решение будет сегодня вечером

Заседание апелляционного суда в Милане по делу Маркива завершилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание апелляционного суда в Милане по делу Маркива завершилось.

Присяжные и судьи удалились для принятия решения. Решение должно быть сегодня в 18.30.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.