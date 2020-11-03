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Заседание апелляционного суда по делу Маркива завершилось: решение будет сегодня вечером

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Заседание апелляционного суда по делу Маркива завершилось: решение будет сегодня вечером

Заседание апелляционного суда в Милане по делу Маркива завершилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Заседание апелляционного суда в Милане по делу Маркива завершилось.

Присяжные и судьи удалились для принятия решения. Решение должно быть сегодня в 18.30.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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Апеляційні суди не розглядають і не вирішують питання по суті. Вони перевіряють правильність розставляння крапок і ком у рішенні першої інстанції
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03.11.2020 16:14 Ответить
Итальянский апелляционный суд сегодня рассматривает вопрос принять ли предоставленные защитой дополнительные доказательства невиновности Маркива. Если откажет, то в силе останется решение суда первой инстанции. Если примет, то возможно смягчение наказания или даже признание невиновным, что при общей обстановке в Италии вокруг этого дела, увы, представляется невозможным
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03.11.2020 16:34 Ответить
ничего подобного- изучайте мат.часть.
крапки-комы и применение норм права есть функции кассации
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03.11.2020 18:17 Ответить
В суді першої інстанції потрібно максимально викладатись. А не бігти - доганяти: ось візьміть це почитайте, розгляньте
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03.11.2020 18:07 Ответить
 
 