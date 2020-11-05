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Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование

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Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование

Несколько пациентов пролечились от коронавируса в первой горбольнице Черкасс, а при выписке прихватили с собой устройства для увлажнения кислорода.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор КНП "Первая городская больница" Тимофей Тронц, информирует Цензор.НЕТ.

"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", - обратился директор больницы к ворам.

По словам Тронца, госпиталь для лечения коронавирусной инфекции в первой горбольнице переполнен, 30 мест в нем занимает 31 пациент.

Также на Цензор.НЕТ: Штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте, - Степанов. ВИДЕО

Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Узнаю мудрый нарид...
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05.11.2020 15:51
+20
Тупой скот и быдло!!!!
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05.11.2020 15:53
+20
Впізнаю мудрий нарід в рідних Черкасах)
Петя дурник їм ще армія-мова пропонував. А там цікавить лиш вкрасти й пропить
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05.11.2020 15:55
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Шмиголь, Степанов?
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05.11.2020 15:51 Ответить
Узнаю мудрый нарид...
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05.11.2020 15:51 Ответить
хуже не будет, хоть посмеемся
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05.11.2020 15:55 Ответить
Wtf? 😁👎
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05.11.2020 15:51 Ответить
Дома долечатся. Кстати такова реальность что врачи не хуже небось и пациентов ограбили.
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05.11.2020 15:52 Ответить
благодарность от выписавшихся бывает разной! скоты... одним словом...
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05.11.2020 15:52 Ответить
Народ имеет то правительство, которое заслуживает.
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05.11.2020 15:52 Ответить
Тупой скот и быдло!!!!
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05.11.2020 15:53 Ответить
хуже скотов
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05.11.2020 16:05 Ответить
бо там был избыток...

и сознательные граждане исправили недостаток и просмотр начальства.
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05.11.2020 15:53 Ответить
Дикари ...
А потом всякое дерьмо ноет что мы ни кому не нужны....
Стыд и срам
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05.11.2020 15:54 Ответить
Нічого дивного. Простий мудрий нарід вирішив почуствовать сєбя прізєдєнтом. Нє, нуашо їм можна а зубожілому люду зась!???
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05.11.2020 15:54 Ответить
Впізнаю мудрий нарід в рідних Черкасах)
Петя дурник їм ще армія-мова пропонував. А там цікавить лиш вкрасти й пропить
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05.11.2020 15:55 Ответить
Пациентов найти, переломать им руки и ноги, и отпустить домой без костылей на самолечение!!
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05.11.2020 15:55 Ответить
у них уже оборудованиe есть, ето у больницы его нет.
так шо самолечение для них не самый плохой вариант.
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05.11.2020 15:58 Ответить
Не допоможе.

Поряд з будинком, в якому я живу, якийсь дядько зробив центр підтримки дітей з ДЦП, обладнав його гарним обладнанням, запрсив на роботу лікарів та масажистів. На вулиці спорудив спеціальну спортплощадку, огородив її гарною металевою сіткою, щоб собаки не забігали. Через деякий час бачу сітку вже вкрали, залишились стояти тільки стовбчики. Це ж якою, чи якими, тварюкою треба бути, щоб обкрадати нещасних з ДЦП. Ці вкрали сітку, інші обкрадають цілу країну. Масштаб різний, але аморальність однакова.
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05.11.2020 16:07 Ответить
оце такий менталіет здебільшого малороських люмпенів: жити як і раніше за часів совка, красти все, що можливо, обкрадати сусіда, громаду, обдурювати державу чи працівників та неплатити податки, красти електроенергію, воду, газ, пісок, вугілля, ліс, бурштин тощо, бикувати в магазинах, на авто таке інше, забивати до смерті чи вбивати людину казна за що, але ж і ніштяки європейські їм при цьому надайте, бо ж "Україна - це Європа". Але ж не буде такого, щоб на двух стільцях всидіти, продовжувати бути частиною кацапського міру і бути повноправною частиною цивілізованої Європи.
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05.11.2020 16:27 Ответить
настоящие европейцы, то же самое и на россии.
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05.11.2020 15:57 Ответить
Головна особливість населення ******** України - вкрасти, зжерти в темному кутку, посрати. Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование - Цензор.НЕТ 5049
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05.11.2020 15:58 Ответить
Чомусь не дивуюсь.....
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05.11.2020 15:58 Ответить
К сржалению ..
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05.11.2020 16:06 Ответить
Директор больницы???
Что это?
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05.11.2020 16:00 Ответить
Українці Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование - Цензор.НЕТ 2660
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05.11.2020 16:01 Ответить
100 рублів вкрав та втік...
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05.11.2020 16:06 Ответить
Хороший анекдот, старий.
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06.11.2020 09:26 Ответить
не узагальнюйте,будь ласка.
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05.11.2020 23:08 Ответить
Ви знаєте, я прихильник лаяти українців, ніж хвалити. (якщо не поділяти і без реверансів, мовляв - євсякі.." Купа знайомих в Європі розповідають про наших "работнічків". Вибори як продавали так і продають, хабарі брали й давали так і далі роблять.. маса прикладів.
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06.11.2020 09:28 Ответить
Мыши в Госрезерве.
Крысы на Большой Струйке.
ЗЕбараны - пациенты.
Зверинец, *****!
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05.11.2020 16:04 Ответить
твари. Печально это все... Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование - Цензор.НЕТ 6968
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05.11.2020 16:07 Ответить
Подейкують, що набутий після першого захворювання імунітет проти ковіда - тимчасовий, і при повторному інфікуванні хвороба переноситься людиною ще тяжче. Тож наступного разу мудрий нарід повернеться лікуватися від ковіду вже зі своїм обладнанням.
П.С. а взагалі, Черкащина ж здебільшого голосувала за зєлємойських, якщо не помиляюсь.
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05.11.2020 16:09 Ответить
У колгоспи не крадуть!
В колгоспи - беруть!
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05.11.2020 16:33 Ответить
Пациенты могут быть не виноваты. Эти расходники сами очень часто теряются. У моих коллег которые работают в реанимации тоже такая же проблема. Заведующий и старшая сестра взувают смену куда делось это, куда делось то, а разгадка проста; маска часто рвется где крепится резинка и становится непригодной ее в суматохе в мусорник и забывают списывать. Увлажнитель кислорода стеклянный вообще бьется а пластиковый ламается
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05.11.2020 17:03 Ответить
Черкаські мавпи
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05.11.2020 17:08 Ответить
в месте присоединения к кислородной трубе или шлангам, потом в суматохе персонал все выбрасывает в мусорник забывая списывать. Плюс пациенты думают, что системы одноразовые и действительно их забирают
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05.11.2020 17:10 Ответить
На врачей уже нет никакой надежды. Пациенты занялись самолечением.. Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование - Цензор.НЕТ 2703
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05.11.2020 17:40 Ответить
Выписались после выздоовления!
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05.11.2020 19:18 Ответить
Типова українська бидлота.
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05.11.2020 17:44 Ответить
капець... Немає слів просто.
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05.11.2020 19:13 Ответить
 
 