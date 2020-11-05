Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование
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Несколько пациентов пролечились от коронавируса в первой горбольнице Черкасс, а при выписке прихватили с собой устройства для увлажнения кислорода.
Об этом сообщил в Фейсбуке директор КНП "Первая городская больница" Тимофей Тронц, информирует Цензор.НЕТ.
"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", - обратился директор больницы к ворам.
По словам Тронца, госпиталь для лечения коронавирусной инфекции в первой горбольнице переполнен, 30 мест в нем занимает 31 пациент.
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Пожалуйста, подождите...
и сознательные граждане исправили недостаток и просмотр начальства.
А потом всякое дерьмо ноет что мы ни кому не нужны....
Стыд и срам
Петя дурник їм ще армія-мова пропонував. А там цікавить лиш вкрасти й пропить
так шо самолечение для них не самый плохой вариант.
Поряд з будинком, в якому я живу, якийсь дядько зробив центр підтримки дітей з ДЦП, обладнав його гарним обладнанням, запрсив на роботу лікарів та масажистів. На вулиці спорудив спеціальну спортплощадку, огородив її гарною металевою сіткою, щоб собаки не забігали. Через деякий час бачу сітку вже вкрали, залишились стояти тільки стовбчики. Це ж якою, чи якими, тварюкою треба бути, щоб обкрадати нещасних з ДЦП. Ці вкрали сітку, інші обкрадають цілу країну. Масштаб різний, але аморальність однакова.
Что это?
Крысы на Большой Струйке.
ЗЕбараны - пациенты.
Зверинец, *****!
П.С. а взагалі, Черкащина ж здебільшого голосувала за зєлємойських, якщо не помиляюсь.
В колгоспи - беруть!