Пациенты украли из COVID-отделения черкасской больницы оборудование

Несколько пациентов пролечились от коронавируса в первой горбольнице Черкасс, а при выписке прихватили с собой устройства для увлажнения кислорода.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор КНП "Первая городская больница" Тимофей Тронц, информирует Цензор.НЕТ.

"Засранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода!!! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!", - обратился директор больницы к ворам.

По словам Тронца, госпиталь для лечения коронавирусной инфекции в первой горбольнице переполнен, 30 мест в нем занимает 31 пациент.

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